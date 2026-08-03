Čekinje za odstranjivač korova
Zamjenske najlonske čekinje za uklanjanje korova bez napora, prikladne za ergonomske WRE 18-55 i WRE 4 Battery Kärchera odstranjivače korova.
Nije lijepo vidjeti kako korov klija po stazama i zidovima, ali je lijepo ako neželjeni rast može biti spriječen brzo i bez truda - sa WRE 4 Battery i WRE 18-55 Kärcher odstranjivačima korova. Zahvaljujući snažnom motoru, visokoj brzini i pogotovo najlonskoj četki koja je nježna na površinama, ali vrlo učinkovita. Ako se najlonska četka istroši može biti zamijenjena u nekoliko koraka bez ikakvog alata. I samo tako posao se nastavlja: brzo i temeljito uklonite suhu mahovinu i korov u položaju koji ne napreže Vaša leđa.
Značajke i prednosti
Efikasne najlonske četke
Zamjena četki bez specijalnog alata
- Za laku zamjenu istrošene najlonske četke.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|antracit
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|315 x 75 x 18
Područja primjene
- Mahovina
- Korov