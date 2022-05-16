Čišćenje kuhinje: održavanje površina čistima
Kuhinja je središte mnogih domaćinstava i svakodnevno je izložena intenzivnoj upotrebi. Zbog toga je čišćenje kuhinje ključno za higijenu. Na hladnjaku, radnim površinama i drugim mjestima s vremenom se nakupljaju prljavština i bakterije. Održavajte svoju kuhinju čistom i sigurnom slijedeći ove savjete za učinkovito čišćenje kuhinje.
Savjeti za čistu kuhinju
Kuhinja danas nije samo prostor za pripremu hrane; ona je središte okupljanja obitelji i prijatelja. Ovdje se dijele trenuci uz čaj, zajedničko pečenje i opuštanje tijekom kuhanja. S obzirom na učestalost korištenja, kuhinja često postaje izvor mrlja od masnoće, ostataka hrane i kamenca.
Pravilno održavanje kuhinje ključno je za održavanje higijene. Redovito čišćenje kuhinje sprječava nakupljanje prljavštine. Pravilna njega površina osigurava njihovu dugotrajnost. U kuhinji se često nalaze različiti materijali – od glatkih površina poput nehrđajućeg čelika i stakla do osjetljivih materijala poput kamena i drveta. Prilikom čišćenja, važno je prilagoditi metodu i sredstva vrsti površine kako bi se postigao najbolji rezultat bez oštećenja.
Kako očistiti kuhinju?
Čišćenje radne ploče
Radna ploča je najčešće korištena površina u kuhinji, koja dolazi u direktan kontakt s hranom. Ovdje se sjecka povrće, filetira riba i razvaljuje tijesto, što znači da je svakodnevno izložena bakterijama nevidljivima golim okom. Iz higijenskih razloga, radnu površinu treba prebrisati vlažnom krpom nakon svake uporabe, a jednom tjedno temeljito očistiti.
Za jače onečišćenje, preporučuje se korištenje alkalnih sredstava za čišćenje na površinama otpornim na vodu i alkohol, što pomaže u uklanjanju mrlja od hrane i masnoća. Također, krušne mrvice se lako mogu pokupiti ručnim usisavačem na baterije.
Posebnu pažnju treba obratiti na radne ploče od prirodnog kamena, poput granita ili mramora. Kisela sredstva za čišćenje ili ona koja sadrže otapala mogu oštetiti te materijale. Preporučuje se korištenje specijaliziranih sredstava za čišćenje kamenih površina, idealno neutralnih deterdženata bez surfaktanata. Prljavštinu na ovim površinama treba ukloniti što je prije moguće, koristeći meku, vlažnu krpu. Izbjegavajte korištenje suhe krpe, jer kombinacija suhe krpe i prljavštine može uzrokovati ogrebotine. Nakon čišćenja deterdžentom, isperite površinu čistom vodom i osušite je suhom krpom kako biste spriječili mrlje.
Čišćenje parnim čistačem
Čišćenje parnim čistačem predstavlja nježnu alternativu bez kemikalija za čišćenje radnih ploča. Tlak i vruća para uklanjaju 99,99% tipičnih bakterija, dok masnoća i tvrdokorna prljavština, poput ostataka hrane, mogu lako biti uklonjene. Parni čistač je također učinkovit za čišćenje nape, ploče za kuhanje i pećnice.
Čišćenje prednjih strana kuhinjskog ormarića i ladica
Redovito korištenje kuhinje dovodi do nakupljanja mrlja i otisaka prstiju na ormarićima i ladicama, posebno na površinama s visokim sjajem. Prskanje umaka ili drugih tekućina treba odmah očistiti kako bi se spriječile trajne mrlje.
Za učinkovito čišćenje, preporučuje se korištenje komercijalno dostupnog deterdženta topivog u vodi ili blage tekućine za pranje posuđa pomiješane s vodom. Nakon čišćenja, obavezno isperite površine čistom vodom i osušite ih suhom krpom, posebice u područjima profila, kutova i rubova. Prilikom brisanja, koristite samo blago vlažnu krpu, ovisno o materijalu.
Izbjegavajte agresivne ili abrazivne deterdžente, kao i grube krpe ili spužve, kako ne biste oštetili površinu kuhinjskih ormarića i ladica.
Otisci prstiju i kamenac lako postaju vidljivi na staklenim frontama kuhinjskih ormarića i ladica. Za uklanjanje kamenaca preporučuju se prirodna sredstva poput octa ili limunske kiseline. Također, komercijalni proizvodi za čišćenje stakla ili voda s dodatkom sredstva za pranje posuđa mogu učinkovito eliminirati otiske prstiju.
Drvene frontne strane ormarića i ladica čiste se blagim deterdžentom razrijeđenim u vodi, koristeći blago vlažnu krpu ili meku četku. Za drvene furnirne površine preporučuje se korištenje specijaliziranih sredstava za čišćenje namještaja, koja pomažu u očuvanju površinske strukture. Važno je napomenuti da drvene frontne strane ne treba prekomjerno močiti; čišćenje treba obavljati u smjeru drvenog zrna, a nakon toga površinu dobro osušiti.
Površine od nehrđajućeg čelika mogu se očistiti specijaliziranim sredstvima za čišćenje, posebno ako su jako zaprljane. Ipak, često je dovoljno brisanje vlažnom krpom od mikrovlakana, s obzirom na to da su površine od nehrđajućeg čelika obično lako održive. Izbjegavajte proizvode koji ostavljaju slojeve, jer mogu smanjiti prirodni sjaj.
Kako očistiti kuhinju i mjesta s najviše bakterija?
- Daske za rezanje: uboki uzorci na daskama za rezanje pogoduju razmnožavanju bakterija. One se često talože u utorima. Stoga nije dovoljno isprati daske u toploj vodi. Preporučuje se pranje u perilici posuđa ili čišćenje s odgovarajućim sredstvom za pranje posuđa i spužvom.
- Kuhinjska spužva: kuhinjske spužve su često izvor bakterijske kontaminacije. Na jednoj spužvi može se naći više od 300 vrsta bakterija. Preporučuje se mijenjanje spužvi svakih tjedan dana kako bi se smanjila mogućnost širenja bakterija.
- Držač noževa: držači noževa, zbog svojih utora, također su skloni nakupljanju bakterija. Vlažni noževi dodatno potiču rast bakterija. Preporučuje se čišćenje držača noževa uskom četkom s sapunicom jednom mjesečno. Nakon čišćenja, važno je osigurati da se držač potpuno osuši prije vraćanja noževa.
- Podne površine: Mnogi mikroorganizmi prisutni su na podovima, osobito u područjima ispred sudopera, ormarića i hladnjaka. Ova područja treba redovito i temeljito čistiti kako bi se održala higijena u kuhinji.
Čišćenje hladnjaka
U čišćenje kuhinje spada i čišćenje hladnjaka. Hladnjaci mogu biti izvor razmnožavanja bakterija. Stoga, održavanje higijene je ključno zbog širokog spektra namirnica koje se u njima skladište. Da biste učinkovito očistili hladnjak, prvo ga isključite i izvadite svu hranu.
Najveća koncentracija bakterija često se nalazi u ladicama za povrće zbog viših temperatura. Uklonite police i ladice te ih temeljito operite u perilici posuđa ili ručno u sudoperu.
Nakon toga, očistite unutrašnjost hladnjaka i brtve koristeći krpu i višenamjensko sredstvo za čišćenje. Za teško dostupne prostore upotrijebite drveni ražanj ili vezicu za kabel kako biste očistili drenažnu rupu. Ovo će spriječiti nakupljanje kondenzata unutar hladnjaka.
Nakon što ste završili s čišćenjem, osušite unutrašnjost, vratite hranu i ponovo uključite hladnjak. Redovito održavanje hladnjaka ne samo da poboljšava higijenu, već i sprječava nastanak neugodnih mirisa.
Nakon temeljitog čišćenja unutrašnjosti hladnjaka, važno je redovito održavati i vanjsku stranu uređaja. Ako je moguće, pomaknite hladnjak unaprijed kako biste očistili prašinu i prljavštinu s njegove stražnje strane. U ovom slučaju, usisavač može biti od velike pomoći. Također, ne zaboravite obrisati pod ispod uređaja.
Za čišćenje vanjskih zidova, upotrijebite vodu i tekućinu za pranje posuđa, a zatim sve osušite mekom krpom koja ne ostavlja dlačice.
Savjeti za održavanje:
- Ako je hladnjak pun, smanjite temperaturu kako bi hladan zrak manje cirkulirao, što može pomoći u smanjenju razmnožavanja bakterija.
- Preporučuje se odleđivanje zamrzivača ili ladica zamrzivača barem jednom godišnje. Prekomjerno nakupljanje leda povećava potrošnju energije. Može negativno utjecati na kvalitetu hrane. Ne može se dosljedno održavati temperatura od -15 °C. Da biste odmrznuli ladicu zamrzivača, isključite je. Stavite posudu s vrućom vodom da ubrzate taljenje leda. Korištenje parnog čistača s mlaznicom također može ubrzati ovaj postupak.
Čišćenje kuhinje kućnim pripavcima
Želite li učinkovito očistiti svoju kuhinju koristeći prirodne sastojke, slijedite ove savjete:
- Uklanjanje tvrdokorne prljavštine: Pomiješajte prašak za pecivo s vodom kako biste dobili pastu. Nanesite je na zaprljana mjesta u pećnici ili na plehu za pečenje i ostavite da djeluje preko noći. Sljedećeg dana jednostavno uklonite prljavštinu plastičnom strugalicom i obrišite vlažnom krpom.
- Čišćenje površina i ormarića: Za masnoće na kuhinjskim površinama često je dovoljna mlaka voda s malo tekućine za pranje posuđa.
- Održavanje nehrđajućeg čelika: Površine od nehrđajućeg čelika lako se čiste vlažnom krpom od mikrovlakana.
- Bojenje i uklanjanje hrđe: Krema od tartara može se koristiti za suzbijanje mrlja od hrđe i teže prljavštine. Pomiješajte je s malo vode da biste dobili pastu, nanesite na zahvaćena područja i nježno istrljajte mekom spužvom. Zatim obrišite i polirajte vlažnom krpom.
- Uklanjanje naslaga kamenca: Ocat ili limunska kiselina učinkovito uklanjaju kamenac. Mogu se koristiti za čišćenje odvoda i borbu protiv neugodnih mirisa. Imajte na umu da se kiseline ne preporučuju za anodizirane ili kromirane površine
- Čišćenje drvenih površina: Za čišćenje drvenih ormarića i dasaka za rezanje, dodajte jednu žlicu sode bikarbone u litru vode i koristite četku s mekim vlaknima.