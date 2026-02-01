Baterijski trimer za travu LTR 3-18 Dual
Snažan, učinkovit i udoban – visokoučinkoviti 36 V motor pokretan s dvije 18 V baterije čini košenje trave zabavnim. Također je izuzetno učinkovit na dugoj travi.
LTR 3-18 Dual bežična kosilica za travu posebno je snažno i praktično rješenje za precizno šišanje travnjaka i rubova travnjaka. Snažan 36-voltnim motor dobiva svu potrebnu energiju od dvije 18-voltnje litij-ionske baterije i pruža impresivne rezultate. Podesiva dvo-dijelna ručka i teleskopska funkcija za osovinu trimer omogućuju ergonomsku upotrebu. Rotirajuća rezna žica osigurava precizan rez, dok je na sigurnoj udaljenosti od biljaka i drveća zahvaljujući sklopivoj zaštiti za biljke. Bilo da se radi o uskim kutovima ili teško dostupnim mjestima u vrtu, ovaj bežični trimer savladava svaki izazov. Pošto se kut glave trimera također može podesiti, možete postići čiste rezultate šišanja čak i ispod prepreka ili na padinama. Automatsko podešavanje dužine žice osigurava savršenu dužinu žice i precizan rez svaki put.
Značajke i prednosti
36 V snageSnažan motor od 36 V kojeg napajaju dvije litij-ionske baterije od 18 V.
Učinkovit sustav rezanjaRezna nit jednostavno dolazi u kutove i uska mjesta u vrtu. Uvijena rezna nit osigurava precizan rez i vrlo je nečujna.
Rezanje uz rubRotirajuća glava trimera za uredne rubove travnjaka duž terasa i staza.
Savitljiva glava trimera
- Ergonomska košnja čak i ispod niskih prepreka poput vrtnih klupa.
Sklopiv štitnik za biljke
- Štiti biljke od oštećivanja pri košnji duž cvjetnih lijeha i stabala.
Teleskopska drška
- Može se prilagoditi tjelesnoj visini. Za uspravan položaj tijekom rada uz poštedu leđa.
Ergonomski oblikovana ručka
- Gumirana ručka za sigurno držanje i ugodan osjećaj pri radu.
- Kut dvodijelne ručke je podesiv za ergonomsko i opušteno držanje.
Automatsko produljenje niti
- Automatskim namještanjem uvijek je zajamčena savršena duljina flaksa.
Opcijska uporaba noževa trimera
- Idealan za posebno zahtjevne radove poput uklanjanja divljeg raslinja.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
- Tehnologija u stvarnom vremenu s LCD zaslonom baterije: prikazuje preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i kapacitet baterije.
- Dvije izmjenjive baterije mogu se koristiti sa svim ostalim uređajima u 18 V Kärcher Battery Power platformi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon motora (V)
|36
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Promjer kruga reza (cm)
|30
|Rezni alat
|Namotaj niti
|Namatanje flaksa
|automatski
|Geometrija niti
|zavrnut
|Promjer niti (mm)
|2
|Reguliranje brzine
|ne
|Ubrzati (rpm)
|8000
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Potreban broj baterija (Komad(a))
|2
|Učinak po punjenju baterije * (m)
|maks. 600 (2,5 Ah) / maks. 1200 (5,0 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|2,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|3,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|345 x 350 x 1285
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Naramenica
Oprema
- Svitak flaksa
- Štitnik za biljke
- Namještanje kuta nagiba
- Dodatna ručka
- Rotirajuća glava trimera
Videos
Područja primjene
- Travnjak
- Rubovi travnjaka