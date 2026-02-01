Baterijski trimer za travu LTR 3-18 Dual Battery Set

Sveobuhvatan i snažan – učinkovito podrezuje dugu travu sa snažnim motorom od 36 V i reže ona neugodna područja do kojih kosilica ne može doći. Dvije baterije od 18 V i punjač uključeni.

Učinkovitost, preciznost i udobnost – sve spojeno u jednom uređaju. S LTR 3-18 Dual Battery Set baterijskim trimerom za travnjak, vrtlarstvo postaje užitak. Snažni motor od 36 volti dobiva svu potrebnu energiju iz dvije litij-ionske baterije od 18 volti i pruža impresivne performanse. Podesiva dvodijelna ručka i teleskopski dizajn drške čine ga ugodnim za rukovanje, budući da se uređaj uvijek može koristiti u uspravnom položaju koji je nježan prema leđima. Bilo da se radi o velikim površinama ili teško dostupnim kutovima i pukotinama, ovaj baterijski trimer za travnjak sve to radi s lakoćom. Rotirajući navoj za rezanje osigurava precizno rezanje na travnjacima, dok sklopivi štitnik za biljke osigurava da biljke i drveće ostanu zaštićeni tijekom uporabe. Kut glave trimera može se prilagoditi prema potrebi za podrezivanje ispod prepreka ili na padinama. Dvije punjive baterije i brzi punjač uključeni su u opseg isporuke.

Značajke i prednosti
Baterijski trimer za travu LTR 3-18 Dual Battery Set: 36 V snage
36 V snage
Snažan motor od 36 V kojeg napajaju dvije litij-ionske baterije od 18 V.
Baterijski trimer za travu LTR 3-18 Dual Battery Set: Učinkovit sustav rezanja
Učinkovit sustav rezanja
Rezna nit jednostavno dolazi u kutove i uska mjesta u vrtu. Uvijena rezna nit osigurava precizan rez i vrlo je nečujna.
Baterijski trimer za travu LTR 3-18 Dual Battery Set: Rezanje uz rub
Rezanje uz rub
Rotirajuća glava trimera za uredne rubove travnjaka duž terasa i staza.
Savitljiva glava trimera
  • Ergonomska košnja čak i ispod niskih prepreka poput vrtnih klupa.
Sklopiv štitnik za biljke
  • Štiti biljke od oštećivanja pri košnji duž cvjetnih lijeha i stabala.
Teleskopska drška
  • Može se prilagoditi tjelesnoj visini. Za uspravan položaj tijekom rada uz poštedu leđa.
Ergonomski oblikovana ručka
  • Gumirana ručka za sigurno držanje i ugodan osjećaj pri radu.
  • Kut dvodijelne ručke je podesiv za ergonomsko i opušteno držanje.
Automatsko produljenje niti
  • Automatskim namještanjem uvijek je zajamčena savršena duljina flaksa.
Opcijska uporaba noževa trimera
  • Idealan za posebno zahtjevne radove poput uklanjanja divljeg raslinja.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
  • Tehnologija u stvarnom vremenu s LCD zaslonom baterije: prikazuje preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i kapacitet baterije.
  • Dvije izmjenjive baterije mogu se koristiti sa svim ostalim uređajima u 18 V Kärcher Battery Power platformi.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon motora (V) 36
Baterijski uređaj
Baterijska platforma 18 V baterijska platforma
Promjer kruga reza (cm) 30
Rezni alat Namotaj niti
Namatanje flaksa automatski
Geometrija niti zavrnut
Promjer niti (mm) 2
Reguliranje brzine ne
Ubrzati (rpm) 8000
Vrsta baterije Izmjenjiva litij-ionska baterija
Napon (V) 18
Kapacitet (Ah) 2
Potreban broj baterija (Komad(a)) 2
Učinak po punjenju baterije * (m) maks. 480 (2,0 Ah)
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) maks. 28 (2,0 Ah)
Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min) 44 / 83
Izlazna snaga (A) 2,5
Napajanje za punjač (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 2,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 345 x 350 x 1285

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterije i punjač uključeni
  • Baterija: 18 V / 2,0 Ah baterija Power baterija (2 kom.)
  • Punjač: 18 V Battery Power brzi punjač (2 kom.)
  • Naramenica

Oprema

  • Svitak flaksa
  • Štitnik za biljke
  • Namještanje kuta nagiba
  • Dodatna ručka
  • Rotirajuća glava trimera
Baterijski trimer za travu LTR 3-18 Dual Battery Set
Baterijski trimer za travu LTR 3-18 Dual Battery Set
Videos
Područja primjene
  • Travnjak
  • Rubovi travnjaka
Pribor
Svi uređaji koji odgovaraju bateriji
