Najbolje rješenje za higijensko čišćenje: Parni čistač za pločice

Pločice su popularan izbor za podne obloge zbog svoje otpornosti i jednostavnog održavanja. Ipak, prilikom čišćenja pločica, parni čistač pločica nameće se kao odličan izbor.

Pravilno čišćenje različitih vrsta pločica

Da biste pločice učinkovito očistili, prvo je potrebno prepoznati njihov materijal. Najčešći tipovi pločica su keramičke. Uključujući fine kamene pločice, glazirane pločice, terakotu i klinker pločice. Sve pločice temelje se na glini, koja se obrađuje na različite načine, ovisno o vrsti. U nekim kućanstvima mogu se naći i pločice od prirodnog ili umjetnog kamena, koje zahtijevaju posebnu pažnju pri čišćenju. Parni čistač pločica efikasno je rješenje za svaku vrstu pločica.

Pod glaziranim pločicama općenito se podrazumijeva kamena pločica na koju je na gornji sloj nanesena staklena obloga. To omogućuje glatku, zatvorenu površinu i gotovo beskonačan raspon struktura i boja. Glaziranu pločicu karakteriziraju rubovi i gornji sloj različite boje. Zahvaljujući glatkoj površini, glazirane pločice obično se lako peru i ne zahtijevaju posebnu njegu.

Zbog svoje izdržljivosti i estetskog izgleda, fine kamene pločice postaju sve popularnije u stambenim prostorima. Ova vrsta keramike dolazi u različitim završnim obradama, uključujući svilenkasto mat, visokosjajnu, strukturiranu (npr. izgled škriljevca) ili tiskanu (npr. izgled drveta). Osim tiskane verzije, fina kamena keramika je obično jednobojna i izgleda jednako sa svih strana.

Površina fine kamene keramike, zbog svojih sitnih pora, najbolje se čisti krpama od mikrovlakana koje mogu doseći neravnine na površini. Ova podna obloga otporna je na većinu kemikalija, uključujući lužine i kiseline. I ne zahtijeva dodatnu njegu osim redovitog čišćenja.



Kao prirodni kamen najčešće se koriste granit, mramor, jurski kamen i škriljevac. A kao plastični, koji uključuje materijale vezane cementom ili smolom, umjetni kamen i beton. Svi oni zahtijevaju pažljiv odabir sredstava za čišćenje.
Kiseli deterdženti (pH < 7) i kućni pripravci poput octa ili limunske kiseline koriste se za uklanjanje hrđe, kamenca ili cementa. Međutim, mnoge vrste prirodnog i plastičnog kamena osjetljive su na kiseline. Prije upotrebe kiselih sredstava, preporučuje se testiranje na neupadljivom mjestu. Ako kiselina izazove pjenjenje, kamen je osjetljiv i ne smije se tretirati kiselinama.

Najpopularnija metoda čišćenja podova uključuje kombinaciju usisavanja i mokrog brisanja. Prvo se otpuštena prljavština, poput prašine i dlačica, uklanja standardnim ili robotskim usisavačem. Za izrazito prljava područja, poput vanjskih pločica ili garaža, idealan je višenamjenski usisavač.

Nakon usisavanja, pod se mokro briše krpom ili brisačem za pod. Redovito istiskujte krpu. Tako spriječavate kontakt s prljavštinom. Počnite s rubovima prostorije. Zatim, brišite od krajnjeg kuta prema vratima, ujednačenim potezima.
Iako je ova metoda brza i učinkovita, ima nekoliko nedostataka. Tvrdokorna prljavština, poput osušenih mrlja u kuhinji, često zahtijeva dodatnu obradu. A većina podnih brisača ostavlja više vode, što produljuje vrijeme sušenja.

Ako se pločice dugo nepravilno održavaju, mogu se stvoriti sivi slojevi prljavštine. To se može dogoditi, na primjer, ako se koristi previše deterdženta.

Da biste uklonili ovu sivu boju, započnite čišćenje toplom vodom bez deterdženta. Ako se u prljavoj vodi pojavi pjena, to je znak da su ostaci deterdženta uklonjeni. Ponavljajte postupak dok se pjena više ne stvara. Melaminske spužve, poznate i kao čarobne spužve, također su učinkovite za uklanjanje sivila.

Testirajte čišćenje na malom, neupadljivom dijelu površine kako biste uočili razliku nakon sušenja. Ako znate marku podne obloge, korisno je provjeriti upute proizvođača za čišćenje i njegu.

Kamenac može biti problem ne samo u kupaonici, već i na tamnim pločicama ako je voda vrlo kalcificirana. Bijeli sloj kamenca može se pojaviti tijekom pranja. On je posebno vidljiv na tamnim površinama gdje može izgledati masno.
Za učinkovito uklanjanje kamenca koristite kiselo sanitarno sredstvo za čišćenje ili prirodne alternative poput octa ili limunske kiseline. Prije primjene, obavezno navlažite fuge pločica vodom kako bi se spriječilo oštećenje. Sredstvo razrijedite prema uputama i nanesite ga na površinu. Ostavite da djeluje pet minuta, pazeći da se ne osuši, a zatim obrišite površinu čistom vodom. Ponovite postupak ako je potrebno, posebno kod tankih slojeva kamenca.
Redovito ispiranje čistom vodom uklanja sve ostatke deterdženta. Tako su pločice besprijekorno čiste.

 

Parni čistač za pločice pruža izvrsnu alternativu mehaničkim podnim brisačima. Osigurava higijensko čišćenje. Vruća para uklanja 99,99% bakterija i virusa bez kemikalija. Ova metoda čišćenja je idealna za alergičare i obitelji s malom djecom. Ne ostavlja ostatke deterdženata ili kamenca.
Parni čistač za pločice omogućava učinkovito uklanjanje tvrdokorne prljavštine i masnoće, što ga čini posebno korisnim u kuhinji. Zahvaljujući toplini pare, podovi i zidne pločice brzo se suše, pa se površine mogu brzo ponovno koristiti.
Za optimalno čišćenje pločica, koristite krpe od mikrovlakana s podnom ili ručnom mlaznicom. Brzo se pomičite naprijed-natrag u preklapajućim potezima. Prilikom čišćenja spojeva, pomičite mlaznicu u obliku križa kako biste temeljito očistili područje. Redovito mijenjajte prljave krpe kako biste održali učinkovitost čišćenja.
Napomena: Parni čistač za pločice prilikom čišćenja može ostavljati pruge zbog ostataka prethodno korištenih deterdženata. Pruge se lako uklanjaju uz nekoliko dodatnih prolaza parnim čistačem.

Podne pločice se posebno brzo i temeljito čiste električnim čistačem podova. Valjci za čišćenje bez napora otpuštaju tvrdokornu prljavštinu. Prljava voda skuplja se u poseban spremnik. A prilikom brisanja uvijek koristite svježu vodu. Najbolji rezultat može se postići s posebno prilagođenim deterdžentom za pločice i kamen.

