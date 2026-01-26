Uz visokotlačni perač K 3, prljavština je prošlost. Zahvaljujući visokotlačnom crijevu dugom 6 metara, perilica je savršena za povremenu upotrebu u kući i daje blistavi sjaj malim vrtnim površinama i terasama, kao i vrtnom namještaju i automobilima. Zahvaljujući Vario Power Spray Lance (VPS), pritisak vode može se jednostavno prilagoditi površini jednostavnim okretanjem. Dirt Blaster s rotirajućim točkastim mlazom otpušta i najtvrdokorniju prljavštinu, a pumpa je zaštićena filtrom za vodu – za dug životni vijek. Lagani kotači čine K 3 visokotlačni perač lakim za transport gdje god je potreban.