WB 120

Rotirajuća četka za pranje s izmjenjivim nastavkom za čišćenje svih glatkih površina kao što su lak, staklo ili plastika. Jednostavna i brza zamjena nastavaka zahvaljujući integriranoj aktivacijskoj poluzi.

Rotirajuća četka za pranje uključujući univerzalni izmjenjivi nastavak ima aktivacijsku polugu za jednostavnu i brzu zamjenu nastavaka bez dodira s prljavštinom i uz to oduševljava prozirnim poklopcem za poseban doživljaj čišćenja. Četka visokotlačnog čistača preporučuje se za temeljito čišćenje različitih površina kao što su lak, staklo ili plastika. Prema potrebi je moguće doziranje sredstva za čišćenje preko visokotlačnog čistača. Zahvaljujući novom prijenosniku WB 120 ima više snage od svog prethodnika – za učinkovito i temeljito čišćenje. Rotirajuća četka za pranje prikladna je za uporabu sa svim Kärcherovim visokotlačnim čistačima razreda K 2 do K 7. Oba izmjenjiva nastavka Car & Bike i Home & Garden, koji se mogu zasebno nabaviti, posebno su prilagođena osjetljivim ili neosjetljivim površinama i kompatibilni su s WB 120 kao i s prethodnom četkom WB 100.

Značajke i prednosti
Rotirajuća glava četke
  • Pažljivo, nježno i učinkovito čišćenje
Zamjena nastavka pomoću aktivacijske poluge
  • Brza i jednostavna zamjena nastavka bez dodira s prljavštinom.
Nanošenje sredstva za čišćenje visokotlačnim čistačem
  • Bolje otapanje nečistoće i učinkovito čišćenje.
Prozirno kućište
  • Doživljaj čišćenja zbog vidljive tehnike.
Kompatibilna s adapterom za vrtno crijevo
  • Brzo spajanje svih četki Kärcher na vrtno crijevo bez uporabe visokotlačnog čistača.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 309 x 153 x 135
Područja primjene
  • Vozila
  • Zimski vrtovi
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Garažna vrata
  • Rolete/rolo zavjese
  • Elementi za zaštitu od pogleda
  • Prozorske klupice
  • Balkonske ograde
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
Pribor
