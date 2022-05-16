Pripremanje vrta za zimu
U jesen bi vlasnici vrtova trebali započeti pripremanje vrta za zimu, idealno između sredine listopada i početka studenog. Potrebno je provesti nekoliko važnih mjera kako bi se travnjaci, gredice, grmlje, drveće i živice zaštitili od hladnoće. Također, važno je pravilno skladištiti vrtni alat kako bi se sačuvao tijekom zime. Kärcher daje korisne savjete o tome kako najbolje pripremiti vrt za nadolazeću hladnu sezonu.
Pripremanje travnjaka za zimu
Pripremanje vrta za zimu uključuje i pripremu travnjaka za zimu. Da bi travnjak ostao zdrav tijekom zime, važno ga je pravilno pripremiti. Travu treba pokositi na visinu od pet do šest centimetara. Tako će u proljeće biti bujna i zelena. Također, potrebno je ukloniti otpalo lišće, grane, mahovinu i ostatke pokošene trave. To će spriječiti truljenje i rast plijesni. Tako će travnjak dobiti više svjetla i bolje napredovati. Grablje su najprikladnije za tu svrhu. Na kraju, još jednom pognojite travnjak kako bi zimi imao dovoljno hranjivih tvari.
Praćenje lončanica i unošenje u kuću
Kärcher savjeti za vrtlarstvo ističu praćenje i unošenje lončanica u kuću prilikom pripremanja vrta za zimu. Vlasnici bi trebali većinu lončanica premjestiti u kuću gdje će ostati tijekom hladnih mjeseci. Otporne biljke, poput lavande, božićne ruže, grimizne fuksije i rogate ljubice, mogu ostati vani. No, treba ih postaviti na zaštićeno mjesto kako bi bile sigurne od vremenskih nepogoda.
Kako bi biljke sigurno prezimile u kući, potrebno ih je pažljivo pregledati na znakove bolesti ili prisutnost štetnika. Ako se otkrije da je neka biljka zaražena ili napadnuta, postoji rizik da će se bolest ili štetnici proširiti na druge biljke. Ova opasnost je posebno velika ako su biljke smještene blizu jedna drugoj.
Obrezivanje grmlja, živice i drveća
Obrezivanje grmlja, živice i drveća također je važno za pripremanje vrta za zimu. Kao sljedeći korak, vlasnici bi trebali koristiti trimer za živicu, škare za rezidbu i pile. Ovaj proces uključuje podupiranje dugih klica i uklanjanje bolesnih te mrtvih grana s drveća. Važno je predvidjeti prvi mraz jer svježe rezane površine trebaju imati dovoljno vremena da se osuše i zacjeljuju.
Održavanje gredica
Održavanje gredica također je ključno za pripremanje vrta za zimu. Važno je pripremiti gredice s cvijećem i povrćem. Uvenule i mrtve vrtne biljke treba rezati vrtlarskim škarama prije dolaska hladnog vremena. Kako bi se tlo obogatilo hranjivim tvarima, korisno je dodati usitnjeni biljni materijal i lišće. Malč i lišće također pružaju dodatnu zaštitu biljkama od mraza.
Daljnja područja primjene vrtnog otpada
Prije nego što zima stigne u vrt, od vrtnog otpada, poput lišća, grmlja i grana, možete formirati hrpe. Ove hrpe mogu poslužiti kao utočište raznim životinjama, poput ježeva, miševa i kukaca. Također, možete napraviti kompostnu hrpu s pokošenom travom i lišćem. Mikroorganizmi i crvi će tijekom vremena pretvoriti taj materijal u humus bogat hranjivim tvarima.
Međutim, uspješna kompostna hrpa ovisi o pravilnoj mješavini materijala. Nisu sve vrste drveća prikladne, a neka lišća imaju nizak nutritivni sadržaj. Mjesto za kompostnu hrpu treba biti u polusjeni, a ne na zatvorenom tlu. Ako se pridržavate ovih savjeta prilikom pripremanja vrta za zimu, moći ćete uživati u svježem kompostu kada proljeće stigne.
Pravilno skladištenje vrtnog alata
Pravilno skladištenje vrtnih alata, poput grablji, kosa, crijeva i škara, ključno je za očuvanje njihove funkcionalnosti. Također je važno pravilno čuvati električne vrtne alate. Ako se pridržavate sljedećih savjeta, moći ćete ih dobro iskoristiti i u proljeće.
Pravilno pripremanje vrta za zimu
Pravilna priprema alata za pripremanje vrta za zimu zahtijeva da budu pohranjeni u čistom stanju. Prljavštinu s lopata, grablji i lopatica treba ukloniti čeličnom vunom, žičanom četkom ili visokotlačnim čistačem. Grubu prljavštinu s motoriziranih ili baterijskih uređaja najprije uklonite četkom, a zatim ih obrišite vlažnom krpom. Visokotlačne čistače i druge uređaje s dovodom vode potrebno je isprazniti od vode prije skladištenja. U ovim uređajima uvijek ostaje malo vode, pa ih treba čuvati zaštićene od smrzavanja. Crijeva također treba potpuno isprazniti, osušiti i smotati bez savijanja.
Priprema vanjske slavine za zimu
Kada se pripremate za zimu, ne zaboravite na vanjsku slavinu. Kako biste spriječili smrzavanje vode u cijevima, prvo zatvorite dovod vode do vanjske slavine, a zatim je otvorite. Spremnike za vodu i kante za zalijevanje također je potrebno potpuno isprazniti. Spremnici za vodu mogu ostati vani, ali trebaju imati otvorene odvodne slavine. Kante za zalijevanje preporučuje se pohraniti unutar kuće kako bi bile zaštićene od mraza. Crpke za ribnjak isključite i ispraznite njihove ulaze i izlaze. Na kraju, sve treba čuvati zaštićeno od mraza.
Uklanjanje hrđe na alatima
Nije tajna da alati i uređaji dulje traju ako ih redovito održavamo. Ovo je posebno važno prije nego što zima stigne u vrt. Da biste zaštitili svoje alate od hrđe, slijedite ove korake:
- Prvo ih temeljito operite vodom i četkom kako biste uklonili svu prljavštinu.
- Nakon čišćenja, pustite da se alati dobro osuše na zraku.
- Ako primijetite hrđu, uklonite je pomoću čelične vune ili čelične četke.
- Na kraju, nanesite zaštitno ulje na hrapave površine kako biste spriječili stvaranje hrđe.
Ovim postupkom osigurat ćete dugotrajniju funkcionalnost svojih alata.
Gdje skladištiti uređaje?
U idealnom slučaju, alati bi trebali biti pohranjeni u vrtnoj kućici ili spremištu za alat. Međutim, garaža ili podrum su također dobra opcija. Važno je napomenuti da vrtni alat zimi nikada ne smijete ostaviti vani. Na niskim temperaturama guma može postati porozna, a materijali se mogu deformirati. Također, osjetljiva elektronika u uređajima poput baterijskih kosilica, trimera za živicu i robotskih kosilica isto se može oštetiti.
Upute za skladištenje visokotlačnih čistača kako bi bili zaštićeni od smrzavanja
Visokotlačni čistač zimi treba zaštititi od smrzavanja. Međutim, skladištenje u grijanim prostorima nije uvijek moguće. U slučaju jakog mraza, temperature u vrtnoj kućici ili garaži mogu pasti ispod točke smrzavanja. Tada postoji opasnost da se male količine preostale vode u uređaju smrznu. Kako voda pri smrzavanju širi, može doći do oštećenja brtvi i crpke.
Da biste spriječili oštećenja, ispustite svu preostalu vodu iz uređaja, pribora i crijeva. Preporučujemo da rastavite pribor i uključite visokotlačni čistač bez priključka za vodu na otprilike pola minute. Tako ćete osigurati da se uređaj potpuno osuši.
Ako je uređaj opremljen spremnikom za deterdžent, njega također treba isprazniti i isprati prije skladištenja. Kako biste uklonili preostale kemikalije iz sustava, napunite spremnik s oko 0,2 litre svježe vode. Zatim nakratko uključite uređaj u način rada za čišćenje kako bi voda ispraznila spremnik.
Jednom godišnje trebate također provjeriti i očistiti filter za vodu na dovodu visokotlačnog čistača.
Kako i kada pospremiti baterijske i robotske kosilice za zimu?
Baterijske i robotske kosilice nikada ne smiju ostati vani tijekom zime. Ekstremne temperature mogu oštetiti elektroniku uređaja. Isto vrijedi i za baterije i stanice za punjenje. Najkasnije krajem listopada trebali biste unijeti uređaje u suhi prostor. Idealno je to učiniti nakon posljednje košnje travnjaka za tu sezonu.
Prije skladištenja, bateriju treba napuniti do 75%. Potpuno pražnjenje litij-ionskih baterija može skratiti njihov vijek trajanja. Baterije je najbolje čuvati na temperaturama između 10 i 20 °C. Stoga ih je idealno pohraniti u kuću tijekom zime. Robotsku ili baterijsku kosilicu možete smjestiti u šupu, podrum ili garažu. Ako je baterija trajno ugrađena u robotsku kosilicu, uređaj također treba biti smješten na suhom mjestu.
Postupak skladištenja vrijedi i za robotske kosilice. Uređaji se trebaju čistiti, ali ne crijevom ili visokotlačnim čistačem. Najbolje je koristiti vlažnu krpu kako ne biste oštetili elektroniku. Kada rastavljate stanicu za punjenje, prvo uklonite sve kabele. Krajeve kabela treba zaštititi folijom od vlage i smrzavanja. Ako su kontakti stanice za punjenje zaprljani, očistite ih sitnozrnatim brusnim papirom.
Kako pravilno skladištiti vrtni namještaj tijekom zime?
Neovisno o tome jesu li izrađeni od poliratana, aluminija ili drva, vrtni stolovi i stolice moraju se pohraniti zimi. Također, prekrivače za stolove i jastuke za sjedenje treba smjestiti na suho.
Idealni prostori za skladištenje su suhi i hladni, poput podruma, garaže ili vrtnih šupa. Čelični namještaj može ostati vani tijekom zime, ali preporučuje se i njega zaštititi.
Ako nemate dovoljno prostora za pohranu namještaja u zatvorenom, možete koristiti posebne zaštitne navlake. Prilikom korištenja navlaka, slijedite ove korake:
- Očistite vrtni namještaj i ostavite ga da se osuši.
- Dobro učvrstite zaštitne pokrove, uzimajući u obzir moguće vjetrove.
- Osigurajte dobar dotok zraka do namještaja kako biste spriječili stvaranje plijesni.
Tako ćete osigurati da vaš vrtni namještaj ostane u dobrom stanju do sljedeće sezone.