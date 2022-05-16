Koje sredstvo za čišćenje fuga koristiti?

Za čišćenje fuga možete koristiti deterdžente koji se klasificiraju prema pH vrijednosti. Većina višenamjenskih sredstava za čišćenje je blago alkalna (pH > 7), što ih čini učinkovitim za uklanjanje organske prljavštine poput masnoće. Alkalna sredstva također uklanjaju izvor hrane za mikroorganizme. Za lagano prljave fuge, kućna sredstva poput praška za pecivo, sode bikarbone ili sode mogu biti korisna.

Pomiješajte jedno od ovih sredstava s vodom u omjeru 3:1 kako biste dobili pastu. Nanesite pastu na fuge pomoću četkice i ostavite da djeluje 30 minuta, zatim isperite toplom vodom. Prilikom rada nosite zaštitne naočale i rukavice.