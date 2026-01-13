Baterijski odstranjivač korova WRE 18-55 je inovativan alat za čupanje korova koji je jednostavan za leđa. Kombinirajući snažan motor, veliku brzinu rotacije četke i podesivu glavu četke s vrlo učinkovitim najlonskim čekinjama, bez napora uklanja suhu mahovinu i uporni korov, poput maslačka, s tvrdih površina. Osim toga, klizalište s čekinjama lako se mijenja s novim sustavom zaključavanja – alati nisu potrebni. Ergonomski dizajn baterijskog odstranjivača korova jamči udoban rad s njim, a da ne morate puzati po tlu. Baterija i punjač nisu uključeni u opseg isporuke.