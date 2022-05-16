Ispravno čišćenje linoleuma i otpornih podnih obloga
PVC i linoleum dugo su među najtraženijim podnim oblogama. Nakon kratkog razdoblja smanjenog interesa, ponovno postaju popularan izbor u dizajnu interijera. Ove podne obloge ističu se lakoćom održavanja, no važno je pridržavati se specifičnih smjernica za čišćenje linoleuma. Slijedeći ove smjernice, osigurava se dugotrajnost i očuvanje estetskog izgleda podnih površina.
Ispravno čišćenje otpornih podnih obloga
Otporne podne obloge dolaze u raznim materijalima, a tri najčešće korištene vrste su PVC, linoleum i elastomerni podovi. Iako se podne obloge generalno čiste na sličan način, važno je napomenuti da se razlikuju po osjetljivosti na različita sredstva za čišćenje. Odabir pravih proizvoda i metoda čišćenja ključno je za očuvanje kvalitete i trajnosti podnih obloga.
Čišćenje PVC poda
PVC, ili polivinil klorid, dostupan je u obliku listova, pločica ili klik pločica. Ovaj materijal se ističe svojom robusnošću i otpornošću na jake lužine i mehanička opterećenja. Međutim, kiseli deterdženti mogu uzrokovati promjene u boji, stoga je važno biti oprezan prilikom njihove primjene. Izbjegavajte organske otvore i proizvode, kao što su kreme za cipele ili flomasteri. Mogu migrirati u podnu oblogu. PVC je također osjetljiv na pepeo cigareta i leteće iskre, što treba uzeti u obzir pri njegovom korištenju.
Linoleum
Linoleum je ekološki prihvatljiva alternativa PVC podovima jer je materijal proizveden od prirodnih sirovina, poput lanenog ulja, mljevenog pluta ili drvnog brašna te prirodne smole. Podna obloga provodi toplinu vrlo sporo i stoga se često naziva toplim pod nogama. Za razliku od PVC-a, linoleum je osjetljiv na jaka alkalna sredstva za čišćenje (pH vrijednost >10) i mehanička opterećenja. Stoga je relativno otporan na organska otapala i pepeo od cigareta. Linoleum ima svojstva reguliranja vlage, ali je osjetljiv na prekomjernu vlagu.
Čišćenje elastomerne podne obloge/gumene podne obloge
Elastomerne podne obloge obično se ne koriste u privatnim prostorima. Često su odabir za zajedničke prostorije, poput stubišta i praonica rublja. Ove podne obloge iznimno su otporne na trošenje, ali treba izbjegavati jake alkalne deterdžente (pH > 10) koji mogu oštetiti površinu. Također, kisela sredstva za čišćenje mogu izazvati promjenu boje. Ipak, gumene podne obloge pokazuju dobru otpornost na oštećenja od pepela cigareta i letećih iskri.
Test spajalicom za prepoznavanje podnih obloga
Ako niste sigurni o kojem materijalu je vaša podna obloga, možete izvesti jednostavan test spajalicom. Prvo, odaberite neprimjetno mjesto u prostoriji. Zagrijte vrh ispravljene metalne spajalice upaljačem tijekom približno pet sekundi. Zatim, pritisnite vrući metalni vrh na podnu oblogu na oko tri sekunde, a zatim ga pažljivo uklonite. Na temelju tragova koje ostavlja rupa, načina na koji se spajalica probila kroz oblogu te mirisa, možete utvrditi vrstu podne obloge.
PVC pod
- Vruća spajalica relativno lako prodire u materijal,
- PVC pod se topi na površini,
- Formira se mjesto rupe s ispupčenjem,
- Ostaci na spajalici izgaraju, ostavljajući za sobom čađu,
- Oštar miris.
Linoleum
- Vruća spajalica relativno lako prodire u pod,
- Linoleum se ne topi na površini,
- Površina je ugljenasta i nema ispupčenja,
- Miriše na spaljeno drvo ili laneno ulje.
Čišćenje elastomernih podnih obloga (gumena podna obloga)
- Vruća spajalica jedva prodire u podnu oblogu,
- Površina elastomerne podne obloge se ne topi,
- Postoji mala rupa bez ispupčenja,
- Obično miriše na spaljenu gumu.
Čišćenje linoleuma i podnih obloga u dva koraka
Najčešće korištena metoda čišćenja podova uključuje kombinaciju usisavanja i mokrog brisanja. U prvom koraku, prljavština, poput prašine i dlačica, uklanja se standardnim usisavačem. Nakon toga, pod se mokro obriše koristeći brisač ili krpu.
Preporučuje se redovito ispiranje krpe pomoću preše za krpe, čime se minimizira izravan kontakt s prljavštinom. Čišćenje treba započeti od rubova prostorije, a zatim nastaviti prema ulazu, koristeći ujednačene pokrete.
Iako uz malo prakse ova mehanička metoda omogućava brzo čišćenje, postoje i neki nedostaci. Tvrdokorne mrlje zahtijevaju dodatnu obradu kako bi se olabavile. Mnogi brisači koriste veće količine vode, što produljuje vrijeme sušenja podova.
Alternativa ovoj metodi je korištenje robotskog usisavača, koji nudi veću praktičnost i zahtijeva manje vode. Ovi uređaji posebno su korisni jer omogućuju različite načine čišćenja, uključujući mokro, suho ili kombinirano (mokro i suho) čišćenje.
Brže čišćenje linoleuma s baterijskim čistačem podova
Moderna rješenja za čišćenje podova uključuju baterijske čistače poput Kärcher FC serije. Ovi uređaji koriste valjke od mikrovlakana. Oni se rotiraju brzinom od 500 okretaja u minuti. Tako učinkovito uklanjaju tvrdokornu prljavštinu bez napora. Ova značajka posebno je korisna na strukturiranim površinama modernih PVC i dizajnerskih podova. Prljava voda se skuplja u poseban spremnik, čime se osigurava korištenje svježe vode prilikom brisanja.
Univerzalno sredstvo za čišćenje prikladno je i kao sredstvo za čišćenje linoleuma, PVC podova i elastomerske podne obloge. Uređaji su dizajnirani za rad s minimalnom količinom svježe vode, što omogućava upotrebu samo male količine deterdženta. Za strukturirane podne obloge preporučuje se čišćenje prvo uzdužno, a zatim poprečno, kako bi se osiguralo dubinsko prodiranje u teksturu površine. Kod drvenih podova, čišćenje uvijek treba obavljati uzdužno.
Parni čistači: Higijenska alternativa mehaničkim brisačima podova
Umjesto mehaničkih brisača, parni čistači predstavljaju učinkovitu alternativu za čišćenje podova. Ovi uređaji proizvode vruću paru koja djeluje izuzetno higijenski. Uklanjaju čak 99,99% bakterija i virusa bez kemijskih sredstava. Parni čistači su posebno pogodna opcija za alergičare i obitelji s malom djecom, jer smanjuju rizik od izloženosti agresivnim sredstvima za čišćenje.
Jedna od prednosti parnog čistača je ta što proces proizvodnje pare demineralizira vodu. Time se eliminiraju tragovi vapna i ostataka nakon čišćenja. Također, zahvaljujući toplini, podovi se brzo suše, omogućavajući brži povratak u svakodnevnu upotrebu.
Za optimalne rezultate, preporučuje se korištenje specijaliziranih krpa za brisanje s podnom mlaznicom. Podnu mlaznicu treba brzo pomjerati s jedne na drugu stranu u preklapajućim potezima dok se ispušta para. To će otpustiti samo potrebnu količinu pare za uklanjanje prljavštine. Za strukturirane podne obloge, dijagonalno brisanje je preporučljivo kako bi se očistila dubina strukture. Redovita izmjena prljavih navlaka također je važna za održavanje učinkovitosti čišćenja.
Uklanjanje česte prljavštine s PVC podova i linoleuma
Njega podnih obloga
Duga, česta uporaba proizvoda za mokro brisanje može nakupljati slojeve na PVC podovima i linoleumu. S vremenom se unutar tih slojeva talože čestice prljavštine, što može dovesti do neugodnog izgleda površine. Najefikasniji način za uklanjanje ovih slojeva je korištenje bežičnog čistača podova u kombinaciji s toplom vodom (maksimalno 60 °C). Preporučuje se raditi uzduž i poprijeko po površini više puta, izbjegavajući korištenje deterdženata. Ovaj postupak ponavljajte dok u spremniku za otpadnu vodu ne prestane stvaranje pjene.
Čišćenje linoleuma i drugih podnih obloga na gradilištima
Tijekom faze renovacije ili bojanja, potrebno je ukloniti različite vrste onečišćenja. Oznake olovkom, koje se često koriste za orijentaciju, mogu se lako ukloniti gumicom. Mrlje od boje nakon bojanja moguće je ukloniti pomoću drvenog klina ili toplom vodom i bijelom spužvom koja ne grebe. Sredstvo za čišćenje linoleuma može pomoći pri uklanjanju mrlje od laka i ostatke ljepila s linoleuma i elastomera. Imajte na umu da PVC može reagirati osjetljivo na ova otapala, stoga je preporučljivo prvo izvršiti test na neupadljivom području.
Uklanjanje migracija
Migracije mrlja mogu predstavljati izazov, posebno kod PVC podova, ali i drugih vrsta podnih obloga. Tvari poput kreme za cipele, flomastera ili prehrambenih boja mogu se prenijeti u podnu oblogu. Ako je proces migracije još u ranoj fazi, moguće je pažljivo ukloniti mrlje otapalima, poput univerzalnog sredstva za uklanjanje mrlja. Kao domaći pripravak za izbjeljivanje, može se koristiti 3% otopina vodikovog peroksida. Nažalost, u mnogim slučajevima, kada je migracija uznapredovala, uklanjanje ovih mrlja više nije moguće.
Uklanjanje mrlja od voska
Različite vrste mrlja mogu pokvariti izgled podne obloge. Često je potreban individualan pristup u tretmanu. Mrlje od voska moguće je otopiti i upiti pomoću kuhinjskog ručnika. Preporučeni postupak uključuje upotrebu vruće vode, sušila za kosu ili parnog čistača. PVC je otporan na toplinu. Stoga, testirajte neupadljiv dio podne obloge. To će osigurati sigurnost i očuvati kvalitetu materijala.