Kako ukloniti mahovinu iz travnjaka, betona i ostalih površina
Fuge, zidovi, vrtni namještaj, travnja, pa čak i krov - mahovina ne bira mjesto za rast.
U članku otkrijte kako ukloniti mahovinu s betona i raznih površina
Uklanjanje mahovine: ovo su dostupne opcije
Mahovina može biti lijep ukras u vrtu, ali njezina sposobnost brzog širenja može postati problem. Bez obzira koliko mala bila, mahovina se može proširiti na svaki kutak vrta. To može otežati korištenje vrtnih površina, povećati rizik od klizanja na stazama i doprinijeti vlazi na zidovima i krovovima. Osim toga, mahovina može preuzeti travnate površine. Polako potiskuje travu i narušava zdravlje travnjaka
S obzirom na sve površine na kojima mahovina može rasti, postoji mnogo različitih načina uklanjanja mahovine. Niže možete pronaći samo neke:
- Ekološki prihvatljivi kućni pripravci često su dostupni među stvarima koje već imate u domu. Poput coca-cole ili drugih gaziranih pića. Ove metode obično zahtijevaju više vremena, pa su pogodne za manje površine prekrivene mahovinom. Prije upotrebe, preporučuje se testiranje na manje vidljivom dijelu.
- Mahovinu možete ukloniti koristeći razne alate. Za uklanjanje mahovine iz spojeva pločnika učinkoviti su mali, tupasti noževi. Četke za grebanje idealne su za veće površine. Visokotlačni čistači izvrsni su za brzo i temeljito čišćenje većih područja. Mehanički odstranjivači korova s rotacijskim mehanizmom mogu se koristiti na različitim vrstama površina.
- Kemijska sredstva za uklanjanje mahovine mogu se koristiti na travnjacima. Preporučljivo ih je primijeniti tek kao krajnju opciju zbog potencijalne toksičnosti.
Preferirate li rješenja bez uređaja, poput visokotlačnog čistača ili odstranjivača korova? Trebat ćete izdvojiti više vremena, posebno za glatke površine poput podova i namještaja. Ipak, za uklanjanje mahovine s travnjaka, upotreba odgovarajućih uređaja je neophodna.
Kako ukloniti mahovinu iz travnjaka
Travnjak prekriven mahovinom zahtijeva dodatnu njegu kako bi se uklonile tvrdokorne spore. Kada se mahovina već značajno proširila, to je znak da je trava oslabljena i nema dovoljno snage da se suprotstavi. Najbolje vrijeme za početak procesa uklanjanja mahovine je proljeće.
Prvo skratite travnjak, a zatim ga pročešljajte unakrsno kako biste uklonili mahovinu. Vlažna i zbijena područja travnjaka također je potrebno prozračiti. Nakon prozračivanja travnjak treba vremena da se potpuno oporavi. Ovaj postupak pomaže u uklanjanju mahovine, no stresan je za travu. Stoga je važno travnjak nakon tretmana ojačati gnojivom.
Ako se mahovina ponovno pojavi u kratkom roku, preporučuje se provesti analizu tla. Uz pomoć testova iz vrtnog centra možete otkriti je li tlo previše kiselo. Idealna pH vrijednost tla kreće se između 6 i 7. Ako je pH niži od 5,5, potrebno je vapnenje tla. Ako tlo nije kiselo, a travnjak je u sjeni, razmislite o sjetvi travnjaka za sjenu ili o otporim pokrivačima tla.
Ako ni jedna od metoda ne pomaže, vrtlari tada posežu za željeznim gnojivima. Iako su kemijski učinkovita, otrovna su i treba ih koristiti oprezno. Postoje i sredstva za uklanjanje mahovine na bazi octene esencije koja predstavljaju sigurniju opciju.
Uklonite mahovinu s glatkih površina poput zidova, pločnika i vrtnog namještaja
Za uklanjanje mahovine s manjih površina, možete koristiti Coca-Colu. To je jednostavno i jeftino rješenje. Fosforna kiselina u gaziranom piću razgrađuje staničnu strukturu mahovine. Sprječava njezino brzo ponovno formiranje.
Cola-cola je netoksična i jednostavna za upotrebu. Poprskajte je po mahovinom obraslim dijelovima. Pustite da djeluje, a zatim obrišite ili pometite i isperite čistom vodom. Ova metoda je učinkovita na manjim površinama poput kamenčića. No, nije preporučljiva za veće površine poput asfalta. Također, nije za materijale osjetljive na kiseline, poput mramora ili betona.
Za učinkovito uklanjanje mahovine s većih površina, preporučuje se upotreba otopine. Otopina se sastoji od 10 litara kipuće vode i 15-20 grama sode bikarbone. Prije primjene otopine, važno je prvo grubo ukloniti mahovinu. Zatim ravnomjerno rasporediti otopinu pomoću metle. Idealno je ostaviti otopinu da djeluje nekoliko dana. No, minimalno vrijeme djelovanja treba biti pet sati.
Nakon toga ostatke mahovine lako ćete ukloniti četkom za ribanje. Za osjetljive podove, poput mramora i prirodnog kamena, prikladna je mješavina od 15 grama kalijevog permanganata i 10 litara kipuće vode. Koristi se na isti način. Prethodno je potrebno ispitivanje na neupadljivom dijelu. Kalijev permanganat može obojiti površinu. Preporučuje se primjena isključivo na impregniranim podovima. I obavezno nosite rukavice prilikom rada.
Mahovinu možete ukloniti s malih i velikih površina koristeći visokotlačni čistač. Posebno na stepenicama i terasama. Preporučuje se korištenje visokotlačnog čistača s rotirajućim mlazom. On uklanja mahovinu ne samo s površine, već i iz dubokih pora. Postupak se sastoji od tri jednostavna koraka:
1. Pričvrstite rotirajuću mlaznicu na visokotlačni čistač
2. Držite mlaz pod blagim kutom iznad tla i polako ga vodite preko područja s mahovinom, održavajući razmak od 15 do 20 cm.
3. Zatim uklonite preostalu mahovinu.
Kako ukloniti mahovinu sa staze
Za područja koja su sklona brzom nakupljanju mahovine, visokotlačni čistač predstavlja idealno i jednostavno rješenje. Pogodan je za čišćenje kako robusnih tako i osjetljivih površina. Kod osjetljivijih površina preporučuje se korištenje plosnatog mlaza te smanjenje pritiska kako bi čišćenje bilo nježnije. Ova metoda uz mahovinu uklanja i ostale nečistoće, čime se izbjegava potreba za dodatnim tretmanom.
Za uklanjanje površinske mahovine s puteva, terasa ili asfaltiranih prilaza, bežični odstranjivač korova je odlična alternativa. Njegove precizno usmjerene najlonske čekinje, uz veliku brzinu rotacije, učinkovito uklanjaju suhu mahovinu i korov, ostavljajući površinu spremnu samo za metenje i zbrinjavanje ostataka.
Odstranjivanje mahovine s krovova
Mišljenja o uklanjanju mahovine s krova često su podijeljena. Neki stručnjaci upozoravaju da mahovina može oštetiti krov. Drugi ističu njezine prednosti, poput sposobnosti zadržavanja vlage. Čime se može smanjiti opterećenje odvoda tijekom obilnih kiša. Odluka o uklanjanju mahovine može se temeljiti i na estetskim razlozima.
Stoga je ova odluka individualna. No, odlučite li se na uklanjanje mahovine, važno je obratiti pažnju na sigurnost. Mahovina može biti skliska, osobito na nagibima, pa obavezno koristite sigurnosni pojas. U slučaju da se ne osjećate dovoljno samopouzdano, najbolje je angažirati profesionalnu tvrtku za čišćenje.
Uklanjanje mahovine s krova može se izvesti na sličan način kao i na terasama i pločnicima. Korištenjem četki i visokotlačnih čistača. Za krovove s tanjim slojem mahovine rješenje je sredstvo za uklanjanje mahovine. Uklanja se pomoću baterijskog tlačnog prskala, koji se obično koristi za uklanjanje korova. Ova metoda omogućava brže uklanjanje mahovine s krova. No svakako zahtijeva pažnju kako se ne bi začepili žlijebovi i odvodne cijevi.