Baterijski tlačni čistač K2 Battery Set
Savršen za fleksibilne primjene bez priključka električne energije: baterijski K 2 Battery visokotl. čistač uklj. 36 V / 5,2 Ah Li-Ion bateriju i punjač. Idealan za razne primjene u domaćinstvu.
Nemate na raspolaganju priključak električne energije? Nikakav problem za baterijski visokotlačni čistač K 2 Battery. Zahvaljujući izmjenjivoj bateriji 36 V / 5,2 Ah Li-Ion iz 36 V Kärcher baterijske platforme, ovaj je uređaj idealan za svestrano čišćenje manjih automobila, motocikala, bicikala, čamaca, kao i za manja čišćenja oko kuće- također i bez električne energije. Baterija s trajanjem rada od najviše 17 minuta kao i punjač već su sadržani u opsegu isporuke. Za usisavanje vode iz spremnika, uređaj je moguće spojiti s Kärcher usisnim crijevom. Također su uključeni: 2 mlazne cijevi za prebacivanje između standardnog i boost načina rada, analogni zaslon na visokotlačnom pištolju za trajni prikaz odabranog načina rada za vrijeme čišćenja, usisno crijevo za sredstvo za čišćenje kao i integrirani vodeni filtar za zaštitu od prodiranja čestica nečistoće u visokotlačnu crpku.
Značajke i prednosti
Izmjenjiva baterija snage 36VReal Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije Kompatibilan sa svim uređajima koji koriste bateriju snage 36V Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
Visokotlačni pištolj s prikazom snage tlakaSet različitih mlaznica osiguravaju različitu jačinu tlaka, za optimalne rezultate pri čišćenju različitih površina. Zaslon na visokotlačnom pištolju olakšava kontrolu odabrane razine tlaka.
Usisavanje vodeKompatibilan s Kärcher usisnim crijevom za čišćenje neovisno o priključku vode. Usisno crijevo je moguće zasebno kupiti.
Korištenje sredstva za čišćenje
- Usisno crijevo za uporabu sredstava za čišćenje.
- Kärcher sredstva za čišćenje povećavaju učinkovitost te svojom zaštitom i njegom produljuju uživanje u rezultatu.
Integrirani spremnik za pribor
- Crijevo, mlaznica i visokotlačni pištolj mogu se skladištiti uredno i kompaktno
Quick Connect sustav
- Za jednostavno i brzo vađenje i umetanje visokotlačnog crijeva u uređaj i pištolj.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|36 V baterijska platforma
|Tlak (bar)
|maks. 110
|Područje tlaka
|Visokotlačni
|Protok (l/h)
|340
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|36
|Kapacitet (Ah)
|5
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|14 (5,0 Ah)
|Vrijeme punjenja standardnim punjačem (h)
|9
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|4,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|8,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|245 x 303 x 629
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač uključeni
- Baterija: Baterija 36 V / 5,0 Ah Battery Power (1 kom.)
- Punjač: Standardni punjač 36 V Battery Power (1 kom.)
- Visokotlačni pištolji: G 120 Q Boost
- Jednostruka cijev za prskanje
- Čistač prljavštine
- Visokotlačno crijevo: 4 m
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Quick Connect na strani uređaja
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
- Integrirani filtar za vodu
Područja primjene
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Vrtni alat i oprema
- Terasa
- Za čišćenje malih vozila
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Bicikli
- Čamci
- Kante za smeće
- Vrtni ukrasi