Njega automobila: Savjeti za njegu iznutra i izvan
Ako želite da vaš automobil traje dugo, potrebna je temeljita njega automobila. Dobra njega uključuje redovito pranje, njegu boje i karoserije. Također, važno je održavati čistoću unutrašnjosti automobila. Sve što vam treba su vrijeme, oprema i kvalitetna sredstva za čišćenje. U nastavku su najbolji savjeti za njegu automobila.
Njega automobila je očuvanje vrijednosti
Briga o automobilu ne samo da održava njegov izgled, već i očuva njegovu vrijednost. Redovito brtvljenje laka štiti od oštećenja uzrokovanih vremenskim uvjetima, soli i prljavštinom. Također sprječava hrđu, koja oštećuje površine i dugoročno utječe na automobil.
Njega automobila
Prije nego počnete njegovati boju, sjedala, plastiku, staklo i metalne površine, očistite automobil. Održavanje automobila i njegove vrijednosti zahtijeva čišćenje vanjskog i unutarnjeg dijela. Vanjski dio treba redovito čistiti, ne samo kada je automobil jako prljav.
Često pranje automobila je korisno, bilo u autopraonici, samoposlužnoj autopraonici ili kod kuće s visokotlačnim čistačem. Također biste trebali redovito čistiti unutrašnjost, usisavačem za mokro i suho usisavanje, mekom krpom i odgovarajućim sredstvom za čišćenje površina. Također, očistite kotače visokotlačnim čistačem i sredstvom za čišćenje naplataka. Koliko često čistite automobil ovisi o njegovoj zaprljanosti i vašim zahtjevima. Zimi je neophodna njega zbog soli, leda i prljavštine koji mogu oštetiti boju i prozore.
S pravom opremom, proizvodima za čišćenje i savjetima za njegu, briga o automobilu postaje jednostavna. Poliranje i njega laka mnogo su lakši na dobro održavanom i čistom vozilu
Njega unutrašnjosti automobila
Nakon usisavanja unutrašnjosti i čišćenja ploče s instrumentima, vrijeme je za čišćenje drugih površina. S posebnim sredstvom za čišćenje unutrašnjosti, plastika, guma ili tekstil mogu se osloboditi mrlja od kave, masnoće i kreme za sunčanje. Uklanjaju se neugodni mirisi, a boja i vlakna presvlake se obnavljaju. Također, sredstva za čišćenje pomažu da površina ostane čistija dulje, čineći buduće čišćenje lakšim.
Savjet
Prilikom kupnje sredstva za čišćenje unutrašnjosti, provjerite na kojim se površinama može koristiti. Jedan proizvod često čisti cijelu unutrašnjost, uključujući presvlake. Međutim, visokokvalitetna kožna sjedala zahtijevaju specijalizirani proizvod. Kožu treba čistiti jednom ili dvaput godišnje i tretirati posebnim sredstvom za njegu kako bi se očuvala kvaliteta.
Ako nemate sredstvo za čišćenje unutrašnjosti, koristite toplu vodu s tekućinom za pranje posuđa. Obrišite ploču s instrumentima i obloge vlažnom krpom, a zatim osušite pamučnom ili mikrofibrom. Ova metoda sprječava prodiranje vlage u elektroničke komponente. Međutim, ne postiže antistatički učinak ni ne skraćuje vrijeme za ponovno razmazivanje u usporedbi sa specijaliziranim proizvodima.
S vremenom male ogrebotine mogu postati vidljive na ploči s instrumentima ili panelima vrata. Nakon čišćenja, idealno je tretirati glatke materijale proizvodom za njegu kokpita. Jednostavno poprskajte, pustite da kratko djeluje i zatim još jednom ispolirajte površinu ako je potrebno. Time se uklanjaju površinska oštećenja dok se obnavlja boja i sjaj, a kokpit ponovno izgleda kao nov.
Za neutralizaciju neugodnih mirisa u automobilu, stavite posudu sa zrncima kave u prostor za noge. Kava veže vlagu i upija mirise. Isti učinak postiže se rižom ili brašnom.
Briga za pogled
Za sunčanih dana posebno su uočljivi otisci prstiju i mrlje na prozorima i ogledalima. Ne samo da izgledaju neugledno, nego i ometaju vidljivost tijekom vožnje. Dakle, kada je u pitanju njega automobila, ne treba zaboraviti prozore. Ako ste u procesu čišćenja unutrašnjosti automobila, prozore treba očistiti i iznutra. Da biste to učinili, pošpricajte prozore sredstvom za čišćenje auto stakla i uklonite sve mrlje i tragove mekom krpom koja ne ostavlja dlačice. Zatim nanesite sredstvo za čišćenje na prozore i ogledala koristeći istu metodu i krpu od mikrovlakana.
Savjet
Komplet za čišćenje vjetrobranskog stakla s električnim strugačem leda EDI 4 uklanja tvrdokornu prljavštinu s vjetrobrana, stražnjih i bočnih stakala.
Tijekom vožnje prljavština se brzo nakuplja na vjetrobranskom i stražnjem staklu. Ljeti su to insekti, a zimi sol i bljuzga. Radi dobre vidljivosti, redovito provjeravajte brisače. Dolijte vodu s sredstvom za čišćenje vjetrobrana. Za najbolje rezultate koristite sredstva specijalizirana za ljeto ili zimu.
Ljetno sredstvo za pranje stakala aktivno djeluje protiv insekata. Zimsko sredstvo djeluje kao antifriz što sprječava smrzavanje sustava za čišćenje vjetrobrana i svjetala. Obavezno pomiješajte sredstvo s vodom u omjeru navedenom na pakiranju.
Njega gumenih brtvi
Gumene brtve na vratima i u prtljažniku izložene su lošim uvjetima, posebno zimi. Kako biste spriječili njihovu lomljivost i curenje, koristite proizvod za njegu gume. To također sprječava da se vrata zalijepe ljeti. Pazite da proizvod ne dospije na lak, jer može ostaviti mrlje. Ako nemate specijalizirani proizvod, upotrijebite vazelin.
Dotjerajte i ispolirajte boju
Briga o automobilu uključuje i njegu laka. Površinske ogrebotine i hologrami posebno su vidljivi na tamnim bojama. Fine bore nastaju tijekom čišćenja kad se koriste četke ili spužve za uklanjanje prljavštine. Te bore lako nestaju s voskom za poliranje. Sredstvo za poliranje čisti i polira boju. Najbolje je proizvod nanijeti mekom krpom ili vatom kružnim pokretima, a nakon sušenja polirati čistom krpom. Poliranje i vosak ne samo da obnavljaju boju, nego i štite od vremenskih utjecaja, UV zraka, prljavštine i soli.
Duboke ogrebotine koje vosak ne može popraviti mogu se dotjerati olovkom za retuširanje. Nakon toga, oštećenje se može zapečatiti prozirnim lakom. Kod proizvođača vozila moguće je naručiti bilo koju boju i završni sloj, uključujući metalik, čvrstu ili mat boju. Međutim, veća oštećenja na karoseriji trebaju popraviti stručnjaci. To su radionice koje nude SMART (tehnologija popravka malih do srednjih područja). Ova metoda je obično jeftinija i brža od tradicionalnih popravaka koji uključuju zamjenu dijelova. To je korisno prije prodaje vozila ili povrata na leasing.