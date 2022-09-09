Njega automobila

Prije nego počnete njegovati boju, sjedala, plastiku, staklo i metalne površine, očistite automobil. Održavanje automobila i njegove vrijednosti zahtijeva čišćenje vanjskog i unutarnjeg dijela. Vanjski dio treba redovito čistiti, ne samo kada je automobil jako prljav.

Često pranje automobila je korisno, bilo u autopraonici, samoposlužnoj autopraonici ili kod kuće s visokotlačnim čistačem. Također biste trebali redovito čistiti unutrašnjost, usisavačem za mokro i suho usisavanje, mekom krpom i odgovarajućim sredstvom za čišćenje površina. Također, očistite kotače visokotlačnim čistačem i sredstvom za čišćenje naplataka. Koliko često čistite automobil ovisi o njegovoj zaprljanosti i vašim zahtjevima. Zimi je neophodna njega zbog soli, leda i prljavštine koji mogu oštetiti boju i prozore.

S pravom opremom, proizvodima za čišćenje i savjetima za njegu, briga o automobilu postaje jednostavna. Poliranje i njega laka mnogo su lakši na dobro održavanom i čistom vozilu