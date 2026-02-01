Baterijski trimer za travu LTR 3-18 Dual Battery Set
Sveobuhvatan i snažan – učinkovito podrezuje dugu travu sa snažnim motorom od 36 V i reže ona neugodna područja do kojih kosilica ne može doći. Dvije baterije od 18 V i punjač uključeni.
Učinkovitost, preciznost i udobnost – sve spojeno u jednom uređaju. S LTR 3-18 Dual Battery Set baterijskim trimerom za travnjak, vrtlarstvo postaje užitak. Snažni motor od 36 volti dobiva svu potrebnu energiju iz dvije litij-ionske baterije od 18 volti i pruža impresivne performanse. Podesiva dvodijelna ručka i teleskopski dizajn drške čine ga ugodnim za rukovanje, budući da se uređaj uvijek može koristiti u uspravnom položaju koji je nježan prema leđima. Bilo da se radi o velikim površinama ili teško dostupnim kutovima i pukotinama, ovaj baterijski trimer za travnjak sve to radi s lakoćom. Rotirajući navoj za rezanje osigurava precizno rezanje na travnjacima, dok sklopivi štitnik za biljke osigurava da biljke i drveće ostanu zaštićeni tijekom uporabe. Kut glave trimera može se prilagoditi prema potrebi za podrezivanje ispod prepreka ili na padinama. Dvije punjive baterije i brzi punjač uključeni su u opseg isporuke.
Značajke i prednosti
36 V snageSnažan motor od 36 V kojeg napajaju dvije litij-ionske baterije od 18 V.
Učinkovit sustav rezanjaRezna nit jednostavno dolazi u kutove i uska mjesta u vrtu. Uvijena rezna nit osigurava precizan rez i vrlo je nečujna.
Rezanje uz rubRotirajuća glava trimera za uredne rubove travnjaka duž terasa i staza.
Savitljiva glava trimera
- Ergonomska košnja čak i ispod niskih prepreka poput vrtnih klupa.
Sklopiv štitnik za biljke
- Štiti biljke od oštećivanja pri košnji duž cvjetnih lijeha i stabala.
Teleskopska drška
- Može se prilagoditi tjelesnoj visini. Za uspravan položaj tijekom rada uz poštedu leđa.
Ergonomski oblikovana ručka
- Gumirana ručka za sigurno držanje i ugodan osjećaj pri radu.
- Kut dvodijelne ručke je podesiv za ergonomsko i opušteno držanje.
Automatsko produljenje niti
- Automatskim namještanjem uvijek je zajamčena savršena duljina flaksa.
Opcijska uporaba noževa trimera
- Idealan za posebno zahtjevne radove poput uklanjanja divljeg raslinja.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
- Tehnologija u stvarnom vremenu s LCD zaslonom baterije: prikazuje preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i kapacitet baterije.
- Dvije izmjenjive baterije mogu se koristiti sa svim ostalim uređajima u 18 V Kärcher Battery Power platformi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon motora (V)
|36
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Promjer kruga reza (cm)
|30
|Rezni alat
|Namotaj niti
|Namatanje flaksa
|automatski
|Geometrija niti
|zavrnut
|Promjer niti (mm)
|2
|Reguliranje brzine
|ne
|Ubrzati (rpm)
|8000
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2
|Potreban broj baterija (Komad(a))
|2
|Učinak po punjenju baterije * (m)
|maks. 480 (2,0 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 28 (2,0 Ah)
|Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min)
|44 / 83
|Izlazna snaga (A)
|2,5
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|2,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|345 x 350 x 1285
Opseg isporuke
- Verzije: Baterije i punjač uključeni
- Baterija: 18 V / 2,0 Ah baterija Power baterija (2 kom.)
- Punjač: 18 V Battery Power brzi punjač (2 kom.)
- Naramenica
Oprema
- Svitak flaksa
- Štitnik za biljke
- Namještanje kuta nagiba
- Dodatna ručka
- Rotirajuća glava trimera
Videos
Područja primjene
- Travnjak
- Rubovi travnjaka