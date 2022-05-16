Čišćenje i održavanje tuša i kade
S vremenom, na keramičkim površinama, pločicama i unutar tuš kabina i kada se nakuplja tvrdokorna prljavština. Ova vrsta prljavštine, "sapunski šljam", rezultat je kombinacije tvrdih voda i sapuna. Često je teško ukloniti je uobičajenim komercijalnim deterdžentima. Međutim, uz odgovarajuće uređaje i nekoliko savjeta, možete postići učinkovito čišćenje tuš kabine i dugotrajne rezultate.
Kako nastaje šljam od sapuna?
Sapunski šljam nastaje kada masne kiseline u sapunu reagiraju s mineralima u tvrdoj vodi. Upotreba proizvoda za njegu, poput šampona ili gela za tuširanje, može dovesti do nakupljanja naslaga. One stvaraju masni, uljni premaz na raznim površinama, uključujući pločice, keramiku, staklo i plastiku. Samo pranje vodom često nije dovoljno za uklanjanje tog sloja, a standardni deterdženti ne garantiraju potpuno čišćenje. U takvim slučajevima preporučuje se korištenje specijaliziranih deterdženata. Također, za uklanjanje tvrdokorne prljavštine možete koristiti parne čistače ili domaće pripravke.
Čišćenje kade parnim čistačem
Ostaci sapuna i nečistoće u kadi i tušu mogu se učinkovito ukloniti korištenjem vruće pare. Parni čistač je prikladan za sve površine, uključujući kamenite pločice, omogućavajući čišćenje cijele tuš kabine ili kade, zajedno s armaturama, u jednom koraku.
Način rada je sljedeći:
- Za učinkovito čišćenje kade koristite ručnu mlaznicu s krpom od mikrovlakana. Abrazivni premaz od mikrovlakana prikladan je za upotrebu na čvrstim površinama koje nisu osjetljive.
- Tijekom ispuštanja pare, lagano trljajte ručnu mlaznicu po prljavim mjestima na pločicama, staklenim površinama i keramici. Krpa od mikrovlakana učinkovito otapa i apsorbira ostatke sapuna.
- Za veće površine preporučuje se korištenje podne mlaznice, što može dodatno ubrzati proces čišćenja.
- Očistite okove i teško dostupna mjesta malom okruglom četkom tijekom ispuštanja pare, kako biste uklonili naslage kamenca. Također, odvod se može očistiti parom po potrebi.
- Nakon završetka čišćenja, sve površine osušite krpom od mikrovlakana ili usisavačem za prozore, a rezultati će biti besprijekorno čisti i sjajni.
Kućni pripravci za čišćenje tuš kabine i kade
Ocat i tekućina za pranje posuđa čine učinkovitu mješavinu za uklanjanje ostataka sapuna. Pomiješajte oba sastojka s malo vode u posudi ili bočici s raspršivačem. Nanesite obilnu količinu mješavine na površine pomoću spužve ili boce s raspršivačem i ostavite da djeluje nekoliko minuta. Zatim snažno izribajte kako biste uklonili ostatke sapuna i isperite površine čistom vodom. Za staklene površine preporučuje se korištenje sredstva za čišćenje stakla ili čišćenje parom.
Budite oprezni s metalnim okovima; osjetljivi su na kiseline. Ne ostavljajte smjesu da djeluje predugo. Nakon primjene, isperite dovoljno svježom vodom. Kao alternativu, možete koristiti limunsku kiselinu: dodajte 3-5 žlica u 1 litru vode i primijenite na površine. Limunska kiselina je bez mirisa, što je čini pogodnom alternativom.
Umjesto tekućine za pranje posuđa, prašak za pecivo ili soda bikarbona mogu poslužiti kao alternativa. Pomiješajte ih s octom da dobijete pastu, koju potom utrljajte na prljava mjesta. Ostavite da djeluje 10 do 15 minuta, zatim istrljajte spužvom dok se sapun ne otopi i isperite čistom vodom.
Oprez: kamene pločice su osjetljive na kiseline. Stoga na njima nemojte koristiti ocat ili limunsku kiselinu.
Uklanjanje naslaga sapuna deterdžentom
Naslage sapuna mogu se učinkovito ukloniti deterdžentom. No, treba imati na umu nekoliko stvari:
- Kako biste spriječili upijanje sredstava za čišćenje u spojeve pločica, prvo ih treba navlažiti mokrim brisanjem.
- Višak vode treba ukloniti kako bi se izbjeglo razrjeđivanje deterdženta; u tu svrhu može se koristiti usisavač za prozore.
- Na površinu nanesite nerazrijeđeni alkalni deterdžent, koristeći mekanu spužvu koja ne ogrebe, i ostavite da djeluje 3-5 minuta. Nakon toga, ponovno istrljajte površinu. Kao alternativu, možete koristiti i sanitarno sredstvo koje je učinkovito protiv naslaga od sapuna.
- Na kraju, isperite površinu svježom vodom kako biste uklonili sve ostatke deterdženta.
Prevencija: Izbjegavanje ostataka sapuna i kamenca
Redovito održavanje tuš kabine, a i kupaonice ključno je za sprječavanje nakupljanja kamenca. Slijedeći nekoliko jednostavnih savjeta, možete izbjeći dugotrajno ribanje i održati površine u optimalnom stanju.
- Isperite površine: Nakon svakog tuširanja ili kupanja, isperite sve površine hladnom vodom kako biste uklonili ostatke sapuna.
- Osušite zidove: Nakon uporabe, obavezno osušite zidove tuš kabine ili kade krpom, brisačem s gumenom usnom ili usisivačem za prozore. Ova praksa sprječava stvaranje naslaga kamenca.
- Održavanje zavjese: Ako koristite zavjesu za tuširanje, istresite je i osušite nakon svakog tuširanja.
- Sušenje spojeva: Spojeve također treba osušiti krpom od mikrovlakana kako bi se spriječilo nakupljanje kamenca.
- Prevencija plijesni: Ove mjere također pomažu u sprječavanju pojave plijesni u vlažnim prostorima.
Primjenom ovih savjeta, možete značajno olakšati održavanje čistoće u svojoj kupaonici.