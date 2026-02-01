Učinkovitost, preciznost i udobnost – sve spojeno u jednom uređaju. S LTR 3-18 Dual Battery Set baterijskim trimerom za travnjak, vrtlarstvo postaje užitak. Snažni motor od 36 volti dobiva svu potrebnu energiju iz dvije litij-ionske baterije od 18 volti i pruža impresivne performanse. Podesiva dvodijelna ručka i teleskopski dizajn drške čine ga ugodnim za rukovanje, budući da se uređaj uvijek može koristiti u uspravnom položaju koji je nježan prema leđima. Bilo da se radi o velikim površinama ili teško dostupnim kutovima i pukotinama, ovaj baterijski trimer za travnjak sve to radi s lakoćom. Rotirajući navoj za rezanje osigurava precizno rezanje na travnjacima, dok sklopivi štitnik za biljke osigurava da biljke i drveće ostanu zaštićeni tijekom uporabe. Kut glave trimera može se prilagoditi prema potrebi za podrezivanje ispod prepreka ili na padinama. Dvije punjive baterije i brzi punjač uključeni su u opseg isporuke.