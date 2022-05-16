Kako se riješiti prašine u stambenom prostoru?
Dobro očišćene spavaće i dnevne sobe značajno doprinose vašoj udobnosti unutar vlastita četiri zida. Uz urednost i prave savjete svoj dom možete održavati čistim cijelo vrijeme, a čišćenje prašine ćete zavoljeti.
Zašto je važno brisanje prašine?
Čistoća i urednost su usko povezani pojmovi, no važno ih je razmatrati odvojeno. Pokušaj čišćenja neurednog prostora može biti izazovan i dugotrajan, stoga preporučujemo temeljito pospremanje prije samog čišćenja.
Pravilno pospremanje
Održavanje urednosti u prostoriji najlakše je postići redovitim odlaganjem stvari. Pospremanje u kratkim vremenskim intervalima sprječava nakupljanje nereda. Predmete koje možete brzo odložiti trebate pospremiti odmah, umjesto da ih stavljate na popis obaveza.
Svaki predmet u kući trebao bi imati svoje mjesto. Korištenje prikladnih spremnika, poput kutija ili košara, može pomoći u održavanju površina slobodnima. Također, važno je povremeno pregledati i odložiti sadržaj ovih spremnika.
Minimalizam za čišćenje prašine
Manje stvari znače manje pospremanja. To olakšava dugoročno održavanje urednosti. Iako se čini jednostavnim, u praksi se često suočavamo s izazovima. Stoga je preporučljivo pristupiti procesu čišćenja i organizacije u malim koracima umjesto da se pokušava sve riješiti u jednom vikendu.
Važno je postaviti si pitanja o razlozima za zadržavanje određenih predmeta. Nije uvijek potrebno provoditi drastične promjene. Čak i uklanjanje nekoliko predmeta može značajno ubrzati tjedno održavanje. Nakon što se riješite suvišnih stvari, organizacija postaje znatno jednostavnija.
Lako održiv namještaj
Pri odabiru namještaja i podnih obloga važno je razmotriti jednostavnost čišćenja. Otvorene police mogu izgledati atraktivno, ali pružaju brojne površine za nakupljanje prašine. Zatvoreni ormari i ladice lakše se održavaju, pod uvjetom da nisu pretrpani.
Predmeti koji se često koriste trebaju imati jasno određeno mjesto u domu kako bi bili lako dostupni. Također, materijal i dizajn površina igraju ključnu ulogu u održavanju čistoće. Na tamnim i glatkim površinama svaka prašina je vidljiva, dok su prašina i mrlje manje uočljive na prirodnom drvetu ili površinama s drvenim efektom.
Čišćenje prašine u stambenim prostorima
Kako se riješiti prašine?
Zamislite situaciju: vaš dom blista od svježine, temeljito očišćen od vrha do dna, s prozorima i vratima zatvorenima nakon provjetravanja. Unatoč tome, tanak sloj prašine i dalje se nakuplja na namještaju, kućnim biljkama i podovima. Nažalost, brisanje, metenje ili usisavanje su često samo privremena rješenja. Naime, u svakom domu je neizbježno nakupljanje prašine.
Odakle dolazi prašina?
Prašina je kompleksna smjesa čestica različitih veličina koje se miješaju i međusobno povezuju. Sadrži razne elemente, uključujući mrtve stanice kože, vlakna tepiha, pelud, dlake kućnih ljubimaca i fine čestice. Ove komponente stvaraju idealno okruženje za grinje, bakterije i spore plijesni. Ovisno o veličini i težini čestica, prašina se može kretati zrakom ili ostati suspendirana u prostoru.
Sastav kućne prašine varira ovisno o prostoru, lokaciji stambene zgrade, broju stanara i njihovim navikama. Veliki dio prljavštine unosimo u domove putem obuće. Zato je korisno postaviti mrežaste, kokosove ili tekstilne prostirke i gumene dijelove na ulazima. Oni će uhvatiti prljavštinu. Ove mjere značajno smanjuju količinu onečišćenja koje bi inače završilo u hodnicima ili drugim prostorima. Osim toga, čađa, spore gljivica i pelud također se unose u kuću putem zraka.
Usisavanje ili brisanje prašine?
Pitanje redoslijeda čišćenja, odnosno da li je bolje prvo brisanje prašine ili usisavanje, često izaziva rasprave. Kada se prvo usisava, prašina s namještaja i drugih površina može završiti na podu, čime se smanjuje učinkovitost čišćenja. S druge strane, usisavanje podiže prašinu koja može pasti na nedavno obrisane površine. Stoga se većinom preporučuje da se prvo obrišu prašnjave površine, a zatim usisaju podovi. Ovim redoslijedom mrvice i dlake koje se podižu prilikom brisanja završavaju na podu, gdje ih usisavač može efikasno ukloniti. Otvorite prozore tijekom usisavanja kako biste omogućili prolazni propuh, što će dodatno pomoći u uklanjanju uzburkane prašine.
Pravilno brisanje prašine
- U idealnom slučaju, prašinu treba ukloniti suhom, mekom pamučnom krpom. Alternativno, postoje posebne krpe za prašinu, koje su elektrostatički nabijene i učinkovitije sakupljaju prljavštinu.
- Ako krpu presavijete dva puta, imate osam jednakih dijelova tkanine koje možete koristiti jedan za drugim za brisanje prašine. To znači da se krpa može koristiti dulje prije nego što se mora oprati.
- Ne zaboravite očistiti prašinu s malih površina, poput okvira slika i vrata, radijatora i lišća sobnog bilja. Kada to radite, uvijek radite sustavno od vrha do dna.
- Brisanje vlažnom krpom na prvu se može činiti logičnim, ali ova metoda često samo razmazuje prašinu. Ako ipak želite brisati prašinu vlažnom krpom, krpa ne smije biti previše mokra jer ćete u suprotnom ostaviti vodu na površini.
Koliko često brisati prašinu?
Učestalost brisanja prašine ovisi o vašim osobnim potrebama za čistoćom, ali i o životnim okolnostima. Na primjer, ako živite sami i većinu vremena provodite izvan kuće, brisanje prašine može se obavljati rjeđe nego u kućanstvima s više članova. Općenito, preporučuje se čišćenje prašine jednom tjedno. Iako prašina može ostati vidljiva, njezina količina obično ostaje unutar prihvatljivih granica za većinu ljudi.