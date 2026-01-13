Baterijski odstranjivač korova WRE 18-55

Za uklanjanje mahovine i korova na tvrdim površinama: WRE 18-55 baterijski odstranjivač korova sa inovativnom glavom, uputama u sustavom zamjene nastavaka bez alata.

Baterijski odstranjivač korova WRE 18-55 je inovativan alat za čupanje korova koji je jednostavan za leđa. Kombinirajući snažan motor, veliku brzinu rotacije četke i podesivu glavu četke s vrlo učinkovitim najlonskim čekinjama, bez napora uklanja suhu mahovinu i uporni korov, poput maslačka, s tvrdih površina. Osim toga, klizalište s čekinjama lako se mijenja s novim sustavom zaključavanja – alati nisu potrebni. Ergonomski dizajn baterijskog odstranjivača korova jamči udoban rad s njim, a da ne morate puzati po tlu. Baterija i punjač nisu uključeni u opseg isporuke.

Značajke i prednosti
Inovativna najlonska četka
Inovativna najlonska četka
Specijalno izrađene najlonske čekinje i velika brzina okretaja četke za površinsko odstranjivanje suhe mahovine i korova.
Pomoć za izbjegavanje prepreka
Pomoć za izbjegavanje prepreka
Kugla na kapici koja se okreće za 360° omogućuje idealni radni položaj bez umaranja.
Zamjena čekinja bez alata
Zamjena čekinja bez alata
Za laku zamjenu istrošene najlonske četke.
Okretna glava za čišćenje
  • Moguće individualno podešavanje kuta ovisno o različitim situacijama čišćenja i visina tijela.
Aluminijska teleskopska drška
  • Omogućava rad u uspravnom položaju neovisno o visini tijela.
Ergonomski oblikovana ručka
  • Udoban položaj rada koji čuva leđa.
Petlja za vješanje uređaja integrirana u ručku
  • Za jednostavno spremanje/vješanje.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
  • Jamči maksimalnu mobilnost i flekisbilnost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Baterijska platforma 18 V baterijska platforma
Brzina četke (rpm) 2300 - 2800
Promjer četke (mm) 180
Materijal četke Najlon
Vrsta baterije Izmjenjiva litij-ionska baterija
Napon (V) 18
Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²) maks. 15 (2,5 Ah) / maks. 30 (5,0 Ah)
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) pribl. 15 (2,5 Ah) / pribl. 30 (5,0 Ah)
Boja Crna
Težina bez pribora (kg) 2,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 4,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1320 x 230 x 380

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
  • Traka s četkicama: 2 Komad(a)

Oprema

  • Zaštita od prskanja
  • Parkirni položaj
  • Aluminijska teleskopska drška
  • Kukica
  • Sigurnosna sklopa
Baterijski odstranjivač korova WRE 18-55
Područja primjene
  • Mahovina
  • Korov
  • Kamene površine
