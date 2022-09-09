Kućni pripravci i uklanjanja korova

Domaći pripravci mogu biti dobra alternativa kada nema profesionalnih vrtnih alata, ako se pravilno koriste. Ako je prioritet brzo i jednostavno uklanjanje, profesionalni alati su često bolji izbor. Međutim, iskusni vrtlari znaju za neke jednostavne kućne metode koje također mogu biti korisne.

Jedan od najpoznatijih pripravaka je vruća voda. Prelijevanje kipuće vode, primjerice od kuhanja krumpira ili tjestenine, izravno na korov može uništiti njegove stanice. Iako je ovaj postupak potrebno ponavljati za bolje rezultate, može biti trajno rješenje. Ipak, učinak nije trenutan.

Druga učinkovita metoda je korištenje malča od kore, dostupnog u vrtnim centrima. Malč sadrži tanine koji pomažu u sprječavanju klijanja korova, pružajući dugotrajnije rješenje kroz prirodni proces "gušenja" neželjenih biljaka.