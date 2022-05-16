Čišćenje ogledala
Mrlje od paste za zube, otisci prstiju, lak za kosu i prašina često prljaju kupaonska ogledala. Ogledala u hodniku ili spavaćoj sobi također s vremenom postaju neuredna. Uz ove savjete i domaće pripravke, prljavštinu možete očistiti brzo i učinkovito. Ne trebate skupa sredstva za čišćenje ogledala, a rezultat će biti savršen.
Osjetljivost ogledala
Ogledalo zahtijeva posebnu pažnju zbog svog sastava i osjetljivosti. Sastoji se od staklene ploče, srebrnog ili aluminijskog premaza te slojeva laka. Srebrni premaz omogućuje refleksiju, ali rubovi su mu otvoreni i osjetljivi. Ogledalo bez okvira posebno je osjetljivo na neprikladne deterdžente i kapljice vode koje ostaju na rubovima. Pare iz otapala, poput sredstva za skidanje laka, također mogu oštetiti površinu. Rubno područje najviše trpi i najlakše se oštećuje. Kako bi se izbjeglo hrđanje rubova, najbolje je ne koristiti agresivne deterdžente. Voda i jednostavni kućni pripravci dovoljni su za čišćenje ogledala.
Uklanjanje lagane prljavštine s ogledala
Većina prljavštine na ogledalima može se ukloniti toplom vodom i laganim trljanjem. Slijedite ove korake:
- Navlažite ogledalo: Koristite bocu s raspršivačem ili vlažnu krpu, ali izbjegavajte previše vode.
- Površina treba biti samo blago vlažna.
- Obrišite prljavštinu: Mekanom krpom nježno obrišite ogledalo. Izbjegavajte grube materijale koji mogu izgrebati staklo.
- Osušite površinu: Upotrijebite pamučnu krpu ili krpu od mikrovlakana koja ne ostavlja dlačice. Mikrovlakna su posebno učinkovita za postizanje sjaja bez tragova.
Ako želite ubrzati proces, koristite bežični brisač. Ovaj uređaj istovremeno navlaži i očisti površinu. Nakon upotrebe uređaja, ogledalo jednostavno osušite krpom od mikrovlakana. Tako čišćeno ogledalo ostaje duže čisto i bez prašine.
Oprez: Osjetljivi predmeti i površine
Prije čišćenja ogledala u kupaonici uklonite sav pribor s polica ili umivaonika ispod njega. To uključuje dozatore sapuna, četkice za zube i druge predmete koji bi mogli doći u kontakt s vodom. Na taj način sprječavate kapljanje vode na njih tijekom čišćenja.
U drugim prostorijama, zaštitite osjetljive površine ispod ogledala, poput drvenih podova ili namještaja. Prekrijte ih krpom kako biste izbjegli oštećenja od vode. Ove mjere osiguravaju sigurno i učinkovito čišćenje bez nepotrebnih komplikacija.
Uklanjanje tvrdokorne prljavštine
Na ogledalu, posebno kupaonskom, često se nakupljaju tvari koje se ne mogu ukloniti vodom. Lak za kosu, gel, kozmetika poput ruža i maskare te otisci prstiju zahtijevaju dodatnu pažnju. U takvim slučajevima koristite meku vlažnu krpu s nekoliko kapi tekućine za pranje posuđa. Nanesite je na ogledalo, lagano razmažite i isperite čistom vodom.
Kao alternativa, mogu poslužiti sredstva za pranje stakla ili prozora. No, budite oprezni: ova sredstva mogu oštetiti zrcalnu foliju na rubovima ogledala. Ako ih koristite, izbjegavajte rubove ili ih nakon čišćenja pažljivo osušite. Ipak, najbolji pristup čišćenju ogledala često je izbjegavanje deterdženata i korištenje jednostavnih kućnih pripravaka.
Čišćenje ogledala parnim čistačem
Ogledala možete čistiti bez deterdženata koristeći parni čistač.
koji uklanja čak i tvrdokornu prljavštinu. Slijedite ove korake:
Isparite površinu: Pomoću ručne mlaznice i krpe od mikrovlakana ravnomjerno isparite staklo. Laganim trljanjem otpustite prljavštinu. Alternativno, koristite detaljnu mlaznicu držeći je nekoliko centimetara od površine.
Uklonite paru: Obrišite "vodu od pare" brisačem, bežičnim usisavačem za prozore ili krpom od mikrovlakana i pažljivo osušite rubove.
Kako očistiti ogledalo bez tragova?
Svi znamo kako se ogledala zamagljuju nakon tuširanja. Vlagu možete brzo ukloniti pomoću Window Vac usisavača za prozore, koji učinkovito usisava kondenzat. Također, možete upotrijebiti sušilo za kosu: usmjerite ga prema ogledalu i zagrijavajte dok kondenzacija potpuno ne nestane. Ovi trikovi osiguravaju čisto ogledalo bez tragova vlage.