Uz visokotlačni perač K 3 FJ Home, prljavština je prošlost. Zahvaljujući visokotlačnom crijevu od 6 metara, perilica je savršena za povremenu upotrebu u kući i daje blistavi sjaj malim vrtnim površinama i terasama, kao i vrtnom namještaju i automobilima. Home Kit jamči čišćenje većih površina u kući bez prskanja i uključuje T 1 sredstvo za čišćenje površina i 500 ml Patio & Deck deterdženta. Zahvaljujući Vario Power cijevi za prskanje (VPS), pritisak vode može se jednostavno prilagoditi površini jednostavnim okretnim pokretom. Dirt Blaster s rotirajućim točkastim mlazom otpušta i najtvrdokorniju prljavštinu, a pumpa je zaštićena filtrom za vodu – za dug životni vijek. S dodatnim mlazom pjene i 500 ml auto šampona za maksimalnu moć otapanja prljavštine. Lagani kotači čine visokotlačni perač K 3 FJ Home lakim za transport gdje god je potreban.