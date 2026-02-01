Uklonite problematičnu mahovinu i korov bez oštećenja leđa ili koljena, koristeći ergonomski baterijski uređaj za uklanjanje korova, WRE 18-55 Battery Set. Baterija i punjač su već uključeni u set. Mahovina i uporni korovi, poput maslačka, više nemaju šanse na popločavanju i terasama oko kuće, a uklanjaju se s lakoćom zahvaljujući inovativnom konceptu četke i sustavu mijenjanja koji ne zahtijeva alate. Osim toga, klizalište s čekinjama lako se mijenja s novim sustavom zaključavanja – alati nisu potrebni. Ergonomski dizajn baterijskog odstranjivača korova jamči udoban rad s njim, a da ne morate puzati po tlu.