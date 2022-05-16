Čišćenje radne ploče

Radna ploča je najčešće korištena površina u kuhinji, koja dolazi u direktan kontakt s hranom. Ovdje se sjecka povrće, filetira riba i razvaljuje tijesto, što znači da je svakodnevno izložena bakterijama nevidljivima golim okom. Iz higijenskih razloga, radnu površinu treba prebrisati vlažnom krpom nakon svake uporabe, a jednom tjedno temeljito očistiti.

Za jače onečišćenje, preporučuje se korištenje alkalnih sredstava za čišćenje na površinama otpornim na vodu i alkohol, što pomaže u uklanjanju mrlja od hrane i masnoća. Također, krušne mrvice se lako mogu pokupiti ručnim usisavačem na baterije.

Posebnu pažnju treba obratiti na radne ploče od prirodnog kamena, poput granita ili mramora. Kisela sredstva za čišćenje ili ona koja sadrže otapala mogu oštetiti te materijale. Preporučuje se korištenje specijaliziranih sredstava za čišćenje kamenih površina, idealno neutralnih deterdženata bez surfaktanata. Prljavštinu na ovim površinama treba ukloniti što je prije moguće, koristeći meku, vlažnu krpu. Izbjegavajte korištenje suhe krpe, jer kombinacija suhe krpe i prljavštine može uzrokovati ogrebotine. Nakon čišćenja deterdžentom, isperite površinu čistom vodom i osušite je suhom krpom kako biste spriječili mrlje.