Savjeti za čišćenje i održavanje drvenih podova
Bilo da se radi o dnevnom boravku, spavaćoj sobi ili hodniku, drveni podovi od parketa ili laminata unose toplinu i ugodnu atmosferu u vaš dom. U usporedbi s tekstilnim podovima, puno su lakši za čišćenje. Donosimo vam savjete kako da čišćenje laminata i parketa ne ošteti vaš pod te kako se riješiti ružnih tragova uz pravilnu njegu i održavanje.
Čišćenje laminata i parketa: na što treba obratiti pažnju?
Kada govorimo o drvenim podovima, razlikujemo parket, podne ploče i laminat. Parket i podne ploče su potpuno izrađene od drveta. Dok je laminat napravljen od kombinacije materijala s vlaknastim pločama. Iako ove vrste podova izgledaju slično, svaka od njih ima vrlo specifična svojstva.
Parket i podne ploče
Parket dolazi u različitim oblicima poput trakastog, mozaik parketa ili parketa u uzorku riblje kosti. Podna ploča se od parketa razlikuje po duljini dasaka. One su od drveta iste duljine i duže su od komada drveta u parketu. Kod obje vrste podova ključno je kako je površina tretirana: voskom, uljem ili lakom.
Voštani parket ima mat do visok sjaj zahvaljujući tretmanu voskom. Nauljeni parket je zaštićen uljem, što bolje štiti široke fuge od vlage. Lakirani parket smanjuje prodiranje vlage i prljavštine, ali ne sprječava potpuno ulazak vode u fuge i ogrebotine. Zbog toga je parket osjetljiv na vlagu, pa je važno prilikom čišćenja koristiti što manje vode, odnosno primijeniti vlažno čišćenje. Drveni podovi također mogu nabubriti ili se skupiti ovisno o razini vlage u prostoru.
Laminat
Laminat se najčešće postavlja s efektom drveta, ali može imati i izgled pločica ili kamena. Sastoji se od vlaknaste ploče kao osnovnog sloja, ukrasnog sloja i prozirnog sloja melaminske smole na vrhu, koji se naziva prekrivkom. Površina laminata je otporna na ogrebotine i lako se čisti, no rubovi su osjetljivi na vlagu, osobito ako laminat nije pravilno postavljen. Stoga je za čišćenje laminata važno koristiti samo vlažnu metodu s minimalnom količinom vode, kako biste izbjegli oštećenje.
Suho čišćenje usisavačem i krpom za prašinu
Prije mokrog brisanja parketa i laminata potrebno je ukloniti prašinu i prljavštinu, poput dlake kućnih ljubimaca, usisavačem, metlom ili krpom za prašinu. U suprotnom, voda za brisanje može se pomiješati s prljavštinom, što može uzrokovati pruge ili sitne ogrebotine na podu. Prljavštinu možete praktično ukloniti i robotskim usisavačem.
Prilikom usisavanja drvenih podova važno je koristiti odgovarajuću mlaznicu. Usisavači imaju posebnu mlaznicu za tvrde podove ili dodatnu mlaznicu za parket. Mlaznica je opremljena četkom od prirodne dlake kako bi zaštitila osjetljive drvene podove od ogrebotina.
Nakon toga možete započeti s mokrim čišćenjem, koristeći krpu ili krpu od mikrovlakana, ili pomoću sredstva za čišćenje podova. Postoje i roboti usisavači koji istovremeno skupljaju prljavštinu i brišu pod. Prije brisanja poda, dobro ocijedite krpu. Tako će nakon brisanja ostati minimalna količina vlage.
Vlažno brisanje čistačem tvrdih podova
Budući da su parket i laminat osjetljivi na vlagu, važno je pri čišćenju koristiti što manje vode. U suprotnom, podna obloga može nabubriti i biti trajno oštećena. Posebna sredstva za čišćenje podova omogućuju nježno, vlažno brisanje s minimalnom zaostalom vlagom koja se brzo suši.
Za čišćenje laminata, parketa ili drugih drvenih podova možete koristiti čistač tvrdih podova. No, najprije uklonite prašinu i grubu prljavštinu s drvenih podova.
Najbolji način za čišćenje je dodavanje deterdženta za drvene podove u svježu vodu. Tijekom brisanja, čistač tvrdih podova treba polako pomicati naprijed-natrag u preklapajućim potezima. To osigurava da se pod ravnomjerno čisti i da nema tragova. Drvena površina obično se suši u roku od dvije minute, a ako mokra područja ostanu, preporučuje se sušenje mekom krpom.
Savjeti za rad s čistačima tvrdih podova
- Radite od ruba sobe unatrag, prema vratima. Tako nećete morati hodati po već očišćenim područjima prije nego što se osuše.
- Prije prve upotrebe čistača tvrdih podova, obrišite pod bez deterdženta. Tako ćete ukloniti ostatke starih sredstava za čišćenje koji mogu utjecati na konačni rezultat.
- Prilikom prelaska s jedne vrste podloge na drugu (npr. s laminata na pločice), isperite ili zamijenite valjke kako biste spriječili prijenos nečistoća.
- Ne čistite predugo jedno područje kako biste izbjegli prekomjerno vlaženje poda.
- Na nauljenim ili voštanim drvenim podovima izbjegavajte dugo čišćenje na jednom mjestu. Tako sprječavate uklanjanje ulja ili voska.
- Osjetljive podove, poput neobrađenog pluta, najprije testirajte na vodootpornost.
Čišćenje laminata i parketa parnim čistačem
Parket i laminat mogu se učinkovito čistiti parnim čistačem uz pravilnu tehniku. Ključno je koristiti podnu mlaznicu s krpom od mikrovlakana i pažljivo dozirati količinu pare. Preporučuje se brzo pomicanje naprijed-natrag kratkim udarcima pare. Tako se izbjegava zadržavanje vlage na jednom mjestu. Ako uređaj omogućava regulaciju pare, odaberite najnižu postavku.
Parni čistač za parket i laminat treba koristiti samo na pravilno postavljenim podovima. Tako se sprječava prodiranje vlage u fuge i nezaštićene rubove, što može dovesti do oštećenja podne obloge.
Odabir deterdženta za čišćenje laminata i parketa
Kako bi drveni pod bio čist i dobro održavan, potrebno je koristiti deterdžent koji sadrži komponentu za čišćenje i komponentu za održavanje. Odabir odgovarajuće opreme i deterdženta ovisi o načinu na koji je površina drvenog poda obrađena.
Lakirani drveni podovi
Sredstvo za čišćenje sa zaštitom od vlage idealno je za čišćenje laminata, parketa ili pluta. Sredstvo osvježava i njeguje lakirane drvene podove. Ima impregnirajući učinak, pri čemu podna obloga upija manje vlage. Drvo je stoga zaštićeno ne samo od bubrenja, nego i od nove prljavštine.
Za drvene podove koji su premazani uljem ili voskom, koristite sredstvo za čišćenje s komponentom za održavanje. Ono za sobom ostavlja polu-mat sjaj bez mrlja i štiti pod od vlage. Savršeno je za čišćenje i njegu nauljenih ili voštanih drvenih podova. Potrebno je pridržavati se uputa za doziranje. U slučaju česte uporabe sredstava za njegu na drvu stvara ljepljivi premaz koji veže prašinu. Na nauljenim ili voštanim drvenim podovima ne smijete koristiti alkalne deterdžente. Oni uklanjaju previše sredstva za njegu s drveta.
Ako nakon čišćenja na podu ostanu tragovi, moguće je da ste upotrijebili previše deterdženta. Rijetko korištena područja mogu posivjeti jer se prekomjerni sloj zaštitnog premaza miješa s prašinom. Ta područja prvo obrišite čistom vodom. Nakon toga, krpom obrišite dijelove poda koji su češće u upotrebi.
Savjet: Ako niste sigurni koji je deterdžent za vaš pod, testirajte ga na neupadljivom mjestu. Dodatne informacije o čišćenju i održavanju odgovarajuće podne obloge često su uključene u upute za čišćenje i njegu.
Uklanjanje mrlja s parketa i laminata
Mrlje na drvenim podovima dijele se na površinske mrlje i mrlje koje su prodrle u drvo. Kad se tekućine poput crnog vina ili soka proliju, odmah ih treba upiti krpom. Površinske mrlje, poput tragova hrane, lako se uklanjaju vlažnom krpom od mikrovlakana.
Za tvrdokorne mrlje može se koristiti univerzalno sredstvo za čišćenje ili pripravke poput vode s deterdžentom, neutralnim sapunom ili metilnim alkoholom. Prljava mjesta uvijek treba brisati u smjeru drveta, a nakon toga isprati vodom.
Mrlje koje su prodrle u drvo teže je ukloniti jer je potrebno ukloniti zaštitni sloj voska, ulja ili laka. U takvim slučajevima, najbolje je potražiti pomoć specijalizirane tvrtke za čišćenje.