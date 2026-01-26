Rotirajuća četka za pranje uključujući univerzalni izmjenjivi nastavak ima aktivacijsku polugu za jednostavnu i brzu zamjenu nastavaka bez dodira s prljavštinom i uz to oduševljava prozirnim poklopcem za poseban doživljaj čišćenja. Četka visokotlačnog čistača preporučuje se za temeljito čišćenje različitih površina kao što su lak, staklo ili plastika. Prema potrebi je moguće doziranje sredstva za čišćenje preko visokotlačnog čistača. Zahvaljujući novom prijenosniku WB 120 ima više snage od svog prethodnika – za učinkovito i temeljito čišćenje. Rotirajuća četka za pranje prikladna je za uporabu sa svim Kärcherovim visokotlačnim čistačima razreda K 2 do K 7. Oba izmjenjiva nastavka Car & Bike i Home & Garden, koji se mogu zasebno nabaviti, posebno su prilagođena osjetljivim ili neosjetljivim površinama i kompatibilni su s WB 120 kao i s prethodnom četkom WB 100.