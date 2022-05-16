Zašto bi pranje tepiha trebalo biti redovito?

Tepih u domu ne samo da dodaje udobnost i toplinu, već poboljšava otpornost na klizanje i smanjuje buku. Duljina vlakana tepiha i učestalost korištenja utječu na zahtjevnost održavanja. Redovito i temeljito čišćenje i pranje tepiha ključno je za održavanje njegovog izgleda, produženje vijeka trajanja i osiguravanje higijene. Redovitim čišćenjem uklanjate ukorijenjenu prljavštinu, dlake kućnih ljubimaca i štetne grinje.

Tepih treba temeljito usisavati barem jednom tjedno. Usisavači obično imaju izmjenjivu podnu mlaznicu s postavkama za tvrde podove i tepihe. Za tepihe s dubokom dlakom preporučuje se glatka četka kako bi se izbjeglo oštećenje vlakana. Kod tekstilnih podnih obloga, rezultat se može poboljšati korištenjem turbo mlaznice. Važno je usisavati polako i ravnomjerno za najbolji učinak.



Ako imate djecu ili kućne ljubimce, razmislite o korištenju bežične baterijske metle ili bežičnog usisivača za brzo čišćenje. Robotski usisavači su odlična investicija. Posebno modeli koji mogu automatski pojačati snagu usisavanja prilikom čišćenja tepiha.