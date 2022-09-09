Čišćenje garažnih prozora

Mnoge garaže imaju male prozore koje treba očistiti prilikom temeljitog čišćenja. Garažna vrata često imaju plastično ostakljenje koje može biti oštećeno vremenskim uvjetima. Za čišćenje ovog stakla koristite visokotlačni čistač. Podesite pritisak na "SOFT" razinu kako biste izbjegli preveliki pritisak na prozore.

Alternativni način čišćenja stakala je korištenje parnog čistača, koji koristi samo vodu i nema kemikalija. Uređaj najprije napari prozor, a zatim se ručnim nastavkom i mikrovlaknima trlja kako bi se uklonila prljavština. Nakon toga, vodu uklonite brisačem ili suhom krpom. Plastična stakla ne smiju se čistiti parnim čistačem jer temperatura pare može oštetiti plastiku.

Bežični usisavač prozora također je dobra opcija za čišćenje garaža. Osigurava da su prozori čisti i bez tragova. Pomiješajte vodu s koncentratom sredstva za pranje prozora. Zatim, raspršivačem nanesite otopinu, obrišite krpom od mikrovlakana i usisajte vlagu.