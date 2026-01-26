Nemate na raspolaganju priključak električne energije? Nikakav problem za baterijski visokotlačni čistač K 2 Battery. Zahvaljujući izmjenjivoj bateriji 36 V / 5,2 Ah Li-Ion iz 36 V Kärcher baterijske platforme, ovaj je uređaj idealan za svestrano čišćenje manjih automobila, motocikala, bicikala, čamaca, kao i za manja čišćenja oko kuće- također i bez električne energije. Baterija s trajanjem rada od najviše 17 minuta kao i punjač već su sadržani u opsegu isporuke. Za usisavanje vode iz spremnika, uređaj je moguće spojiti s Kärcher usisnim crijevom. Također su uključeni: 2 mlazne cijevi za prebacivanje između standardnog i boost načina rada, analogni zaslon na visokotlačnom pištolju za trajni prikaz odabranog načina rada za vrijeme čišćenja, usisno crijevo za sredstvo za čišćenje kao i integrirani vodeni filtar za zaštitu od prodiranja čestica nečistoće u visokotlačnu crpku.