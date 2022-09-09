Čišćenje vrtnog namještaja: savjeti i trikovi za brigu
Terasa ili trijem neće ostaviti dojam ugodnog prostora bez lijepo uređenog vrtnog namještaja. Kako bi stolovi i stolice zadržali svoj najbolji izgled, potrebno ih je redovito održavati. Čišćenje vrtnog namještaja često se može usporediti s donošenjem novogodišnjih odluka – na početku ste puni motivacije, no s vremenom entuzijazam opada. Međutim, redovito čišćenje i pravilno održavanje ključno je za dugotrajnost i očuvanje ljepote vašeg vrtnog namještaja.
Čišćenje vrtnog namještaja - što trebate znati?
Prije nego što prijeđemo na alate za čišćenje vrtnog namještaja i specifične metode njege različitih materijala, važno je razumjeti osnovne korake. Čišćenje vrtnog namještaja nije samo estetsko pitanje. Pravilna njega sprječava tvrdokorne naslage, poput mahovine ili plijesni. One mogu oštetiti materijal i smanjiti njegovu trajnost. Pravilne tehnike čišćenja čuvaju vaš vrtni namještaj. Oni ga čine dugotrajnim i funkcionalnim.
Za učinkovito čišćenje vrtnog namještaja preporučuju se sljedeći alati i proizvodi:
- Četka za pranje ili spužva, uz mlaku vodu i blago sredstvo za pranje
- Ručna četka, metla i kanta
- Crijevo s mlaznicom ili prskalicom
- Tlačni čistač u kombinaciji s četkom i odgovarajućim sredstvom za čišćenje
- Niskotlačni ili srednjetlačni čistač, idealno baterijski radi lakšeg rukovanja
- Prikladna zaštitna odjeća
Uz pravu opremu i redovitu njegu, vaš vrtni namještaj može zadržati svoj izgled i funkcionalnost dugi niz godina.
Kada čistiti vrtni namještaj?
Čišćenje vrtnog namještaja preporučuje se najmanje dva puta godišnje. Idealno, to je na početku proljeća, kada započinje vrtna sezona, te ponovno u jesen, nakon završetka intenzivne uporabe. Važno je čišćenje obavljati za suhog vremena kako bi se namještaj mogao potpuno osušiti, a eventualni premazi poput ulja ili lakova (npr. za drveni namještaj) imali dovoljno vremena za djelovanje.
Učestalost čišćenja ovisi o materijalu namještaja i vremenskim uvjetima. Također, ovisi o vašoj želji da vrtni namještaj uvijek izgleda uredno. Može se prilagoditi vašim potrebama. Ako namještaj ostavljate na otvorenom tijekom cijele godine, veća je vjerojatnost da će se brže zaprljati, pa će biti potrebno češće čišćenje. Kako biste ga zaštitili tijekom jesenskih i zimskih mjeseci, preporučuje se spremanje vrtnog namještaja na suho mjesto, poput šupe ili podruma.
Čišćenje vrtnog namještaja: savjeti za drvo, plastiku i ostale materijale
Njega vrtnog namještaja ovisi o materijalu od kojeg je izrađen, a pravilno čišćenje ključno je za njegov dugotrajan i lijep izgled. Evo nekoliko preporuka:
Plastika
Plastični vrtni namještaj često gubi boju i postaje žut ili siv ako je dugo izložen vanjskim uvjetima. Za uklanjanje tih promjena preporučuje se korištenje posebnih deterdženata za čišćenje plastike, koji sadrže aktivne tvari za učinkovito uklanjanje prljavštine. Ova sredstva su puno djelotvornija od standardnih višenamjenskih deterdženata i brzo vraćaju sjaj plastičnom namještaju.
Drvo
Drva poput tikovine, eukaliptusa i robinije otporna su na vremenske uvjete. To je zbog prirodnih ulja u njima. No, lakirani vrtni namještaj od mekog drva, poput bukve ili smreke, zahtijeva više njege. Kod čišćenja treba uvijek pratiti smjer vlakana drva te izbjegavati agresivna sredstva i žičane četke. Sapunica ili specijalizirani deterdženti za drvo učinkoviti su za čišćenje. No, važno je isprati ostatke prljavštine, osušiti namještaj suhom krpom i premazati ga zaštitnim uljem kako bi ostao u dobrom stanju.
Ratan
Namještaj od ratana zahtijeva pažljivo čišćenje zbog svoje strukture i sklonosti nakupljanju prljavštine u pukotinama. Za čišćenje se može koristiti niskotlačni ili srednjetlačni čistač, ali uvijek s oprezom kako se materijal ne bi oštetio. Nosite zaštitne rukavice i naočale te nakon čišćenja osušite namještaj kako bi ratan ostao čvrst. S obzirom na to da ratan nije otporan na vremenske uvjete, preporučuje se spremanje ovog namještaja tijekom jesenskih i zimskih mjeseci.
Savjet
Da bi ratan ostao fleksibilan, povremeno ga lagano premazujte vodom. Pazite da ne pretjerate, jer prekomjerna vlaga može učiniti materijal krhkim.
Metal
Metalni vrtni namještaj, poput stolica i klupa, treba redovito održavati kako bi zadržao svoj sjaj i trajnost. Zahvaljujući otpornosti materijala, čišćenje je jednostavno i učinkovito. Najbolji alat za uklanjanje prljavštine je visokotlačni čistač, posebno ako koristite dodatnu četku za pranje. Alternativno, možete koristiti običnu spužvu i blago sredstvo za čišćenje. Ako se na metalu pojave mrlje od hrđe, visokotlačno čišćenje najbolji je način za njihovo uklanjanje. Redovito održavanje osigurava dugotrajnu ljepotu i funkcionalnost metalnog vrtnog namještaja.
Tkanina
Za potpuno čistoću vrtnog namještaja od tkanine potrebno je očistiti i jastuke, presvlake te dodatne tkanine. Pelud i prašinu lako možete ukloniti ručnom četkom. U slučaju prolivenih tekućina ili masnih mrlja, presvlake koje se mogu skinuti jednostavno operite u perilici rublja. Ako presvlaka nije uklonjiva, koristite spužvu, krpu ili četku, uz dodatak mlake vode i deterdženta. Mrlje trljajte laganim kružnim pokretima, a za tvrdokorne mrlje koristite sredstvo za uklanjanje mrlja. Higijensku dubinsku čistoću možete postići usisavačem za pranje. Kako biste produljili vijek trajanja, jastuke i tkanine pohranite na suho mjesto nakon svake upotrebe.
Uklanjanje grube prljavštine i mrlja
Prije nego što započnete čišćenje vrtnog namještaja, preporučuje se ukloniti sav namještaj s terase. Time ćete spriječiti da se prljavština, koja se tijekom čišćenja može razletjeti, ponovno zadrži na površinama namještaja. Ovaj problem je osobito izražen kada koristite visokotlačni čistač.
Prije nego započnete s pranjem vrtnog namještaja vodom, prvo uklonite prašinu i nečistoće ručnom četkom. Ako ne koristite visokotlačni čistač, vrtni stol, stolice i klupe možete učinkovito očistiti vrtnim crijevom. Dodaci poput pištolja s rotirajućim mlazom ili klasične mlaznice omogućuju jači i precizniji mlaz vode, što pomaže u uklanjanju peludi, mrlja, ptičjeg izmeta i tragova insekata.
Zatim, upotrijebite spužvu ili mekanu četku. Operite površine namještaja blagim sapunom otopljenim u mlakoj vodi ili specijaliziranim sredstvom za čišćenje. Nakon pranja, otopljenu prljavštinu isperite čistom vodom, a namještaj posušite mekom krpom ili ostavite da se osuši na suncu. Kod drvenog namještaja, ako primijetite sivkaste tragove, možete nanijeti specijalno sredstvo za obnovu boje. Ostavite ga nekoliko sati da djeluje, a potom isperite vodom.
Čišćenje vrtnog namještaja tlačnim čistačem
Želite li uštedjeti vrijeme i trud, visokotlačni čistač može biti odličan alat za čišćenje vrtnog namještaja. Za tvrdokornu prljavštinu dostupni su posebni dodaci, poput četki za pranje, koji dodatno olakšavaju proces čišćenja. Iako mnogi smatraju da visokotlačni čistači troše više vode, stvarnost je drugačija – uređaj omogućuje ciljano čišćenje prljavih područja uz manju potrošnju vode.
Međutim, budite pažljivi! Ne podnose svi materijali visok pritisak vode i sredstva za čišćenje. Drveni namještaj, primjerice, reagira različito ovisno o vrsti drveta i načinu obrade. Namještaj od tvrdog drva poput tikovine, hrasta ili bambusa obično dobro podnosi visokotlačno čišćenje. No, kod mekših vrsta, poput smreke ili bukve, postoji veća opasnost od oštećenja površine zbog prevelikog pritiska
Kako očistiti vrtni namještaj visokotlačnim peračem i odgovarajućim sredstvom za čišćenje:
- Prije svega, uklonite grubu prljavštinu s vrtnog namještaja. U tome vam može pomoći postavljanje uređaja na opciju "SOFT" ili "HARD" za prilagodbu tlaka. Alternativno, možete koristiti obični nastavak za prskanje i vrtno crijevo.
- Za nanošenje deterdženta, stavite usisno crijevo tlačnog perača u bocu s deterdžentom ili ulijte sredstvo u spremnik uređaja, a mlaznu cijev postavite na "MIX". Ova opcija omogućuje miješanje deterdženta s vodom tijekom čišćenja.
- Nanesite otopinu pod niskim tlakom na namještaj. Ostavite da djeluje 30 sekundi. Zatim isperite rastopljenu prljavštinu visokim tlakom. Kod tvrdokornih mrlja može biti potrebno više vremena. Na kraju, ostavite vrtni namještaj da se potpuno osuši.
Završna njega vrtnog namještaja: izbor pravog sredstva za čišćenje
Za temeljito čišćenje vrtnog namještaja, posebni proizvodi mogu pomoći u uklanjanju tvrdokornih mrlja i sivih tragova. Odabir sredstva ovisi o materijalu namještaja. Univerzalni deterdžent ili koncentrati za specifične površine su dobra opcija. Primjerice, nakon čišćenja drvenog namještaja, možete nanijeti zaštitno ulje koje brtvi površinu i štiti od vlage. 3-u-1 deterdžent za čišćenje drva kombinira čišćenje, njegu i zaštitu. Lako se miješa s vodom u visokotlačnom peraču. Pruža dodatnu zaštitu od UV zraka.