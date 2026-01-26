Visokotlačni perač K 3 FJ Home BB

Uvijek možete računati na visokotlačni perač K 3 FJ: pouzdani pomoćnik idealan je za rješavanje sitne prljavštine na malim vrtnim površinama i terasama, vrtnom namještaju itd. uklj. Home Kit

Uz visokotlačni perač K 3 FJ Home, prljavština je prošlost. Zahvaljujući visokotlačnom crijevu od 6 metara, perilica je savršena za povremenu upotrebu u kući i daje blistavi sjaj malim vrtnim površinama i terasama, kao i vrtnom namještaju i automobilima. Home Kit jamči čišćenje većih površina u kući bez prskanja i uključuje T 1 sredstvo za čišćenje površina i 500 ml Patio & Deck deterdženta. Zahvaljujući Vario Power cijevi za prskanje (VPS), pritisak vode može se jednostavno prilagoditi površini jednostavnim okretnim pokretom. Dirt Blaster s rotirajućim točkastim mlazom otpušta i najtvrdokorniju prljavštinu, a pumpa je zaštićena filtrom za vodu – za dug životni vijek. S dodatnim mlazom pjene i 500 ml auto šampona za maksimalnu moć otapanja prljavštine. Lagani kotači čine visokotlačni perač K 3 FJ Home lakim za transport gdje god je potreban.

Značajke i prednosti
Quick Connect sustav
Quick Connect sustav
Visokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Visokotlačni perač K 3 FJ Home BB: Uredno skladištenje
Uredno skladištenje
Spremite crijevo, cijevi za prskanje, pištolj za okidanje i kabel na uredan način koji štedi prostor.
Visokotlačni perač K 3 FJ Home BB: Veliki kotači
Veliki kotači
Za siguran i komforan transport također i na neprohodnom terenu, kao što su npr. vrtne staze. jednostavno manevriranje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Tlak (bar/MPa) 20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
Protok (l/h) maks. 380
Površinski učinak (m²/h) 25
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Priključna snaga (kW) 1,6
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 4,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 8,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 242 x 285 x 805

Opseg isporuke

  • Home komplet: Čistač površina T 1, sredstvo za čišćenje za terase i palube, 0,5 l
  • Produžetak cijevi za prskanje
  • Mlaznica za pjenu: 0.3 l
  • Deterdženti: Šampon za automobile (spreman za upotrebu) RM 562
  • Visokotlačni pištolji: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Čistač prljavštine
  • Visokotlačno crijevo: 6 m
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Quick Connect na strani uređaja
  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
  • Integrirani filtar za vodu
Visokotlačni perač K 3 FJ Home BB
Visokotlačni perač K 3 FJ Home BB
Visokotlačni perač K 3 FJ Home BB
