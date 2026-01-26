Visokotlačni perač K 2 Horizontal
Mali i štedi prostor: K 2 Horizontal je savršen perač pod tlakom za povremenu upotrebu i lakšu prljavštinu, na primjer na biciklima i/ili vrtnom alatu, kao i na vanjskom namještaju.
Brz kao bljesak: Ultrakompaktni, horizontalni perač pod tlakom K 2 koji štedi prostor uklanja prljavštinu s malih površina i vozila, vrtnog alata i vanjskog namještaja u tren oka. Uređaj je idealan za sve povremene zadatke čišćenja oko kuće i vrta. Plosnati mlaz na priloženoj jednostrukoj mlaznici daje ciljane rezultate čišćenja na konturnim površinama i predmetima. Zahvaljujući maloj težini i praktičnoj integriranoj ručki za nošenje, K 2 Horizontal možete lako prenijeti gdje god je potreban. Za dodatnu praktičnost, sustav brzog spajanja omogućuje jednostavno spajanje i vađenje visokotlačnog crijeva od tri metra iz uređaja i pištolja. Pištolj i mlaznica mogu se praktično pohraniti na samom uređaju. Kabel se pametno omotava oko podnožja uređaja.
Značajke i prednosti
Ultra-kompaktni uređaj koji štedi prostorZa jednostavno pospremanje na malo mjesta, također i u male niše. Može se nositi jednom rukom.
Integrirano crijevo za usisavanje deterdžentaKomforna i jednostavna uporaba sredstava za čišćenje. Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i njeguju površinu koja se čisti, već daju učinkovitije i dugotrajnije rezultate.
Uredno skladištenjeSpremite crijevo, cijevi za prskanje, pištolj za okidanje i kabel na uredan način koji štedi prostor.
Quick Connect sustav
- Visokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napajanje (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Tlak (bar)
|20 - maks. 110
|Protok (l/h)
|maks. 360
|Površinski učinak (m²/h)
|20
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Priključna snaga (W)
|1400
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|3,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|4,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|380 x 197 x 248
Opseg isporuke
- Visokotlačni pištolji: G 120 Q
- Jednostruka cijev za prskanje
- Visokotlačno crijevo: 3 m
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Quick Connect na strani uređaja
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
- Integrirani filtar za vodu
- Namatanje kabela