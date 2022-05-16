Čišćenje linoleuma i podnih obloga u dva koraka

Najčešće korištena metoda čišćenja podova uključuje kombinaciju usisavanja i mokrog brisanja. U prvom koraku, prljavština, poput prašine i dlačica, uklanja se standardnim usisavačem. Nakon toga, pod se mokro obriše koristeći brisač ili krpu.

Preporučuje se redovito ispiranje krpe pomoću preše za krpe, čime se minimizira izravan kontakt s prljavštinom. Čišćenje treba započeti od rubova prostorije, a zatim nastaviti prema ulazu, koristeći ujednačene pokrete.

Iako uz malo prakse ova mehanička metoda omogućava brzo čišćenje, postoje i neki nedostaci. Tvrdokorne mrlje zahtijevaju dodatnu obradu kako bi se olabavile. Mnogi brisači koriste veće količine vode, što produljuje vrijeme sušenja podova.

Alternativa ovoj metodi je korištenje robotskog usisavača, koji nudi veću praktičnost i zahtijeva manje vode. Ovi uređaji posebno su korisni jer omogućuju različite načine čišćenja, uključujući mokro, suho ili kombinirano (mokro i suho) čišćenje.