Visokotlačni perač K 3
Uvijek možete računati na visokotlačni perač K 3: pouzdani pomoćnik dobro je prilagođen manjoj prljavštini na manjim vrtnim površinama i terasama, vrtnom namještaju, automobilima itd.
Uz visokotlačni perač K 3, prljavština je prošlost. Zahvaljujući visokotlačnom crijevu dugom 6 metara, perilica je savršena za povremenu upotrebu u kući i daje blistavi sjaj malim vrtnim površinama i terasama, kao i vrtnom namještaju i automobilima. Zahvaljujući Vario Power Spray Lance (VPS), pritisak vode može se jednostavno prilagoditi površini jednostavnim okretanjem. Dirt Blaster s rotirajućim točkastim mlazom otpušta i najtvrdokorniju prljavštinu, a pumpa je zaštićena filtrom za vodu – za dug životni vijek. Lagani kotači čine K 3 visokotlačni perač lakim za transport gdje god je potreban.
Značajke i prednosti
Integrirano crijevo za usisavanje deterdžentaKomforna i jednostavna uporaba sredstava za čišćenje. Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i njeguju površinu koja se čisti, već daju učinkovitije i dugotrajnije rezultate.
Uredno skladištenjeSpremite crijevo, cijevi za prskanje, pištolj za okidanje i kabel na uredan način koji štedi prostor.
Veliki kotačiZa siguran i komforan transport također i na neprohodnom terenu, kao što su npr. vrtne staze. jednostavno manevriranje.
Quick Connect sustav
- Visokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/MPa)
|20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
|Protok (l/h)
|maks. 380
|Površinski učinak (m²/h)
|25
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Priključna snaga (kW)
|1,6
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|4,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|242 x 285 x 805
Opseg isporuke
- Visokotlačni pištolji: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Čistač prljavštine
- Visokotlačno crijevo: 6 m
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Quick Connect na strani uređaja
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
- Integrirani filtar za vodu
Područja primjene
- Područja oko kuće i vrta
- Terasa
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Vrtni alat i oprema
- Automobili
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Bicikli