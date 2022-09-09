Kako ukloniti mahovinu iz travnjaka

Travnjak prekriven mahovinom zahtijeva dodatnu njegu kako bi se uklonile tvrdokorne spore. Kada se mahovina već značajno proširila, to je znak da je trava oslabljena i nema dovoljno snage da se suprotstavi. Najbolje vrijeme za početak procesa uklanjanja mahovine je proljeće.



Prvo skratite travnjak, a zatim ga pročešljajte unakrsno kako biste uklonili mahovinu. Vlažna i zbijena područja travnjaka također je potrebno prozračiti. Nakon prozračivanja travnjak treba vremena da se potpuno oporavi. Ovaj postupak pomaže u uklanjanju mahovine, no stresan je za travu. Stoga je važno travnjak nakon tretmana ojačati gnojivom.



Ako se mahovina ponovno pojavi u kratkom roku, preporučuje se provesti analizu tla. Uz pomoć testova iz vrtnog centra možete otkriti je li tlo previše kiselo. Idealna pH vrijednost tla kreće se između 6 i 7. Ako je pH niži od 5,5, potrebno je vapnenje tla. Ako tlo nije kiselo, a travnjak je u sjeni, razmislite o sjetvi travnjaka za sjenu ili o otporim pokrivačima tla.



Ako ni jedna od metoda ne pomaže, vrtlari tada posežu za željeznim gnojivima. Iako su kemijski učinkovita, otrovna su i treba ih koristiti oprezno. Postoje i sredstva za uklanjanje mahovine na bazi octene esencije koja predstavljaju sigurniju opciju.