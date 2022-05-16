Kako do savršeno čistih pločica u domu?
Pločice su materijal koji se lako održava, ali fuge često ostaju zanemarene tijekom čišćenja. Što može dovesti do nakupljanja prljavštine ili čak pojave plijesni. S nekoliko jednostavnih savjeta, čišćenje fuga postaje jednostavno i učinkovito.
Fuge zahtijevaju posebnu pažnju
Fuge, koje se obično sastoje od morta, osiguravaju čvrsto povezivanje pločica. Bez obzira na vrstu pločica, fuge se razlikuju po sastavu i kvaliteti površine. Zbog njihove hrapave strukture, prljavština se lakše zadržava i teže uklanja u usporedbi s glatkim pločicama. Budući da upijaju vlagu, fuge su također podložne razvoju bakterija i plijesni. To ih čini područjem koje zahtijeva posebnu pažnju prilikom čišćenja.
Koje sredstvo za čišćenje fuga koristiti?
Za čišćenje fuga možete koristiti deterdžente koji se klasificiraju prema pH vrijednosti. Većina višenamjenskih sredstava za čišćenje je blago alkalna (pH > 7), što ih čini učinkovitim za uklanjanje organske prljavštine poput masnoće. Alkalna sredstva također uklanjaju izvor hrane za mikroorganizme. Za lagano prljave fuge, kućna sredstva poput praška za pecivo, sode bikarbone ili sode mogu biti korisna.
Pomiješajte jedno od ovih sredstava s vodom u omjeru 3:1 kako biste dobili pastu. Nanesite pastu na fuge pomoću četkice i ostavite da djeluje 30 minuta, zatim isperite toplom vodom. Prilikom rada nosite zaštitne naočale i rukavice.
Oprez pri korištenju kiselih deterdženata
U kupaonicama je mineralna prljavština, poput kamenca, čest izazov. Za uklanjanje koristite kisele deterdžente. Na primjer, sanitarna sredstva za čišćenje (pH < 7) ili kućne pripravke kao što su ocat ili limunska kiselina. No, važno je biti oprezan jer kisele tvari mogu oštetiti fuge, koje su također mineralne. Stoga prije čišćenja fuge treba dobro navlažiti, što će spriječiti prodor kiseline duboko u materijal.
Savjet: Najbolje je naizmjenično koristiti kisela i alkalna sredstva za čišćenje. Tako sprječavate nakupljanje prljavštine i pojavu plijesni.
Čišćenje fuga parnim čistačem
Fuge možete jednostavno očistiti parnim čistačem. Para pod pritiskom do 4,2 bara i brzinom od 170 km/h prodire duboko u površinske strukture koje tekstil i četke često ne mogu dosegnuti. Vruća para učinkovito otpušta tvrdokornu prljavštinu i sprječava stvaranje plijesni. Sve to bez potrebe za deterdžentima, što je ekološki prihvatljivo i sigurnije za dišne puteve.
Za temeljno čišćenje koristite mlaznicu za detalje, okruglu četku ili posebnu četke za pukotine. Brzim pokretima ribajte svaki spoj. Na kraju, obrišite otpuštenu prljavštinu krpom.
Uklanjanje plijesni s fuga
U prostorijama s visokom vlagom često se stvara plijesan. Posebica na grubim i poroznim fugama. To nije samo estetski problem, već može negativno utjecati na zdravlje. Posebno kod alergičara i osoba s oslabljenim imunološkim sustavom. Za uklanjanje plijesni možete koristiti deterdžente s alkoholom ili izopropil alkoholom. Otopinu nanesite četkom ili krpom na zahvaćena mjesta i ostavite da ispari.
Iako ova metoda ne uklanja mrlje jer alkohol ne izbjeljuje, vodikov peroksid (3% otopina) može biti učinkovita. Namočite kuhinjski papir otopinom, stavite na fugu i ostavite da djeluje pola sata prije ispiranja vodom.
Ako je plijesan duboko prodrla u fugu, zamjena materijala može biti jedino rješenje. Kako biste spriječili nastanak plijesni, redovito provjetravajte prostoriju. Nakon tuširanja, obrišite sve mokre površine kako biste brzo uklonili vlagu.
Čišćenje silikonskih fuga
Silikonske fuge osjetljivije su od fuga od morta i zahtijevaju pažljivo čišćenje. Kod čišćenja parnim čistačem preporučuje se samo parenje, bez mehaničkog ribanja ili korištenja električnih mlaznica, kako ne bi došlo do oštećenja. Plijesan se također može pojaviti u silikonskim fugama, a ako je prodrla duboko u materijal, često je bolje zamijeniti fugu nego pokušati očistiti.