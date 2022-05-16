Čišćenje kamina
Topla vatra u kaminu stvara ugodnu atmosferu kod kuće. Treperavi plamenovi unose opuštanje. Međutim, grijanje na drva ima i negativnu stranu. Prije svake nove vatre,potrebno je temeljito čišćenje kamina , a stari pepeo potrebno je ukloniti iz peći.
Uklanjanje starog pepela
Brisanje pepela lopaticom i četkom prljav je posao. Pepeo je lagan i brzo se raspršuje. Zbog toga je bolje koristiti usisavač za uklanjanje pepela. Međutim, konvencionalni usisavači nisu prikladni za taj posao.
Zašto ne mogu koristiti konvencionalni usisavač?
Kućanski usisavači nisu prikladni za usisavanje pepela i čišćenje kamina na drva. Fine čestice pepela blokiraju filter i turbinu, što uzrokuje gubitak performansi i kvar motora. Bolje je koristiti usisavač za pepeo koji omogućuje čišćenje bez prašine.
Filteri za usisavače pepela dizajnirani su za pouzdano usisavanje čak i sitnih čestica. Osim toga, usisavači pepela moraju ispunjavati sigurnosne zahtjeve. Metalno usisno crijevo i vatrootporna posuda sprečavaju oštećenje usisavača ili izazivanje požara.
Usisavači pepela imaju funkciju čišćenja filtera, koja sprječava začepljenje. Pritiskom na gumb, smjer strujanja zraka učinkovito očisti filter bez stvaranja prašine. Zrak se usmjerava natrag u posudu za hvatanje, što olakšava čišćenje kamina.
Kako očistiti kamin?
Prije početka rada, pepeo treba ohladiti ispod 40 °C. Pregledajte drvo za žar pomoću žarača. Usisavanje započnite tek kada ste sigurni da nema žara. Koristite samo metalnu ručnu cijev bez mlaznice.
Nakon usisavanja pepela, posudu za prikupljanje treba isprazniti. Pri kupnji, odaberite model s lakim otvaranjem i minimalnim kontaktom s prljavštinom. Brzi zatvarači omogućuju lako uklanjanje usisne glave. Posudu okrenite naopako, stavljajući je na kantu za smeće kako biste spriječili širenje prašine.
Dodatne mogućnosti primjene
Usisavač pepela nije samo za kamin. Može se koristiti za čišćenje peći na pelete, štednjaka, ložišta i roštilja na drveni ugljen. Praktično uklanja hladni pepeo i čađu s tih površina.
Mnogi usisavači pepela dolaze s mlaznicom za tvrdi pod, koja usisava strugotine i prljavštinu oko kamina. Ovakav uređaj praktična je pomoć za renovacijske radove. Usisavač za pepeo može usisati sve, bilo da se radi o gruboj prljavštini ili finoj prašini.
Čišćenje tvrdokorne prljavštine sa čađavog stakla na štednjaku
Ako vaš štednjak ima staklenu ploču, potrebno je redovito čišćenje. Otvoreni plamen ostavlja tvrdokorne ostatke. Trljanje četkom, vodom ili kemikalijama obično nije dovoljno učinkovito i zahtijeva puno vremena i truda.
Bolji rezultat možete lakše postići s parnim čistačem. Vruća para, zajedno s krpom i nastavkom za četku, vrlo je učinkovita. Nakon toga obrišite staklo suhom krpom. Ovim postupkom možete u potpunosti izbjeći korištenje dodatnih deterdženata.
Savjeti za smanjenje stvaranja čađe
Drvo kupljeno za kamin treba se osušiti prije uporabe. Vlažno drvo smanjuje energetsku vrijednost, što rezultira povećanim stvaranjem dima i čađe. Peć i okolno područje brže se prljaju te se kamin mora češće čistiti. Maksimalni udio vlage pri loženju drva u kaminu propisan je zakonom i ne smije biti veći od 25%.
Za provjeru vlažnosti drva može se koristiti mjerni uređaj ili test noktom. Ako nokat ostavi udubljenje na mjestu reza, drvo treba ostaviti da se suši još nekoliko mjeseci. Idealno je pohraniti drvo na suhom i prozračnom mjestu, poput šupe ili garaže u vrtu.