Baterijski odstranjivač korova WRE 18-55 Battery Set
Baterija i punjač uključeni: komplet WRE 18-55 Battery Set odstranjivač korova za površinsko uklanjanje mahovine i korova. Idealan za staze, terase i ulaze.
Uklonite problematičnu mahovinu i korov bez oštećenja leđa ili koljena, koristeći ergonomski baterijski uređaj za uklanjanje korova, WRE 18-55 Battery Set. Baterija i punjač su već uključeni u set. Mahovina i uporni korovi, poput maslačka, više nemaju šanse na popločavanju i terasama oko kuće, a uklanjaju se s lakoćom zahvaljujući inovativnom konceptu četke i sustavu mijenjanja koji ne zahtijeva alate. Osim toga, klizalište s čekinjama lako se mijenja s novim sustavom zaključavanja – alati nisu potrebni. Ergonomski dizajn baterijskog odstranjivača korova jamči udoban rad s njim, a da ne morate puzati po tlu.
Značajke i prednosti
Inovativna najlonska četkaSpecijalno izrađene najlonske čekinje i velika brzina okretaja četke za površinsko odstranjivanje suhe mahovine i korova.
Pomoć za izbjegavanje preprekaKugla na kapici koja se okreće za 360° omogućuje idealni radni položaj bez umaranja.
Zamjena čekinja bez alataZa laku zamjenu istrošene najlonske četke.
Okretna glava za čišćenje
- Kutovi se mogu individualno namjestiti kako bi odgovarali raznim situacijama čišćenja i korisnicima različitih visina.
Aluminijska teleskopska drška
- Omogućava rad u uspravnom položaju neovisno o visini tijela.
Ergonomski oblikovana ručka
- Udoban položaj rada koji čuva leđa.
Petlja za vješanje uređaja integrirana u ručku
- Za jednostavno spremanje/vješanje.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
- Jamči maksimalnu mobilnost i flekisbilnost.
- Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
- Promjenjivu bateriju moguće je upotrebljavati i za ostale Kärcherove baterijske uređaje s 18-voltnom baterijskom platformom (Battery Power).
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Brzina četke (rpm)
|2300 - 2800
|Promjer četke (mm)
|180
|Materijal četke
|Najlon
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²)
|maks. 15 (2,5 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|pribl. 15 (2,5 Ah)
|Vrijeme punjenja standardnim punjačem (min)
|300
|Izlazna snaga (A)
|0,5
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|Crna
|Težina bez pribora (kg)
|2,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|4,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1320 x 230 x 380
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač uključeni
- Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
- Punjač: Standardni punjač 18 V Battery Power (1 kom.)
- Traka s četkicama: 2 Komad(a)
Oprema
- Zaštita od prskanja
- Parkirni položaj
- Aluminijska teleskopska drška
- Kukica
- Sigurnosna sklopa
Videos
Područja primjene
- Mahovina
- Korov
- Kamene površine