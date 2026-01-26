Visokotlačni perač K 2 Horizontal

Mali i štedi prostor: K 2 Horizontal je savršen perač pod tlakom za povremenu upotrebu i lakšu prljavštinu, na primjer na biciklima i/ili vrtnom alatu, kao i na vanjskom namještaju.

Brz kao bljesak: Ultrakompaktni, horizontalni perač pod tlakom K 2 koji štedi prostor uklanja prljavštinu s malih površina i vozila, vrtnog alata i vanjskog namještaja u tren oka. Uređaj je idealan za sve povremene zadatke čišćenja oko kuće i vrta. Plosnati mlaz na priloženoj jednostrukoj mlaznici daje ciljane rezultate čišćenja na konturnim površinama i predmetima. Zahvaljujući maloj težini i praktičnoj integriranoj ručki za nošenje, K 2 Horizontal možete lako prenijeti gdje god je potreban. Za dodatnu praktičnost, sustav brzog spajanja omogućuje jednostavno spajanje i vađenje visokotlačnog crijeva od tri metra iz uređaja i pištolja. Pištolj i mlaznica mogu se praktično pohraniti na samom uređaju. Kabel se pametno omotava oko podnožja uređaja.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač K 2 Horizontal: Ultra-kompaktni uređaj koji štedi prostor
Ultra-kompaktni uređaj koji štedi prostor
Za jednostavno pospremanje na malo mjesta, također i u male niše. Može se nositi jednom rukom.
Visokotlačni perač K 2 Horizontal: Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
Komforna i jednostavna uporaba sredstava za čišćenje. Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i njeguju površinu koja se čisti, već daju učinkovitije i dugotrajnije rezultate.
Visokotlačni perač K 2 Horizontal: Uredno skladištenje
Uredno skladištenje
Spremite crijevo, cijevi za prskanje, pištolj za okidanje i kabel na uredan način koji štedi prostor.
Quick Connect sustav
  • Visokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napajanje (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Tlak (bar) 20 - maks. 110
Protok (l/h) maks. 360
Površinski učinak (m²/h) 20
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Priključna snaga (W) 1400
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 3,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 4,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 380 x 197 x 248

Opseg isporuke

  • Visokotlačni pištolji: G 120 Q
  • Jednostruka cijev za prskanje
  • Visokotlačno crijevo: 3 m
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Quick Connect na strani uređaja
  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
  • Integrirani filtar za vodu
  • Namatanje kabela
Pribor
Sredstva za čišćenje
