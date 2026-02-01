Baterijski trimer za travu LTR 3-18 Dual

Snažan, učinkovit i udoban – visokoučinkoviti 36 V motor pokretan s dvije 18 V baterije čini košenje trave zabavnim. Također je izuzetno učinkovit na dugoj travi.

LTR 3-18 Dual bežična kosilica za travu posebno je snažno i praktično rješenje za precizno šišanje travnjaka i rubova travnjaka. Snažan 36-voltnim motor dobiva svu potrebnu energiju od dvije 18-voltnje litij-ionske baterije i pruža impresivne rezultate. Podesiva dvo-dijelna ručka i teleskopska funkcija za osovinu trimer omogućuju ergonomsku upotrebu. Rotirajuća rezna žica osigurava precizan rez, dok je na sigurnoj udaljenosti od biljaka i drveća zahvaljujući sklopivoj zaštiti za biljke. Bilo da se radi o uskim kutovima ili teško dostupnim mjestima u vrtu, ovaj bežični trimer savladava svaki izazov. Pošto se kut glave trimera također može podesiti, možete postići čiste rezultate šišanja čak i ispod prepreka ili na padinama. Automatsko podešavanje dužine žice osigurava savršenu dužinu žice i precizan rez svaki put.

Značajke i prednosti
Baterijski trimer za travu LTR 3-18 Dual: 36 V snage
36 V snage
Snažan motor od 36 V kojeg napajaju dvije litij-ionske baterije od 18 V.
Baterijski trimer za travu LTR 3-18 Dual: Učinkovit sustav rezanja
Učinkovit sustav rezanja
Rezna nit jednostavno dolazi u kutove i uska mjesta u vrtu. Uvijena rezna nit osigurava precizan rez i vrlo je nečujna.
Baterijski trimer za travu LTR 3-18 Dual: Rezanje uz rub
Rezanje uz rub
Rotirajuća glava trimera za uredne rubove travnjaka duž terasa i staza.
Savitljiva glava trimera
  • Ergonomska košnja čak i ispod niskih prepreka poput vrtnih klupa.
Sklopiv štitnik za biljke
  • Štiti biljke od oštećivanja pri košnji duž cvjetnih lijeha i stabala.
Teleskopska drška
  • Može se prilagoditi tjelesnoj visini. Za uspravan položaj tijekom rada uz poštedu leđa.
Ergonomski oblikovana ručka
  • Gumirana ručka za sigurno držanje i ugodan osjećaj pri radu.
  • Kut dvodijelne ručke je podesiv za ergonomsko i opušteno držanje.
Automatsko produljenje niti
  • Automatskim namještanjem uvijek je zajamčena savršena duljina flaksa.
Opcijska uporaba noževa trimera
  • Idealan za posebno zahtjevne radove poput uklanjanja divljeg raslinja.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
  • Tehnologija u stvarnom vremenu s LCD zaslonom baterije: prikazuje preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i kapacitet baterije.
  • Dvije izmjenjive baterije mogu se koristiti sa svim ostalim uređajima u 18 V Kärcher Battery Power platformi.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon motora (V) 36
Baterijski uređaj
Baterijska platforma 18 V baterijska platforma
Promjer kruga reza (cm) 30
Rezni alat Namotaj niti
Namatanje flaksa automatski
Geometrija niti zavrnut
Promjer niti (mm) 2
Reguliranje brzine ne
Ubrzati (rpm) 8000
Vrsta baterije Izmjenjiva litij-ionska baterija
Napon (V) 18
Potreban broj baterija (Komad(a)) 2
Učinak po punjenju baterije * (m) maks. 600 (2,5 Ah) / maks. 1200 (5,0 Ah)
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 2,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 3,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 345 x 350 x 1285

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
  • Naramenica

Oprema

  • Svitak flaksa
  • Štitnik za biljke
  • Namještanje kuta nagiba
  • Dodatna ručka
  • Rotirajuća glava trimera
Baterijski trimer za travu LTR 3-18 Dual
Baterijski trimer za travu LTR 3-18 Dual
Videos
Područja primjene
  • Travnjak
  • Rubovi travnjaka
Pribor
Svi uređaji koji odgovaraju bateriji
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH