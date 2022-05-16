Pranje tepiha: Najbolje tehnike i alati za dugotrajnu čistoću
Podovi su svakodnevno izloženi raznim izazovima: otisci šapa kućnih ljubimaca, mrvice, mrlje od kave ili prljavština s cipela. Tepisi posebno mogu nakupiti puno prljavštine tijekom određenog vremenskog razdoblja. Zbog toga u nastavku donosimo nekoliko najboljih načina za čišćenje i pranje tepiha te brzo uklanjanje tvrdokornih mrlja.
Zašto bi pranje tepiha trebalo biti redovito?
Tepih u domu ne samo da dodaje udobnost i toplinu, već poboljšava otpornost na klizanje i smanjuje buku. Duljina vlakana tepiha i učestalost korištenja utječu na zahtjevnost održavanja. Redovito i temeljito čišćenje i pranje tepiha ključno je za održavanje njegovog izgleda, produženje vijeka trajanja i osiguravanje higijene. Redovitim čišćenjem uklanjate ukorijenjenu prljavštinu, dlake kućnih ljubimaca i štetne grinje.
Zašto bi pranje tepiha trebalo biti redovito?
Tepih u domu ne samo da dodaje udobnost i toplinu, već poboljšava otpornost na klizanje i smanjuje buku. Duljina vlakana tepiha i učestalost korištenja utječu na zahtjevnost održavanja. Redovito i temeljito čišćenje i pranje tepiha ključno je za održavanje njegovog izgleda, produženje vijeka trajanja i osiguravanje higijene. Redovitim čišćenjem uklanjate ukorijenjenu prljavštinu, dlake kućnih ljubimaca i štetne grinje.
Tepih treba temeljito usisavati barem jednom tjedno. Usisavači obično imaju izmjenjivu podnu mlaznicu s postavkama za tvrde podove i tepihe. Za tepihe s dubokom dlakom preporučuje se glatka četka kako bi se izbjeglo oštećenje vlakana. Kod tekstilnih podnih obloga, rezultat se može poboljšati korištenjem turbo mlaznice. Važno je usisavati polako i ravnomjerno za najbolji učinak.
Ako imate djecu ili kućne ljubimce, razmislite o korištenju bežične baterijske metle ili bežičnog usisivača za brzo čišćenje. Robotski usisavači su odlična investicija. Posebno modeli koji mogu automatski pojačati snagu usisavanja prilikom čišćenja tepiha.
Savjet za alergičare: koristite usisivač s vodenim filterom
Usisavači s vodenim filterom izvrsna su alternativa usisavačima s filter vrećicom. Oni ne samo da uklanjaju prljavštinu s tepiha, već i filtriraju 99,5% svih čestica iz zraka, uključujući grinje, spore gljivica i druge alergene. Time se osigurava svjež i čist zrak u vašem domu, što je idealno za osobe s alergijama. Osim toga, usisavači s vodenim filterom pomažu smanjiti neugodne mirise, čime dodatno poboljšavaju kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru.
Dubinsko čišćenje tepiha: pranje prskanjem i ekstrakcijom
Redovito usisavanje može ukloniti površinsku prašinu s tepiha, ali s vremenom se prljavština nakuplja dublje u vlaknima, čineći tepihe neuglednima. Dubinsko pranje tepiha uređajem za prskanje i ekstrakciju produljuje vijek trajanja tepiha. Uz to poboljšava higijenu, uklanjajući prljavštinu, masnoću i neugodne mirise.
Kako djeluje čišćenje prskanjem i ekstrakcijom:
- Prvi korak: Uređaj raspršuje vodu i deterdžent u tepih, odmah usisavajući prljavštinu.
- Drugi korak: Ispiranje čistom vodom uklanja preostale ostatke deterdženta. Tepih mora biti potpuno suh prije ponovne upotrebe, nakon čega se može dodatno usisati.
Dodatni savjeti za optimalno čišćenje:
- Koristite toplu, ali ne vruću vodu za bolji učinak čišćenja. Previše vruća voda može oštetiti vlakna i ljepljivi sloj tepiha.
- Isključite podno grijanje prije čišćenja tepiha kako biste izbjegli moguće promjene boje ili materijala.
- Testirajte snagu čišćenja na neupadljivom dijelu tepiha prije nego što započnete.
- Uređaj možete koristiti i za čišćenje presvlaka, madraca i autosjedalica.
Pranje tepiha
Tepihe možete prati ovisno o materijalu i veličini. Manji tepisi od pamuka, vune ili sintetičkih vlakana mogu se prati ručno ili u perilici rublja na 30 °C, koristeći program za osjetljivo rublje. Za tepihe od baršuna ili kokosovih vlakana preporučuje se čišćenje samo vodom i odgovarajućim sredstvom za čišćenje.
Zbogom, mrlje!
Bilo da jedete, gledate TV na kauču ili kada se djeca igraju kod kuće- ostaci hrane, pića i prljavština često utječu na tepih brže nego što možete reagirati. Ali nemojte paničariti: s pravim savjetima možete se riješiti mrlja.
Savjet 1: Djelujte brzo
Brzo reagirajte na vlažne mrlje jer tekućine lako prodiru u vlakna tepiha. Odmah obrišite tekućinu krpom ili papirnatim ručnicima. Izbjegavajte pritisak kako ne biste dodatno upili mrlje u tepih.
Savjet 2: Pokušajte s vodom
Oko 90% mrlja je topivo u vodi. Prije korištenja deterdženata, isprobajte čistu krpu i toplu vodu. Laganim rotirajućim pokretima uklonite mrlju. Ako to ne uspije, koristite univerzalno sredstvo za uklanjanje mrlja. Tapkajte zahvaćeno područje dok mrlja ne nestane. Pazite da uvijek koristite čistu površinu tkanine.
Najbolji kućni pripravci za čišćenje tepiha
- Prašak za pecivo: Prašak za pecivo je svestrano sredstvo koje može pomoći u uklanjanju mrlja. Pospite malo praha na mrlju i nakapajte vrućom vodom kako biste otvorili pore vlakana. Nakon nekoliko sati, prah možete utapkati ili usisati. Mrlja bi trebala nestati.
- Soda bikarbona: Soda bikarbona je odličan kućni pripravak za čišćenje tepiha. Ravnomjerno je rasporedite po mrlji, navlažite vodom i ostavite da djeluje. Nakon što se osuši, ostatke praha usisajte.
- Ocat: Ocat je učinkovit protiv prljavštine i mrlja. Pomiješajte vodu i esenciju octa u omjeru 1:1, nanesite na mrlju pamučnom krpom, pažljivo utapkajte i ostavite da djeluje pola sata. Zatim mrlju obrišite čistom vodom.
- Pjena za brijanjeNanesite pjenu na mrlju, utrljajte četkom ili krpom. Ostavite da djeluje najmanje jedan sat, a zatim pažljivo obrišite pjenu.
- Sol: Za mrlje od crnog vina pospite sol na mrlju, počevši od vanjskih rubova prema unutra. Ostavite da se osuši, a zatim usisajte sol koja je upila tekućinu.
Za tvrdokorne mrlje ili osjetljive tepihe koje ne možete očistiti kućnim pripravcima, razmislite o profesionalnom čišćenju tepiha.
Osvježavanje vlakana tepiha parnim čistačem
Pri premještanju namještaja često se pojavljuju udubljenja na tepihu. Parni čistač može vam pomoći da podignete vlakna tepiha i uklonite ta udubljenja. Jednostavno stavite suhu krpu na zahvaćeno područje i poprskajte je vrućom parom. Para pomaže vlaknima da nabubre i vrate se u izvorni oblik.
Alternativno, možete koristiti klizač za tepihe, dodatak za parni čistač, koji lagano prolazi preko tepiha, podižući vlakna i smanjujući neugodne mirise. Ovaj postupak također osvježava tepih nakon čišćenja, pomažući mu da dulje izgleda kao nov.