Pojas za rame
Olakšajte svoj teret sa udobnim i ergonomskm pojasom za rame koji Vam osigurava duži rad bez umaranja. Kompatibilan sa mnogim Kärcher baterijskim vrtnim alatom.
Ergonomski pojas za rame dopušta Vam da radite sa Kärcher baterijskim vrtnim alatom duži period bez osjećaja fizičkog naprezanja. Udoban je i skida težinu s korisnika. Kompatibilan je sa odstranjivačima korova WRE 4 Battery, WRE 18-55, puhačima i puhačima usisavačima BLV 36-240 i BLV 18-200, kao i sa ostalim baterijskim vrtnim alatom.
Značajke i prednosti
Gumeni jastuk za rame
- Za maksimalnu udobnost u radu.
Prilagodljiva naramenica
- Prilagodljiva za različite veličine tijela.
Sigurnosni zatvarač
- Ako uređaj prejako poteže, naramenica se automatski otkapča.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|240 x 60 x 50