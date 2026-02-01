Baterijski odstranjivač korova WRE 18-55 Battery Set

Baterija i punjač uključeni: komplet WRE 18-55 Battery Set odstranjivač korova za površinsko uklanjanje mahovine i korova. Idealan za staze, terase i ulaze.

Uklonite problematičnu mahovinu i korov bez oštećenja leđa ili koljena, koristeći ergonomski baterijski uređaj za uklanjanje korova, WRE 18-55 Battery Set. Baterija i punjač su već uključeni u set. Mahovina i uporni korovi, poput maslačka, više nemaju šanse na popločavanju i terasama oko kuće, a uklanjaju se s lakoćom zahvaljujući inovativnom konceptu četke i sustavu mijenjanja koji ne zahtijeva alate. Osim toga, klizalište s čekinjama lako se mijenja s novim sustavom zaključavanja – alati nisu potrebni. Ergonomski dizajn baterijskog odstranjivača korova jamči udoban rad s njim, a da ne morate puzati po tlu.

Značajke i prednosti
Inovativna najlonska četka
Inovativna najlonska četka
Specijalno izrađene najlonske čekinje i velika brzina okretaja četke za površinsko odstranjivanje suhe mahovine i korova.
Pomoć za izbjegavanje prepreka
Pomoć za izbjegavanje prepreka
Kugla na kapici koja se okreće za 360° omogućuje idealni radni položaj bez umaranja.
Zamjena čekinja bez alata
Zamjena čekinja bez alata
Za laku zamjenu istrošene najlonske četke.
Okretna glava za čišćenje
  • Kutovi se mogu individualno namjestiti kako bi odgovarali raznim situacijama čišćenja i korisnicima različitih visina.
Aluminijska teleskopska drška
  • Omogućava rad u uspravnom položaju neovisno o visini tijela.
Ergonomski oblikovana ručka
  • Udoban položaj rada koji čuva leđa.
Petlja za vješanje uređaja integrirana u ručku
  • Za jednostavno spremanje/vješanje.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
  • Jamči maksimalnu mobilnost i flekisbilnost.
  • Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
  • Promjenjivu bateriju moguće je upotrebljavati i za ostale Kärcherove baterijske uređaje s 18-voltnom baterijskom platformom (Battery Power).
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Baterijska platforma 18 V baterijska platforma
Brzina četke (rpm) 2300 - 2800
Promjer četke (mm) 180
Materijal četke Najlon
Vrsta baterije Izmjenjiva litij-ionska baterija
Napon (V) 18
Kapacitet (Ah) 2,5
Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²) maks. 15 (2,5 Ah)
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) pribl. 15 (2,5 Ah)
Vrijeme punjenja standardnim punjačem (min) 300
Izlazna snaga (A) 0,5
Napajanje za punjač (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Boja Crna
Težina bez pribora (kg) 2,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 4,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1320 x 230 x 380

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač uključeni
  • Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
  • Punjač: Standardni punjač 18 V Battery Power (1 kom.)
  • Traka s četkicama: 2 Komad(a)

Oprema

  • Zaštita od prskanja
  • Parkirni položaj
  • Aluminijska teleskopska drška
  • Kukica
  • Sigurnosna sklopa
Područja primjene
  • Mahovina
  • Korov
  • Kamene površine
