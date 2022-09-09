Čišćenje garaža
U garažama se s vremenom nakupi prljavština, osobito ako služe kao radionica. Garažna vrata često privlače prašinu jer nisu dovoljno zaštićena. S ovim savjetima čišćenje garaža je lako, bilo usisavačem, visokotlačnim ili parnim čistačem.
Koliko često bi se trebala čistiti garažna vrata?
Garažna vrata treba čistiti barem jednom godišnje. Ako živite u području s promjenjivim vremenom, čišćenje svakih dva do tri mjeseca je preporučljivo. Učestalost čišćenja ovisi o zaštiti garaže i klimatskim uvjetima. Nakon oštrih zima, poplava, tuče ili jakog vjetra, vrata treba češće čistiti. Redovito čišćenje važno je zbog estetike, ali i funkcionalnosti. Ako se dijelovi začepe zbog prljavštine, vrata mogu prestati raditi.
Kako očistiti garažna vrata?
Garažna vrata možete očistiti ručno uz toplu vodu i sredstvo za pranje, no to može biti naporno. Za učinkovitije čišćenje garaža, preporučujemo visokotlačni čistač. Ovaj uređaj uklanja tvrdokornu prljavštinu uz podesiv pritisak vode. Pištolj ima tri razine pritiska, koje se biraju prema potrebama. Za osjetljive površine koristi se "SOFT" razina pritiska, dok za robusne materijale odaberite viši tlak.
Čišćenje garažnih vrata
Prilikom čišćenja garažnih vrata, obratite pažnju na materijal:
- Za obojena metalna vrata koristite sredstvo za čišćenje boje, zatim nanesite lak za sjaj.
- Drvena garažna vrata tretirajte voskom ili lakom za poboljšanje učinka nakon čišćenja.
- Plastična vrata zaštitite od vremenskih utjecaja specijalnim sredstvima za čišćenje plastike.
Čišćenje garažnih prozora
Mnoge garaže imaju male prozore koje treba očistiti prilikom temeljitog čišćenja. Garažna vrata često imaju plastično ostakljenje koje može biti oštećeno vremenskim uvjetima. Za čišćenje ovog stakla koristite visokotlačni čistač. Podesite pritisak na "SOFT" razinu kako biste izbjegli preveliki pritisak na prozore.
Alternativni način čišćenja stakala je korištenje parnog čistača, koji koristi samo vodu i nema kemikalija. Uređaj najprije napari prozor, a zatim se ručnim nastavkom i mikrovlaknima trlja kako bi se uklonila prljavština. Nakon toga, vodu uklonite brisačem ili suhom krpom. Plastična stakla ne smiju se čistiti parnim čistačem jer temperatura pare može oštetiti plastiku.
Bežični usisavač prozora također je dobra opcija za čišćenje garaža. Osigurava da su prozori čisti i bez tragova. Pomiješajte vodu s koncentratom sredstva za pranje prozora. Zatim, raspršivačem nanesite otopinu, obrišite krpom od mikrovlakana i usisajte vlagu.
Čišćenje garažnog prilaza
Garažni prilaz često je mjesto gdje se rado nakuplja tvrdokorna prljavština. Stroj za metenje idealan je za uklanjanje lišća, zemlje i prašine. Ergonomska poluga podesiva po visini omogućuje čišćenje bez saginjanja, uz minimalni trud. Čak i pijesak nakon zime lako se uklanja. Ako je prilaz jako prljav, visokotlačni čistač može biti koristan.
- Prije upotrebe visokotlačnog čistača, svu nečistoću s tla treba ukloniti strojem za metenje.
- Ako je prilaz jako prljav, sredstvo za čišćenje kamena savršeno je za prethodno otapanje tvrdokorne prljavštine.
- Nakon toga, visokotlačni čistač u kombinaciji s ribačem površina ili T-Racer čistačem površina čini čišćenje garažnog prilaza lakšim.
Jednostavno čišćenje unutrašnjosti garaže i radionice
Mnogi ljudi koriste garažu za DIY projekte, pa ona često postaje prašnjava i prljava. Uređaji i alati koji se rijetko koriste nakupljaju prljavštinu. Prvi korak je organizacija garaže ili radionice. Police i organizacijski sustavi olakšavaju čišćenje. Prije čišćenja, preporuča se riješiti nepotrebne stvari. Neiskorištene posude ili kutije mogu poslužiti prijateljima ili rođacima. Nakon što prostorija bude pospremljena, čišćenje može započeti.
Čišćenje garaže i radionice
Većina garaža i radionica ima betonske podove jer su robusni i lako se čiste. Za čišćenje betonskog poda garaže, prvo upotrijebite stroj za metenje. To sprječava unošenje prašine i lišća u kuću. Alternativno, može se koristiti mokri i suhi usisavač, koji pokupi suhu i mokru prljavštinu. U radionici su posebno korisni robusni usisavači, jer mogu pokupiti oštre ili tvrde predmete poput čavala i vijaka. Usisavači su idealni za čišćenje, jer sprječavaju začepljenje crijeva. Ako je garaža jako prljava, visokotlačni čistač je odličan za čišćenje betonskog poda. Osigurajte da prljava voda može lako otjecati. Alternativno, priključite ribač na visokotlačni čistač, koji uklanja vodu s poda. Zaostalu vodu možete ukloniti mokrim i suhim usisavačem.
Pazite, mrlje od ulja!
Gdje god se nalazi motorno ulje, postoji mogućnost curenja i stvaranja lokvi ulja na podu. Važno je da se lokve ulja odmah upiju vezivnim sredstvom i pravilno zbrinu na ekološki prihvatljiv način. Mrlje od ulja možete tretirati mješavinom žučnog sapuna i vruće vode. Najprije izlijte ovu otopinu na mrlju i pričekajte nekoliko minuta da djeluje. Zatim temeljito istrljajte mrlju vrućom vodom.