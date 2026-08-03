Nije lijepo vidjeti kako korov klija po stazama i zidovima, ali je lijepo ako neželjeni rast može biti spriječen brzo i bez truda - sa WRE 4 Battery i WRE 18-55 Kärcher odstranjivačima korova. Zahvaljujući snažnom motoru, visokoj brzini i pogotovo najlonskoj četki koja je nježna na površinama, ali vrlo učinkovita. Ako se najlonska četka istroši može biti zamijenjena u nekoliko koraka bez ikakvog alata. I samo tako posao se nastavlja: brzo i temeljito uklonite suhu mahovinu i korov u položaju koji ne napreže Vaša leđa.