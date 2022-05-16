Parket i podne ploče

Parket dolazi u različitim oblicima poput trakastog, mozaik parketa ili parketa u uzorku riblje kosti. Podna ploča se od parketa razlikuje po duljini dasaka. One su od drveta iste duljine i duže su od komada drveta u parketu. Kod obje vrste podova ključno je kako je površina tretirana: voskom, uljem ili lakom.



Voštani parket ima mat do visok sjaj zahvaljujući tretmanu voskom. Nauljeni parket je zaštićen uljem, što bolje štiti široke fuge od vlage. Lakirani parket smanjuje prodiranje vlage i prljavštine, ali ne sprječava potpuno ulazak vode u fuge i ogrebotine. Zbog toga je parket osjetljiv na vlagu, pa je važno prilikom čišćenja koristiti što manje vode, odnosno primijeniti vlažno čišćenje. Drveni podovi također mogu nabubriti ili se skupiti ovisno o razini vlage u prostoru.