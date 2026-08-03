Čekinje za odstranjivač korova

Zamjenske najlonske čekinje za uklanjanje korova bez napora, prikladne za ergonomske WRE 18-55 i WRE 4 Battery Kärchera odstranjivače korova.

Nije lijepo vidjeti kako korov klija po stazama i zidovima, ali je lijepo ako neželjeni rast može biti spriječen brzo i bez truda - sa WRE 4 Battery i WRE 18-55 Kärcher odstranjivačima korova. Zahvaljujući snažnom motoru, visokoj brzini i pogotovo najlonskoj četki koja je nježna na površinama, ali vrlo učinkovita. Ako se najlonska četka istroši može biti zamijenjena u nekoliko koraka bez ikakvog alata. I samo tako posao se nastavlja: brzo i temeljito uklonite suhu mahovinu i korov u položaju koji ne napreže Vaša leđa.

Značajke i prednosti
Efikasne najlonske četke
Zamjena četki bez specijalnog alata
  • Za laku zamjenu istrošene najlonske četke.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja antracit
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 315 x 75 x 18
Područja primjene
  • Mahovina
  • Korov
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Created with AI (artificial intelligence)

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