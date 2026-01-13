Baterijski puhač i usisavač lišća BLV 18-200 Battery
Usisavanje, ispuhivanje i malčiranje - BLV 18-200 baterijski puhač i usisavač sposoban je za sve to, čineči ga neophodnim za uredan vrt. Barem kada se aktivira Turbo Boost.
Lišće ne pada samo u jesen. U proljeće i ljeto cvjeta drveće, a lišće s procvalog cvijeća i ostalo venuće zelenilo padaju na travnjake, staze i popločane puteve. Postoji uređaj koji svaki zadatak može učiniti manje napornim: BLV 18-200 baterijski puhač i usisavač. Spretan uređaj sa dvoručnim hvatom za optimalnu distribuciju težine skuplja još više lišća iz teško dostupnih uglova. Funkcionalni 3 u 1 uređaj sa velikim volumenom vreće kontrolira se koristeći polugu za odabir funkcije što omogućuje istodobnu upotrebu funkcija usisavanja i puhanja. Uz varijabilnu regulaciju brzine idealna brzina zraka može biti prilagođena traženom učinku čišćenja, od nježnog povjetarca do privremenog Turbo Boosta. Kako upravljanje uređajem ne bi bilo umarajuće za vrijeme dužeg korištenja bez pauze , uređaj ima izmjenjive vodiče koji rad čine učinkovitijim i jednostavnijim sa fokusom na udobnost nošenja u smislu ergonomije i težine. Baterija nije uključena u ponudu.
Značajke i prednosti
Turbo BoostPruža privremeni porast snage za usisavanje i ispuhivanje.
Regulacija brzineOmogućava kontinuirano prilagođavanje brzine ovisno o zadatku.
Poluga za odabir funkcijeKontinuirano prilagođavanje funkcija usisavanja i ispuhivanja sa mogućnošću kombiniranja funkcija.
Dvoručni hvat
- Osigurava idealnu distribuciju težine i lako upravljanje.
Izmjenjivi vodiči
- U isto vrijeme čini rad jednostavnijim i učinkovitijim.
Volumen torbe od 45 litara
- Garantira neprekinuti rad na duže periode.
Motor bez četkica
- Za dulje vrijeme rada i dulji vijek trajanja uređaja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Pogon
|Motor bez četkica
|Turbo boost gumb
|da
|Reguliranje brzine
|da
|Razina buke za vrijeme rada (dB(A))
|107
|Brzina ispuhivanja (km/h)
|maks. 200
|Brzina usisavanja (km/h)
|maks. 130
|volumen torbe (l)
|45
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Snaga po punjenju baterije - Ispuhivanje (m²)
|maks. 425 (2,5 Ah) / maks. 850 (5,0 Ah)
|Snaga po punjenju baterije - Usisavanje (l)
|maks. 45 (2,5 Ah) / maks. 90 (5,0 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 15 (2,5 Ah) / maks. 30 (5,0 Ah)
|Boja
|Crna
|Težina bez pribora (kg)
|3,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1243 x 171 x 376
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- kutija za skupljanje trave
- Izmjenjivi vodiči
- Naramenica
Videos
Područja primjene
- Lišće
- Zeleni otpad
- Staze oko kuće
- Područja oko kuće i vrta