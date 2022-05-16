Čišćenje kupaonice: prljavština i kamenac nemaju šanse
Kupaonica je prostor gdje su higijena i čistoća od najveće važnosti. Postoje različiti pristupi vezani uz čišćenje kupaonice. No, uz stručne savjete lako je ukloniti svu prljavštinu i kamenac, osiguravajući besprijekornu čistoću.
Bez obzira imate li funkcionalnu mokru sobu ili veliki kućni spa, održavanje vlastite kupaonice čistom je glavni prioritet za mnoge ljude. Osim općeg vizualnog dojma, postoje i higijenski razlozi za čišćenje kupaonice: nedovoljno čišćenje omogućuje lako razmnožavanje bakterija i gljivica i stvaranje plijesni. Visoka razina vlage i topline stvaraju idealne uvjete za to, stoga je važno redovito čišćenje površina, mokrih prostorija, WC-a i pločica.
Koliko često je potrebno čišćenje kupaonice?
Učestalost čišćenja kupaonice ovisi o korištenju prostora. U kućanstvima s manje članova, prljavština se nakuplja sporije, dok veće obitelji zahtijevaju češće čišćenje. Preporučuje se temeljito čišćenje cijele kupaonice barem jednom tjedno. Ostatke sapuna i paste za zube treba ukloniti iz umivaonika što prije. Armature je potrebno prebrisati svaka dva do tri dana kako bi se spriječilo nakupljanje kamenca. Preporučuje se nakon svakog pranja ruku obrisati sjajne površine mekom krpom kako bi se spriječilo stvaranje mrlja.
Redovito ispiranje i sušenje tuš kabine i kade produžuje njihovu čistoću, dok je za podove dovoljno usisavanje nekoliko puta tjedno. Pločice je potrebno brisati svakih 1-2 tjedna kako bi se uklonila tvrdokorna prljavština.
Savjet
Kondenzacija vodene pare na prozorima kupaonice nakon tuširanja može dovesti do stvaranja plijesni. Redovito prozračivanje prostora pomaže u sprječavanju nakupljanja vlage. Preporučuje se redovito čišćenje prozora, barem svaka tri mjeseca, kako bi se održala higijena i spriječila pojava plijesni.
Zadaci i važnost čišćenja kupaonice
Iako su pločice i keramičke površine relativno jednostavne za održavanje, čišćenje kupaonice zahtijeva posebnu pažnju. Organske tvari poput mrtvih stanica kože, kose, sapuna i naslaga kamenca stvaraju slojeve prljavštine. Ti se slojevi teško uklanjaju samo jednostavnim brisanjem. Često su potrebna snažnija sredstva za čišćenje poput kiselih deterdženata ili specijaliziranih sredstava za čišćenje. Važno je paziti na pravilnu primjenu kako bi se izbjeglo oštećenje osjetljivih površina.
Uz odabir pravih proizvoda i alata te primjenu odgovarajućih metoda, moguće je brzo i učinkovito očistiti kupaonicu, bez napornog ribanja.
Čišćenje kamenca u kupaonici
Kamenac se redovito stvara na površinama koje su u stalnom kontaktu s vodom, poput kupaonskih pločica i umivaonika. Uz odgovarajuće materijale i nekoliko jednostavnih postupaka, lako se može ukloniti nakupljeni kamenac. Također, može se učinkovito spriječiti njegov daljnji nastanak.
Kako se stvara kamenac?
Voda bogata kalcijevim karbonatom, poznata kao tvrda voda, nastaje prolaskom podzemne vode kroz vapnenački kamen. Veća koncentracija kalcijevog karbonata uzrokuje veće stvaranje kamenca na površinama s kojima voda dolazi u kontakt. Kamenac se najviše nakuplja pri zagrijavanju vode ili njezinom isparavanju. To rezultira bijelim naslagama na slavinama, umivaonicima i pločicama, posebno u kupaonicama.
Čišćenje kamenca u kupaonici parnim čistačem
Ako naslage kamenca nisu pretjerano nataložene, mogu se lako ukloniti parnim čistačem, bez potrebe za ručnim ribanjem. Preporučuje se korištenje detaljne mlaznice. Za osjetljive površine treba izbjegavati upotrebu četke kako bi se spriječilo grebanje kromiranih ili nehrđajućih dijelova. Mlaznicu je potrebno usmjeriti izravno na zahvaćeno područje i primijeniti paru dok kamenac ne nestane. Za tvrdokornije naslage ili teže dostupna mjesta, četka može dodatno olakšati čišćenje uz snažne udarce pare.
U slučaju izrazito tvrdokornih naslaga, može se nanijeti sredstvo na bazi limunske kiseline. Nakon pola sata, tretirajte područje parnim čistačem kako bi se ostatak kamenca lakše uklonio.
Najbolji kućni pripravci za čišćenje kamenca u kupaonici
Uklanjanje kamenca s aluminija praškom za pecivo
Prašak za pecivo može biti učinkovito sredstvo za uklanjanje kamenca, primjerice s aluminija. Dovoljno je pomiješati prašak s vodom kako biste dobili pastu. Nanijeti je na zahvaćene površine, ostaviti da djeluje, a zatim isprati ili obrisati vlažnom krpom. Osim toga, prašak za pecivo neutralizira neugodne mirise te može pomoći u održavanju odvoda prohodnima.
Uklanjanje kamenca octom
Ocat i limunska kiselina učinkoviti su prirodni pripravci za čišćenje kamenca u kupaonici. Octena esencija može se koristiti nerazrijeđena za tvrdokorne naslage, dok se za blaže naslage može razrijediti s vodom. Limunska kiselina pruža sličan učinak. Najbolji postupak je namočiti krpu od mikrovlakana u ocat ili limunsku kiselinu i nanijeti je na površine zahvaćene kamencem, poput slavina. Ostavite da djeluje nekoliko sati ili preko noći, a zatim isperite čistom vodom i obrišite suhom krpom. Ova metoda je također učinkovita za uklanjanje tvrdokornog kamenca u kupaonicama.
Uklanjanje kamenca pastom za zube
Za uklanjanje kamenca sa slavina, možete koristiti pastu za zube i staru četkicu. Nanesite pastu na površinu, ostavite kratko da djeluje, zatim očistite četkicom i isperite vodom. Pasta za zube djeluje kao blagi abraziv i vraća sjaj kromiranim i aluminijskim površinama.
Napomena: Pazite kod osjetljivih materijala poput mramora i prirodnog kamena. Izbjegavajte upotrebu kiselina poput octa ili limunske kiseline, jer mogu oštetiti površinu. Umjesto toga, koristite prašak za pecivo kao sigurniju alternativu.
Uklanjanje kamenca deterdžentom
Za uklanjanje tvrdokornih naslaga preporučuje se upotreba kiselih sredstava za čišćenje s pH vrijednošću između 1 i 4, ovisno o vrsti površine. Prije nanošenja na cijelu površinu, preporučuje se testiranje na malom, neupadljivom dijelu kako bi se izbjegla oštećenja. Sredstva s nižim pH mogu oštetiti materijale poput baznih metala, cementnih spojeva, eloksiranog aluminija i plastike. Stoga se preporučuje korištenje blažih deterdženata koji su dovoljno učinkoviti. Komercijalno dostupna sredstva s ekološkim certifikatom, poput EU Ecolabela, bolja su za okoliš. I sigurnija za materijale u usporedbi s necertificiranim proizvodima.
Savjeti za sprječavanje stvaranja kamenca:
Za održavanje čistoće i sprječavanje nakupljanja kamenca, površine poput slavina, tuš-kabina, kada i pločica preporučuje se redovito sušiti nakon korištenja, koristeći mikrofiber krpe ili meke spužve.
Ako nemate vremena za sušenje, isperite ih hladnom vodom, jer ona stvara manje naslaga kamenca u usporedbi s toplom vodom.
Upotreba parnih čistača učinkovito sprječava buduće naslage kamenca. Para, s obzirom na to da da je demineralizirana, ne ostavlja tragove niti ostatke kamenca na površinama.