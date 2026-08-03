Ergonomski pojas za rame dopušta Vam da radite sa Kärcher baterijskim vrtnim alatom duži period bez osjećaja fizičkog naprezanja. Udoban je i skida težinu s korisnika. Kompatibilan je sa odstranjivačima korova WRE 4 Battery, WRE 18-55, puhačima i puhačima usisavačima BLV 36-240 i BLV 18-200, kao i sa ostalim baterijskim vrtnim alatom.