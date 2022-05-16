Parni čistač za kauč: Održavanje tapeciranog namještaja
Uživanje u opuštenoj večeri na kauču ili vožnja autom može brzo dovesti do mrlja i mrvica na presvlakama. Bez obzira na to radi li se o namještaju u dnevnoj sobi ili autosjedalima, ključno je redovito održavanje. Pronađite korisne savjete kako da vaš dom zablista uz parni čistač za kauč i tapecirani namještaj.
Zašto biste trebali redovito čistiti tapecirani namještaj?
Kauči i fotelje čine dnevne sobe udobnima, ali su često podložni mrljama i prljavštini. Redovito čišćenje i njega presvlaka ključni su za očuvanje kvalitete i produljenje vijeka trajanja. Evo nekoliko razloga zašto je to važno:
- Uklanjanje tvrdokornih mrlja.
- Održavanje svježeg i čistog izgleda.
- Uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca i grinja.
- Produženje vijeka trajanja tapeciranog namještaja.
Ove smjernice vrijede za madrace i autosjedalice, koje zahtijevaju redovito čišćenje.
Za površinsku prljavštinu: usisavanje
Površinsku prljavštinu na presvlakama, poput mrva i prašine, lako možete ukloniti usisavačem. Važno je odabrati pravi pribor za temeljitije čišćenje. urbo mlaznica za presvlake na zračni pogon učinkovito uklanja prljavštinu, dlake kućnih ljubimaca i grinje iz madraca i tapeciranog namještaja. Ručni usisavač s baterijom i mlaznica za pukotine olakšavaju čišćenje teško dostupnih mjesta, poput prostora između presvlaka i pukotina na sofi.
Za tvrdokorne mrlje: čišćenje prskanjem i ekstrakcijom
Presvlake, autosjedalice i madraci mogu se temeljito očistiti pomoću uređaja za prskanje i ekstrakciju, koji učinkovito uklanja čak i tvrdokorne mrlje. Proces je jednostavan: voda i deterdžent se raspršuju u tkaninu, a zatim se usisavaju zajedno s prljavštinom. Ova metoda osigurava dubinsko čišćenje, a vrijeme sušenja je znatno kraće u usporedbi s ručnim pranjem.
Kako radi:
- Priprema površine: Usisavačem uklonite svu grubu prljavštinu s presvlake ili autosjedalice.
- Priprema uređaja: Napunite spremnik uređaja za prskanje i ekstrakciju vodom te dodajte odgovarajući deterdžent prema uputama za doziranje.
- Nanošenje deterdženta: Ravnomjerno poprskajte smjesu vode i deterdženta na presvlaku, držeći razmak od 10 cm između mlaznice i tkanine. Ostavite da djeluje nekoliko minuta.
- Čišćenje: Postavite mlaznicu na presvlaku i polako, ravnomjerno usisavajte vlagu.
- Temeljito čišćenje: Ponavljajte postupak dok ne prestanete izvlačiti prljavštinu ili deterdžent iz tkanine.
- Isperite po potrebi: Ako je potrebno, isperite jednom ili dvaput čistom vodom, ovisno o materijalu.
- Sušenje: Ostavite presvlake da se potpuno osuše, uz dobro prozračivanje prostora
- Završni usis: akon sušenja, ponovno temeljito usisajte površinu, idealno idući dan..
- Zaštita tkanine: Za završni korak, nanesite impregnator za tekstil kako bi presvlake ostale duže čiste.
Ova metoda učinkovito čisti stare kauče i autosjedalice s tvrdokornom prljavštinom. Prije upotrebe, provjerite vodootpornost materijala na neupadljivom mjestu. Uređaj za prskanje i ekstrakciju omogućuje nanošenje deterdženta i istovremeno usisavanje prljavštine u jednom koraku, što čini čišćenje brzim i jednostavnim.
Savjet
Koristite uređaj za prskanje i ekstrakciju kako biste učinkovito uklonili ostatke deterdženta s presvlake. Ovaj postupak je posebno koristan ako su mrlje već ručno obrađene ili ako u vlaknima još uvijek ima deterdženta od prethodnog čišćenja.
Međučišćenje: uklanjanje mrlja
Mrlje na kauču ili autosjedalima mogu biti uporne, bilo da su od čokolade, crnog vina, masnoće ili prljavštine. Ključno je brzo reagirati. Svježe mrlje je lakše ukloniti. Stare mrlje mogu postati tvrdokorne i teže prepoznatljive.
Kod mokrih mrlja važno je odmah upiti tekućinu čistom, suhom krpom. Izbjegavajte trljanje koje može pogoršati situaciju i oštetiti tkaninu. Većina mrlja (90%) topiva je u vodi. To možete provjeriti bijelom krpom i mlakom vodom. Ako voda počne otapati mrlju, laganim kružnim pokretima uklonite je s vlakana.
Za mrlje koje nisu topive u vodi, koristite univerzalno sredstvo za čišćenje kauča. Nanesite ga na krpu otpornu na boju i lagano tapkajte po mrlji dok ne nestane. Na kraju, isperite područje uređajem za prskanje i ekstrakciju kako biste uklonili ostatke deterdženta. Uvijek prvo testirajte sredstvo za čišćenje kauča na neupadljivom dijelu tkanine kako biste provjerili njegovu prikladnost.
Za borbu protiv mrlja koristite parni čistač za kauč
Parni čistač za kauč i parni čistač za tapecirani namještaj mogu biti vrlo učinkoviti za uklanjanje mrlja s kauča i sličnih presvlaka. Da biste uklonili male mrlje, postavite mlaznicu za detalje pod kutom prema tkanini (ne okomito), držeći krpu od mikrovlakana pored mlaznice. Ispustite paru tako da mlaz "raznese" mrlju u krpu.
Preporuka: Testirajte tkaninu na neupadljivom mjestu kako biste provjerili je li osjetljiva na toplinu. Ako jest, izbjegavajte ovu metodu čišćenja.
Najbolji kućni pripravci za uklanjanje mrlja
Ako želite izbjeći kemijske deterdžente, a nemate uređaj za prskanje i ekstrakciju, možete koristiti kućne pripravke za uklanjanje mrlja.
Soda bikarbona: za gotovo sve mrlje
Soda bikarbona je izuzetno korisna za uklanjanje mrlja s tapeciranog namještaja, poput onih od kave ili crnog vina. Posipajte sodu bikarbonu na mrlju, ostavite je da djeluje preko noći, a zatim je usisajte sljedeći dan.
Za mokro čišćenje, prvo usisajte presvlake. Zatim pomiješajte 1 žlicu sode bikarbone s 1 žlicom vode kako biste dobili pastu. Nanesite pastu na mrlju, nježno utrljajte vlažnom spužvom ili krpom, i ostavite da se osuši. Nakon sušenja, osušenu pastu usisajte.
Mineralna voda i sol za borbu protiv mrlja od crnog vina
Mineralna voda je učinkovita za uklanjanje mrlja od crnog vina. Pažljivo nalijte vodu na mrlju i osušite papirnatim ručnikom. Za dodatno upijanje tekućine, pospite sol ili kukuruzno brašno na mrlju. Ostavite da djeluje i zatim usisajte. Ako su mrlje već osušene, limunov sok ili ocat mogu pomoći. Namočite pamučnu krpu u limunov sok ili ocat, navlažite mrlju, ostavite 15 minuta, a zatim osušite kuhinjskom krpom. Na kraju, područje poprskajte hladnom vodom i još jednom osušite.
Sok od limuna za uklanjanje mrlja od krvi
Čak i kod manjih ozljeda, krvne mrlje mogu završiti na madracu ili kauču. Ako su mrlje od krvi svježe, isperite ih hladnom vodom. Izbjegavajte toplu vodu jer ona uzrokuje zgrušavanje krvi i veže je za vlakna tkanine.
Za osušene mrlje, isprobajte mješavinu limunovog soka i soli. Nanesite smjesu na mrlju, ostavite da djeluje 30 minuta. Zatim uklonite kuhinjskom krpom. Nakon toga poprskajte područje hladnom vodom i osušite papirom. Alternativno, možete koristiti smjesu vode i praška za pecivo kao provjereni kućni pripravak.
Sredstva za pranje posuđa ili sapun za suzbijanje masnih mrlja
Topla voda i tekućina za pranje posuđa ili sapun za uklanjanje masnoća mogu učinkovito ukloniti masne mrlje s tapeciranog namještaja. Za svježe mrlje, utapkajte višak masnoće, dok stare mrlje lagano navlažite vodom.
Zatim pomiješajte tekućinu za pranje posuđa ili sapun s vodom i nanesite smjesu na mrlju. Umasirajte smjesu, počevši od ruba mrlje prema unutra. Nakon što je mrlja uklonjena, očistite područje čistom, toplom vodom kako biste uklonili ostatke sapuna.
Čišćenje kožnog tapeciranog namještaja
Čišćenje i održavanje kožnog tapeciranog namještaja zahtijeva posebnu pažnju u usporedbi s tkaninama. Prašinu i mrvice najbolje je ukloniti suhom krpom ili pažljivim usisavanjem. Za čišćenje kože obično je dovoljno površinu obrisati vlažnom krpom, bez upotrebe deterdženata. To može isušiti kožu. Umjesto toga, koristite otopinu neutralnog sapuna u mlakoj vodi.
Važno je da koža nikada ne bude previše vlažna, a prolivena tekućina treba se odmah obrisati. Redovita njega kože odgovarajućim proizvodima ključna je za dugotrajnost
Savjet
Koristite destiliranu ili prokuhanu vodu kako biste spriječili mrlje od kamenca.