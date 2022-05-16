Međučišćenje: uklanjanje mrlja

Mrlje na kauču ili autosjedalima mogu biti uporne, bilo da su od čokolade, crnog vina, masnoće ili prljavštine. Ključno je brzo reagirati. Svježe mrlje je lakše ukloniti. Stare mrlje mogu postati tvrdokorne i teže prepoznatljive.



Kod mokrih mrlja važno je odmah upiti tekućinu čistom, suhom krpom. Izbjegavajte trljanje koje može pogoršati situaciju i oštetiti tkaninu. Većina mrlja (90%) topiva je u vodi. To možete provjeriti bijelom krpom i mlakom vodom. Ako voda počne otapati mrlju, laganim kružnim pokretima uklonite je s vlakana.



Za mrlje koje nisu topive u vodi, koristite univerzalno sredstvo za čišćenje kauča. Nanesite ga na krpu otpornu na boju i lagano tapkajte po mrlji dok ne nestane. Na kraju, isperite područje uređajem za prskanje i ekstrakciju kako biste uklonili ostatke deterdženta. Uvijek prvo testirajte sredstvo za čišćenje kauča na neupadljivom dijelu tkanine kako biste provjerili njegovu prikladnost.