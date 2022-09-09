Čišćenje vrtnog namještaja - što trebate znati?

Prije nego što prijeđemo na alate za čišćenje vrtnog namještaja i specifične metode njege različitih materijala, važno je razumjeti osnovne korake. Čišćenje vrtnog namještaja nije samo estetsko pitanje. Pravilna njega sprječava tvrdokorne naslage, poput mahovine ili plijesni. One mogu oštetiti materijal i smanjiti njegovu trajnost. Pravilne tehnike čišćenja čuvaju vaš vrtni namještaj. Oni ga čine dugotrajnim i funkcionalnim.

Za učinkovito čišćenje vrtnog namještaja preporučuju se sljedeći alati i proizvodi:

Četka za pranje ili spužva, uz mlaku vodu i blago sredstvo za pranje

ili spužva, uz mlaku vodu i blago sredstvo za pranje Ručna četka , metla i kanta

, metla i kanta Crijevo s mlaznicom ili prskalicom

Tlačni čistač u kombinaciji s četkom i odgovarajućim sredstvom za čišćenje

Niskotlačni ili srednjetlačni čistač, idealno baterijski radi lakšeg rukovanja

Prikladna zaštitna odjeća

Uz pravu opremu i redovitu njegu, vaš vrtni namještaj može zadržati svoj izgled i funkcionalnost dugi niz godina.