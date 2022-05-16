Fine kamene pločice

Zbog svoje izdržljivosti i estetskog izgleda, fine kamene pločice postaju sve popularnije u stambenim prostorima. Ova vrsta keramike dolazi u različitim završnim obradama, uključujući svilenkasto mat, visokosjajnu, strukturiranu (npr. izgled škriljevca) ili tiskanu (npr. izgled drveta). Osim tiskane verzije, fina kamena keramika je obično jednobojna i izgleda jednako sa svih strana.

Površina fine kamene keramike, zbog svojih sitnih pora, najbolje se čisti krpama od mikrovlakana koje mogu doseći neravnine na površini. Ova podna obloga otporna je na većinu kemikalija, uključujući lužine i kiseline. I ne zahtijeva dodatnu njegu osim redovitog čišćenja.





