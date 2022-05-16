Pripremanje vrta za zimu

Praćenje lončanica i unošenje u kuću

Kärcher savjeti za vrtlarstvo ističu praćenje i unošenje lončanica u kuću prilikom pripremanja vrta za zimu. Vlasnici bi trebali većinu lončanica premjestiti u kuću gdje će ostati tijekom hladnih mjeseci. Otporne biljke, poput lavande, božićne ruže, grimizne fuksije i rogate ljubice, mogu ostati vani. No, treba ih postaviti na zaštićeno mjesto kako bi bile sigurne od vremenskih nepogoda.

Kako bi biljke sigurno prezimile u kući, potrebno ih je pažljivo pregledati na znakove bolesti ili prisutnost štetnika. Ako se otkrije da je neka biljka zaražena ili napadnuta, postoji rizik da će se bolest ili štetnici proširiti na druge biljke. Ova opasnost je posebno velika ako su biljke smještene blizu jedna drugoj.