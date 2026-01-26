Brz kao bljesak: Ultrakompaktni, horizontalni perač pod tlakom K 2 koji štedi prostor uklanja prljavštinu s malih površina i vozila, vrtnog alata i vanjskog namještaja u tren oka. Uređaj je idealan za sve povremene zadatke čišćenja oko kuće i vrta. Plosnati mlaz na priloženoj jednostrukoj mlaznici daje ciljane rezultate čišćenja na konturnim površinama i predmetima. Zahvaljujući maloj težini i praktičnoj integriranoj ručki za nošenje, K 2 Horizontal možete lako prenijeti gdje god je potreban. Za dodatnu praktičnost, sustav brzog spajanja omogućuje jednostavno spajanje i vađenje visokotlačnog crijeva od tri metra iz uređaja i pištolja. Pištolj i mlaznica mogu se praktično pohraniti na samom uređaju. Kabel se pametno omotava oko podnožja uređaja.