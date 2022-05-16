Čišćenje kupaonice: prljavština i kamenac nemaju šanse

Koliko često je potrebno čišćenje kupaonice?

Učestalost čišćenja kupaonice ovisi o korištenju prostora. U kućanstvima s manje članova, prljavština se nakuplja sporije, dok veće obitelji zahtijevaju češće čišćenje. Preporučuje se temeljito čišćenje cijele kupaonice barem jednom tjedno. Ostatke sapuna i paste za zube treba ukloniti iz umivaonika što prije. Armature je potrebno prebrisati svaka dva do tri dana kako bi se spriječilo nakupljanje kamenca. Preporučuje se nakon svakog pranja ruku obrisati sjajne površine mekom krpom kako bi se spriječilo stvaranje mrlja.

Redovito ispiranje i sušenje tuš kabine i kade produžuje njihovu čistoću, dok je za podove dovoljno usisavanje nekoliko puta tjedno. Pločice je potrebno brisati svakih 1-2 tjedna kako bi se uklonila tvrdokorna prljavština.