Lišće ne pada samo u jesen. U proljeće i ljeto cvjeta drveće, a lišće s procvalog cvijeća i ostalo venuće zelenilo padaju na travnjake, staze i popločane puteve. Postoji uređaj koji svaki zadatak može učiniti manje napornim: BLV 18-200 baterijski puhač i usisavač. Spretan uređaj sa dvoručnim hvatom za optimalnu distribuciju težine skuplja još više lišća iz teško dostupnih uglova. Funkcionalni 3 u 1 uređaj sa velikim volumenom vreće kontrolira se koristeći polugu za odabir funkcije što omogućuje istodobnu upotrebu funkcija usisavanja i puhanja. Uz varijabilnu regulaciju brzine idealna brzina zraka može biti prilagođena traženom učinku čišćenja, od nježnog povjetarca do privremenog Turbo Boosta. Kako upravljanje uređajem ne bi bilo umarajuće za vrijeme dužeg korištenja bez pauze , uređaj ima izmjenjive vodiče koji rad čine učinkovitijim i jednostavnijim sa fokusom na udobnost nošenja u smislu ergonomije i težine. Baterija nije uključena u ponudu.