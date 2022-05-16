Kako postići besprijekoran sjaj: Savjeti za pranje prozora bez tragova
Pranje prozora često je nezahvalan zadatak. Traži puno vremena i truda. Rezultati nisu uvijek zadovoljavajući zbog mrlja koje ostaju. Donosimo vam savjete za brzo i učinkovito pranje prozora bez tragova.
Koliko često prati prozore?
Veliki prozori unose puno svjetlosti u dom i čine ga privlačnijim. No, mogu se brzo zaprljati zbog visoke razine peludi, kiše ili prašine. Čak i nakon nekoliko dana lošeg vremena, prozori mogu izgledati kao da nisu očišćeni mjesecima. S unutarnje strane, otisci i mrlje koje ostavljaju djeca i kućni ljubimci dodatno doprinose prljavštini.
Koliko često treba prati prozore ovisi o lokaciji, vremenu i stupnju prljavštine. Preporučuje se pranje prozora svakih dva mjeseca, s obje strane. Tako će ostati čisti i propuštati više svjetlosti.
Ako živite blizu prometnih ulica, industrije ili mora, možda će biti potrebno češće pranje, svakih 2-3 mjeseca. Redovito održavanje olakšava čišćenje jer se prljavština manje lijepi ako se često uklanja.
Savjet 1: Odaberite pravo vrijeme
Nikada ne čistite prozore dok sunce izravno sije na njih ili tijekom vrućih dana. U tim uvjetima, staklo se prebrzo suši, što može uzrokovati tragove i pruge. Najbolje je pranje prozora obaviti tijekom sivog i suhog dana.
Pranje prozora vodom i kućnim pripravcima
Prljavština na prozorskim staklima i okvirima može se ukloniti i čistom vodom. Obrišite staklene površine i okvire mokrom krpom od mikrovlakana ili pamučnom krpom koja ne ostavlja dlačice, a zatim ih osušite. Za tvrdokorniju prljavštinu koja se nakuplja tijekom vremena, koristite kućne pripravke ili sredstva za čišćenje.
Donosimo nekoliko najboljih kućnih pripravaka za pranje prozora:
- Ocat ili octena esencija: Pomiješajte 1 šalicu octene esencije u 1 litru vode. Napomena: Zaštitite kamene prozorske klupice, poput mramora, jer octena esencija može ih oštetiti.
- Limunska kiselina: Dodajte 2 do 3 žlice limunske kiseline u prahu u 1 litru vode i očistite prozore krpom od mikrovlakana.
- Tekućina za pranje posuđa: Pomiješajte mlaku vodu s nekoliko kapi tekućine za pranje posuđa koja ne sadrži balzam. Količina tekućine ovisi o stupnju prljavštine stakla.
- Crni čaj s limunom: Pomiješajte 1 šalicu jakog crnog čaja s 3 litre vode i dodajte sok od pola limuna. Operite prozore krpom od mikrovlakana. Tanini u čaju pomažu u uklanjanju masnoća i nikotina, dok limunska kiselina pomaže u borbi protiv kamenca.
- Alkohol: Dodajte malo metilnog alkohola u mlaku vodu. Na 5 litara tople vode dodajte jednu dozu metilnog alkohola. Nosite rukavice prilikom pranja kako biste zaštitili ruke od isušivanja.
Za sušenje prozora možete koristiti brisač s gumenom trakom, čistu krpu od mikrovlakana ili drugu krpu koja ne ostavlja dlačice, kako biste postigli besprijekoran sjaj bez mrlja. Ako nemate upijajuću krpu, novinski papir također može poslužiti. Jednostavno zgužvajte nekoliko stranica i njima obrišite staklene površine.
Pranje prozora sredstvima za čišćenje
Ako su prozorska stakla vrlo prljava, preporučuje se korištenje deterdženata. Osim komercijalnih sredstava za čišćenje stakla, postoje specijalizirani posebni koncentrati za pranje prozora koji se prije upotrebe razrjeđuju s vodom. Koncentrati učinkovito uklanjaju tvrdokornu prljavštinu, uključujući masnoću, insekte i kožna ulja. Dodatna prednost je što ostavljaju zaštitni film na staklu. To poboljšava oticanje kiše i produžuje vrijeme do ponovnog zaprljanja.
Savjet 2: Deterdžente koristite umjereno
Ako se u otopini koristi previše sredstva za čišćenje, na prozoru se može stvoriti masni film. Sredstvo za pranje prozora ili kućne pripravke uvijek koristite umjereno i u ispravnoj dozi.
Ključ je u tehnici čišćenja prozora
Očistite prozore kao profesionalci slijedeći ove korake:
- Nanesi otopinu za čišćenje: Koristite spužvu ili bocu s raspršivačem. Nanesite otopinu od vode i deterdženta ili kućnog pripravka na prozor. Osigurajte dovoljno vlage kako bi brisač mogao glatko kliziti po površini.
- Obrišite brisačem: Upotrijebite brisač da obrišete tekućinu u obliku osmice, krećući se od vrha do dna.
- Polirajte staklo: Koristite jelenju kožu, krpu od mikrovlakana ili kuhinjsku krpu za poliranje prozorskog stakla.
Pravilno čišćenje prozorskih okvira
Prilikom pranja prozora, ne zaboravite očistiti i okvire. Prvo uklonite grubu prljavštinu ručnom četkom ili suhom krpom. Zatim temeljito očistite okvir mokrom krpom ili mekom spužvom. Za tvrdokornu prljavštinu koristite deterdžent, pazeći na materijal okvira:
- Drveni okviri: Koristite sredstva za njegu drva koja ga štite od vremenskih utjecaja
- Plastični okviri: Čistite ih antistatičkim sredstvima posebno dizajniranim za plastiku.
Ako vam se ukaže prilika, u isto vrijeme možete ukloniti i grubu prljavštinu s prozorske daske i temeljito je očistiti.
Pranje prozora s bežičnim Window Vac usisavačem
Korištenje Window Vac usisavača za prozore čini čišćenje vaših prozora izuzetno jednostavnim. Slijedite korake:
- Obilno pošpricajte mješavinu deterdženta i vode na staklo.
- Uklonite prljavštinu trljanjem krpom od mikrovlakana ili jastučićem za čišćenje.
- Usisajte vlagu uređajem. Prljava voda se skuplja u spremniku, bez kapanja po podu.
Ako primijetite pruge na staklu, problem može biti u istrošenom brisaču uređaja. S vremenom brisač na Window Vac usisavaču postaje neravan, što dovodi do stvaranja pruga na staklu.
Drugi uzrok pruga mogu biti sitne čestice prašine i prljavštine koje se nakupljaju na brisaču, stvarajući neravnine. Prije usisavanja prozora, možete povući brisač preko jastučića za čišćenje na bočici s raspršivačem. Tako ćete ukloniti te čestice i osigurati glatku površinu.
Korištenje bežičnog Window Vac usisavača za prozore uvijek je jednako, bez obzira na to gdje ga primjenjujete. Možete ga koristiti na različitim površinama, kao što su:
- Prozori
- Ogledala
- Tuš kabine
- Stakleni stolovi
- Pločice
- Konzervatoriji
- Staklena vrata
- Ostale glatke površine
Pranje prozora parom
Ako kod kuće imate parni čistač, osim za pranje ogledala i staklenih površina, možete ga koristiti i za pranje prozora:
- Korak 1: Naparite staklo ručnom mlaznicom. Uklonite prljavštinu krpom od mikrovlakana. Alternativno, za prljavo staklo možete koristiti mlaznicu za prozore. Para je učinkovita i za otpuštanje tvrdokornih mrlja.
- Korak 2: Uklonite preostalu vodu brisačem ili Window Vac usisavačem. Za sušenje rubova i prozorskih okvira možete koristiti i mekanu krpu.
Para iz parnog čistača djeluje kao demineralizirana ili destilirana voda. Što sprječava nastanak pruga ili tragova na staklu. Ako se ipak pojave pruge, uzrok mogu biti preostali tragovi deterdženta. U tom slučaju, jednostavno obrišite staklo još nekoliko puta dok ne uklonite sve ostatke.
Kompletan paket: Zavjese i rolete
Za temeljito čišćenje prozora, osim okvira i stakla, pobrinite se i za zavjese te očistite unutrašnjost roleta. Nakon pranja, objesite zavjese ravno na karnišu kako biste izbjegli potrebu za glačanjem.
Prašinu s roleta uklonite vlažnom krpom. Parni čistač je također praktična opcija za uklanjanje prašine i prljavštine s letvica i praznina na roletama.