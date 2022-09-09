Kako učinkovito ukloniti korov?

Proljeće donosi novu sezonu vrtlarstva i buđenje biljaka, ali i izazove poput korova koji mogu ugroziti zdravlje vrta i travnjaka. S pravim pristupom i alatima, uklanjanje korova može biti jednostavno. Ključ za uspješno održavanje vrta leži u pravilnoj strategiji. Donosimo pet ključnih savjeta za učinkovitu kontrolu korova i održavanje zdravog vrta.

Čovjek uklanja korov ispod vrtne klupe Kärcherovim čistačem korova

Kućni pripravci i uklanjanja korova

Domaći pripravci mogu biti dobra alternativa kada nema profesionalnih vrtnih alata, ako se pravilno koriste. Ako je prioritet brzo i jednostavno uklanjanje, profesionalni alati su često bolji izbor. Međutim, iskusni vrtlari znaju za neke jednostavne kućne metode koje također mogu biti korisne.

Jedan od najpoznatijih pripravaka je vruća voda. Prelijevanje kipuće vode, primjerice od kuhanja krumpira ili tjestenine, izravno na korov može uništiti njegove stanice. Iako je ovaj postupak potrebno ponavljati za bolje rezultate, može biti trajno rješenje. Ipak, učinak nije trenutan.

Druga učinkovita metoda je korištenje malča od kore, dostupnog u vrtnim centrima. Malč sadrži tanine koji pomažu u sprječavanju klijanja korova, pružajući dugotrajnije rješenje kroz prirodni proces "gušenja" neželjenih biljaka.

Vruća voda se prelije preko korova

Postoji li savršeno vrijeme za uklanjanje korova u vrtu?

Najbolje vrijeme za uklanjanje je nakon kiše ili zalijevanja, kada je tlo vlažno i rahlo, što olakšava uklanjanje korijena. Redovito uklanjanje korova nekoliko puta godišnje smanjuje potrebu za dugotrajnim čišćenjem. To biljkama omogućava bolji pristup vodi i hranjivim tvarima. Također, otpad od rezanja živica i grmlja potrebno je odmah ukloniti kako bi se spriječilo stvaranje plodnog tla za novi rast korova i mahovine.

 

Metode za održavanje popločenih površina

Korovi u fugama

Samonikle biljke, poznate kao korovi, rastu bez ljudske intervencije. Često se pojavljuju na neželjenim mjestima, poput travnjaka, cvjetnih gredica i fuga između ploča. Uklanjanje konvencionalnim alatima, poput strugača za fuge ili vrtne lopatice, može biti učinkovito. No, to je dugotrajno i fizički zahtjevno. Zbog njihove otpornosti i brzog širenja, treba razmotriti bolje metode za trajno rješenje problema s korovom.

Uklanjanje korova strugalicom za spojeve

Za učinkovito uklanjanje korova uz istovremenu brigu o okolišu, preporučuje se korištenje kombiniranih metoda. Plijevljenje je učinkovito, ali zahtijeva puno vremena. Ključno je prvo očistiti popločane površine od grubljeg otpada, poput lišća, pomoću metle, a zatim temeljito obraditi fuge. Najbolje rezultate daje upotreba posebnog alata za čišćenje fuga. Ovaj proces može biti zahtjevan, osobito na većim površinama. Nakon čišćenja fuga, potrebno je ponovno pomesti površinu i ukloniti ostatke, te u sljedećem koraku tretirati mahovinu ili gljivice.

Čovjek čisti terasu Kärcher uređajem za uklanjanje korova

Kako učinkovito ukloniti korov

Moderna tehnologija u vrtlarstvu omogućava jednostavnije uklanjanje korova uz manje fizičkog napora. Alati poput bežičnog odstranjivača korova idealni su za kamene terase i popločane površine, posebno za smanjenje opterećenja na leđima.

Ključne smjernice za uporabu odstranjivača korova:

  • Odaberite suhe uvjete: Uređaj najbolje funkcionira na suhim površinama.
  • Zaštitna oprema: Nosite rukavice, zaštitne naočale, čvrste cipele i štitnike za uši.
  • Priprema uređaja: Podesite teleskopsku ručku na odgovarajuću visinu, pričvrstite četke i umetnite bateriju do klika.
  • Pokretanje uređaja: Prije pokretanja, pritisnite i držite sigurnosnu tipku, a zatim aktivirajte uređaj.
  • Uklanjanje korova: Laganim pokretima i pod blagim kutom vodite uređaj preko površine. Ako je korov tvrdoglav, ponovite postupa.


Ovi koraci osiguravaju učinkovito uklanjanje korova uz minimalan napor.

Uklanjanje korova kemijskim sredstvima

Primjena kemijskih sredstava za uklanjanje korova, iako česta, nije preporučljiva. Ova sredstva mogu negativno utjecati na biljke, tlo, a postoji i rizik od zagađenja podzemnih voda. Zbog toga zakoni u mnogim zemljama ograničavaju ili zabranjuju njihovu upotrebu.

Uklanjanje korova spaljivanjem

Spaljivanje korova može biti učinkovito, no nosi značajan rizik od požara, koji ugrožava okolnu vegetaciju, infrastrukturu i životinjski svijet. Ova metoda se također ne preporučuje zbog sigurnosnih razloga.

Nježni korov na kamenu za popločavanje

Ovo bi vas također moglo zanimati:

Kärcher: savjeti za njegu vrta
Kärcher: čišćenje opločnika
Kärcher: Uklanjanje mahovine
