Baterijski odstranjivač korova WRE 18-55
Za uklanjanje mahovine i korova na tvrdim površinama: WRE 18-55 baterijski odstranjivač korova sa inovativnom glavom, uputama u sustavom zamjene nastavaka bez alata.
Baterijski odstranjivač korova WRE 18-55 je inovativan alat za čupanje korova koji je jednostavan za leđa. Kombinirajući snažan motor, veliku brzinu rotacije četke i podesivu glavu četke s vrlo učinkovitim najlonskim čekinjama, bez napora uklanja suhu mahovinu i uporni korov, poput maslačka, s tvrdih površina. Osim toga, klizalište s čekinjama lako se mijenja s novim sustavom zaključavanja – alati nisu potrebni. Ergonomski dizajn baterijskog odstranjivača korova jamči udoban rad s njim, a da ne morate puzati po tlu. Baterija i punjač nisu uključeni u opseg isporuke.
Značajke i prednosti
Inovativna najlonska četkaSpecijalno izrađene najlonske čekinje i velika brzina okretaja četke za površinsko odstranjivanje suhe mahovine i korova.
Pomoć za izbjegavanje preprekaKugla na kapici koja se okreće za 360° omogućuje idealni radni položaj bez umaranja.
Zamjena čekinja bez alataZa laku zamjenu istrošene najlonske četke.
Okretna glava za čišćenje
- Moguće individualno podešavanje kuta ovisno o različitim situacijama čišćenja i visina tijela.
Aluminijska teleskopska drška
- Omogućava rad u uspravnom položaju neovisno o visini tijela.
Ergonomski oblikovana ručka
- Udoban položaj rada koji čuva leđa.
Petlja za vješanje uređaja integrirana u ručku
- Za jednostavno spremanje/vješanje.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
- Jamči maksimalnu mobilnost i flekisbilnost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Brzina četke (rpm)
|2300 - 2800
|Promjer četke (mm)
|180
|Materijal četke
|Najlon
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²)
|maks. 15 (2,5 Ah) / maks. 30 (5,0 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|pribl. 15 (2,5 Ah) / pribl. 30 (5,0 Ah)
|Boja
|Crna
|Težina bez pribora (kg)
|2,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|4,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1320 x 230 x 380
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Traka s četkicama: 2 Komad(a)
Oprema
- Zaštita od prskanja
- Parkirni položaj
- Aluminijska teleskopska drška
- Kukica
- Sigurnosna sklopa
Videos
Područja primjene
- Mahovina
- Korov
- Kamene površine