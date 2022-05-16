Zašto perete suđe toplom vodom i ostavljate prljavštinu da se natopi? Čišćenje ovisi o četiri čimbenika: vremenu, mehanici, kemiji i temperaturi. Razumijevanje njihove povezanosti pomaže u rješavanju čak i najtvrdokornijih problema čišćenja.

Sinnerov krug opisuje mehanizam čišćenja kroz četiri čimbenika: vrijeme, mehaničku silu, kemiju i temperaturu. Krug je zatvoren: povećanjem jednog faktora, ostali se smanjuju. Ako se neki faktor smanji, ostale treba povećati. Ovaj princip jasno se vidi na primjeru pranja posuđa.

Četiri osnovna faktora čišćenja

Čimbenik Sinnerovog kruga – Vrijeme

Sinnerov krug, nazvan po dr. Sinneru, opisuje mehanizam učinka pri čišćenju. Sadrži četiri osnovna čimbenika koji igraju važnu ulogu pri čišćenju: vrijeme, mehaničku silu, kemiju i temperaturu. Krug uvijek ostaje zatvoren: ako se jedan ili dva od četiri faktora povećaju, ostali faktori se automatski smanjuju. Ako se jedan faktor smanji, potrebno je povećati ostale čimbenike. Ovaj princip može se jasno pokazati na primjeru pranja posuđa.

Čimbenik Sinnerovog kruga - Temperatura

Svatko tko je ikada prao posuđe hladnom vodom prepoznaje ovaj fenomen: masnu i voštanu prljavštinu lakše je otpustiti s toplom ili vrućom vodom. Visoke temperature također omogućuju brže i učinkovitije otpuštanje druge vrste prljavštine. Time se smanjuje vrijeme kontakta i vrijeme rada, a ručno pranje postaje brži zadatak. Ovo smanjuje potrebu za mehanikom i kemijom.

Čimbenik Sinnerovog kruga - Mehanika

Pod "mehaničkim" podrazumijevamo silu potrebnu za otpuštanje prljavštine. To uključuje abrazivnost (efekt ribanja), kontaktni pritisak i učestalost pokreta. Čelična spužva ima visoku abrazivnost, ali može izgrebati meke površine. S druge strane, meka krpa zahtijeva veći kontaktni pritisak i više puta prebrisavanje prljavog područja za potpuno čišćenje.

Čimbenik Sinnerovog kruga - Kemija

Odabir pravog deterdženta ključan je u mnogim zadacima čišćenja. Prljavština se često može ukloniti samo uz pomoć deterdženta jer ostala tri čimbenika ne mogu neograničeno rasti. Na primjer, kod zagorene prljavštine na tavi za pečenje, dugo ribanje više nije dovoljno. Tek odgovarajući deterdžent ili kućni pripravak vraća tavi prijašnji sjaj. Kemikalije također pomažu u uklanjanju prljavštine netopive u vodi. One smanjuju površinsku napetost vode, čime se omogućuje prodiranje otopine u pukotine i pore.

Sinnerov krug čišćenja u praksi

Sinnerov krug je osnovno znanje svakog profesionalnog čistača zgrada. Opisani način djelovanja često se koristi u komercijalnom čišćenju. Međutim, osnovni princip kruga čišćenja primjenjiv je i na mnoge svakodnevne zadatke čišćenja, pa je koristan i za vaše kućanstvo.

Moderne perilice rublja imaju eko programe u kojima se produžuje trajanje ciklusa pranja, dok se smanjuje temperatura. Time se postižu isti rezultati čišćenja uz manju potrošnju energije, čime krug ostaje zatvoren.

Parni čistači prvenstveno postižu svoju moć čišćenja vrućom parom. Obično zahtijevaju vrlo malo mehaničke potpore kako bi otpustili prljavštinu, a kemijski deterdženti se također mogu potpuno izbjeći.

Visokotlačni čistač stvara snažan mehanički učinak i u mnogim slučajevima postiže izvrsne rezultate čišćenja, čak i bez drugih čimbenika. Za težu prljavštinu potrebno je povećati moć čišćenja, što se postiže korištenjem specijaliziranih deterdženata.

