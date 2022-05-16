Zašto ne mogu koristiti konvencionalni usisavač?

Kućanski usisavači nisu prikladni za usisavanje pepela i čišćenje kamina na drva. Fine čestice pepela blokiraju filter i turbinu, što uzrokuje gubitak performansi i kvar motora. Bolje je koristiti usisavač za pepeo koji omogućuje čišćenje bez prašine.

Filteri za usisavače pepela dizajnirani su za pouzdano usisavanje čak i sitnih čestica. Osim toga, usisavači pepela moraju ispunjavati sigurnosne zahtjeve. Metalno usisno crijevo i vatrootporna posuda sprečavaju oštećenje usisavača ili izazivanje požara.

Usisavači pepela imaju funkciju čišćenja filtera, koja sprječava začepljenje. Pritiskom na gumb, smjer strujanja zraka učinkovito očisti filter bez stvaranja prašine. Zrak se usmjerava natrag u posudu za hvatanje, što olakšava čišćenje kamina.