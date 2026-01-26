Baterijski tlačni čistač K2 Battery Set

Savršen za fleksibilne primjene bez priključka električne energije: baterijski K 2 Battery visokotl. čistač uklj. 36 V / 5,2 Ah Li-Ion bateriju i punjač. Idealan za razne primjene u domaćinstvu.

Nemate na raspolaganju priključak električne energije? Nikakav problem za baterijski visokotlačni čistač K 2 Battery. Zahvaljujući izmjenjivoj bateriji 36 V / 5,2 Ah Li-Ion iz 36 V Kärcher baterijske platforme, ovaj je uređaj idealan za svestrano čišćenje manjih automobila, motocikala, bicikala, čamaca, kao i za manja čišćenja oko kuće- također i bez električne energije. Baterija s trajanjem rada od najviše 17 minuta kao i punjač već su sadržani u opsegu isporuke. Za usisavanje vode iz spremnika, uređaj je moguće spojiti s Kärcher usisnim crijevom. Također su uključeni: 2 mlazne cijevi za prebacivanje između standardnog i boost načina rada, analogni zaslon na visokotlačnom pištolju za trajni prikaz odabranog načina rada za vrijeme čišćenja, usisno crijevo za sredstvo za čišćenje kao i integrirani vodeni filtar za zaštitu od prodiranja čestica nečistoće u visokotlačnu crpku.

Značajke i prednosti
Baterijski tlačni čistač K2 Battery Set: Izmjenjiva baterija snage 36V
Izmjenjiva baterija snage 36V
Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije Kompatibilan sa svim uređajima koji koriste bateriju snage 36V Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
Baterijski tlačni čistač K2 Battery Set: Visokotlačni pištolj s prikazom snage tlaka
Visokotlačni pištolj s prikazom snage tlaka
Set različitih mlaznica osiguravaju različitu jačinu tlaka, za optimalne rezultate pri čišćenju različitih površina. Zaslon na visokotlačnom pištolju olakšava kontrolu odabrane razine tlaka.
Baterijski tlačni čistač K2 Battery Set: Usisavanje vode
Usisavanje vode
Kompatibilan s Kärcher usisnim crijevom za čišćenje neovisno o priključku vode. Usisno crijevo je moguće zasebno kupiti.
Korištenje sredstva za čišćenje
  • Usisno crijevo za uporabu sredstava za čišćenje.
  • Kärcher sredstva za čišćenje povećavaju učinkovitost te svojom zaštitom i njegom produljuju uživanje u rezultatu.
Integrirani spremnik za pribor
  • Crijevo, mlaznica i visokotlačni pištolj mogu se skladištiti uredno i kompaktno
Quick Connect sustav
  • Za jednostavno i brzo vađenje i umetanje visokotlačnog crijeva u uređaj i pištolj.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Baterijska platforma 36 V baterijska platforma
Tlak (bar) maks. 110
Područje tlaka Visokotlačni
Protok (l/h) 340
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Vrsta baterije Izmjenjiva litij-ionska baterija
Napon (V) 36
Kapacitet (Ah) 5
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) 14 (5,0 Ah)
Vrijeme punjenja standardnim punjačem (h) 9
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 4,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 8,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 245 x 303 x 629

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač uključeni
  • Baterija: Baterija 36 V / 5,0 Ah Battery Power (1 kom.)
  • Punjač: Standardni punjač 36 V Battery Power (1 kom.)
  • Visokotlačni pištolji: G 120 Q Boost
  • Jednostruka cijev za prskanje
  • Čistač prljavštine
  • Visokotlačno crijevo: 4 m
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Quick Connect na strani uređaja
  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
  • Integrirani filtar za vodu
Videos
Područja primjene
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Vrtni alat i oprema
  • Terasa
  • Za čišćenje malih vozila
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Bicikli
  • Čamci
  • Kante za smeće
  • Vrtni ukrasi
