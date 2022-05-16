Kućni pripravci za čišćenje tuš kabine i kade

Ocat i tekućina za pranje posuđa čine učinkovitu mješavinu za uklanjanje ostataka sapuna. Pomiješajte oba sastojka s malo vode u posudi ili bočici s raspršivačem. Nanesite obilnu količinu mješavine na površine pomoću spužve ili boce s raspršivačem i ostavite da djeluje nekoliko minuta. Zatim snažno izribajte kako biste uklonili ostatke sapuna i isperite površine čistom vodom. Za staklene površine preporučuje se korištenje sredstva za čišćenje stakla ili čišćenje parom.

Budite oprezni s metalnim okovima; osjetljivi su na kiseline. Ne ostavljajte smjesu da djeluje predugo. Nakon primjene, isperite dovoljno svježom vodom. Kao alternativu, možete koristiti limunsku kiselinu: dodajte 3-5 žlica u 1 litru vode i primijenite na površine. Limunska kiselina je bez mirisa, što je čini pogodnom alternativom.

Umjesto tekućine za pranje posuđa, prašak za pecivo ili soda bikarbona mogu poslužiti kao alternativa. Pomiješajte ih s octom da dobijete pastu, koju potom utrljajte na prljava mjesta. Ostavite da djeluje 10 do 15 minuta, zatim istrljajte spužvom dok se sapun ne otopi i isperite čistom vodom.

Oprez: kamene pločice su osjetljive na kiseline. Stoga na njima nemojte koristiti ocat ili limunsku kiselinu.