LTR 3-18 Dual bežična kosilica za travu posebno je snažno i praktično rješenje za precizno šišanje travnjaka i rubova travnjaka. Snažan 36-voltnim motor dobiva svu potrebnu energiju od dvije 18-voltnje litij-ionske baterije i pruža impresivne rezultate. Podesiva dvo-dijelna ručka i teleskopska funkcija za osovinu trimer omogućuju ergonomsku upotrebu. Rotirajuća rezna žica osigurava precizan rez, dok je na sigurnoj udaljenosti od biljaka i drveća zahvaljujući sklopivoj zaštiti za biljke. Bilo da se radi o uskim kutovima ili teško dostupnim mjestima u vrtu, ovaj bežični trimer savladava svaki izazov. Pošto se kut glave trimera također može podesiti, možete postići čiste rezultate šišanja čak i ispod prepreka ili na padinama. Automatsko podešavanje dužine žice osigurava savršenu dužinu žice i precizan rez svaki put.