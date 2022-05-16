Čišćenje perilice posuđa
Perilica posuđa danas je neizostavan dio mnogih kućanstava. Kako biste osigurali njezinu dugotrajnu učinkovitost i spriječili neugodne mirise, redovito čišćenje perilice suđa ključno je. Uz pravilnu njegu, vaša perilica će pouzdano obavljati svoj posao dugi niz godina. Donosimo korisne savjete i trikove za održavanje, uključujući praktične preporuke kako očistiti filtere, mlaznice i unutrašnjost uređaja.
Zašto je važno redovito čišćenje perilice posuđa?
Perilica posuđa olakšava svakodnevni život. No, s vremenom, ostaci hrane i kamenac mogu se nakupiti. To stvara idealno okruženje za bakterije i plijesni. To ne samo da može uzrokovati neugodne mirise, već i smanjiti učinkovitost čišćenja. Ako posuđe ostaje prljavo nakon pranja ili primijetite neugodne mirise, vrijeme je za temeljito čišćenje perilice posuđa. Redovito održavanje osigurava higijenu i dugotrajan rad uređaja.
Čišćenje filtera perilice posuđa
Redovito čišćenje filtera ključno je za pravilan rad perilice posuđa. Filter se nalazi na dnu perilice i sprječava začepljenje odvoda skupljanjem ostataka hrane i stranih predmeta. Uklonite filter prema uputama proizvođača, očistite ga četkom i blagim deterdžentom ili octom, te ga temeljito isperite prije vraćanja. Obratite pozornost na upute kako biste pravilno uklonili i ponovno postavili filter. Neke perilice posuđa imaju više filtera, stoga provjerite svoju perilicu za dodatne komponente.
Čišćenje prskalica perilice posuđa
Prskalice u perilici posuđa ravnomjerno raspoređuju vodu tijekom pranja. Redovito čišćenje osigurava njihovu učinkovitost. Provjeravajte ih jednom do dvaput godišnje kako biste uklonili nakupljene ostatke hrane ili kamenac. Prskalice se obično lako uklanjaju, no uvijek provjerite upute proizvođača. Za čišćenje koristite čačkalicu i tekuću vodu kako biste očistili mlaznice dok voda ne poteče nesmetano, a zatim ih vratite na mjesto. Redovito čišćenje perilice posuđa, uključujući prskalice, produžuje vijek trajanja uređaja i poboljšava rezultate pranja.
Čišćenje brtvi perilice posuđa
Gumene brtve perilice posuđa sprječavaju curenje vode tijekom pranja. No, udubljenja su idealno mjesto za bakterije i plijesni. Redovito čišćenje ovih brtvi neophodno je, a najjednostavniji način je upotreba sredstva na bazi octa ili parnog čistača. Vruća para učinkovito uklanja bakterije i masnoće, ali je važno držati parni čistač nekoliko centimetara udaljen od brtvi kako biste spriječili oštećenja. Nakon omekšavanja prljavštine, obrišite brtve čistom, mekom krpom.
Uklanjanje kamenca iz perilice posuđa kućnim pripravcima
Redovito čišćenje perilice posuđa, uključujući uklanjanje kamenca, ključno je za njezinu dugotrajnost i učinkovitost. Kamenac možete ukloniti pokretanjem ciklusa s praznom perilicom koristeći kućne pripravke. Na dno perilice pospite 1-2 žlice sode bikarbone ili praška za pecivo, a u pretinac za deterdžent ulijte oko 20 ml octenog ekstrakta. Pokrenite program na najvišoj temperaturi bez prethodnog pranja. Ako pretpranje nije moguće isključiti, octeni ekstrakt dodajte izravno u već zagrijanu perilicu nakon pretpranja.
Važno je da se soda bikarbona i ocat koriste odvojeno jer tako učinkovitije uklanjaju kamenac i imaju antibakterijski učinak. Alternativno, umjesto octenog ekstrakta, možete koristiti šalicu octa, koju dodajete nakon zagrijavanja perilice. Za najbolje rezultate, isključite perilicu na sat vremena nakon dodavanja octa kako biste produžili vrijeme djelovanja. Na kraju, pričekajte da se perilica ohladi prije otvaranja kako biste izbjegli isparavanje octene pare.
Ova metoda osigurava čistu i higijensku perilicu posuđa uz minimalan trud.
Limunska kiselina za čišćenje perilice suđa
Perilicu posuđa možete očistiti limunskom kiselinom, no važno je paziti na postupak. Na visokim temperaturama, limunska kiselina može reagirati s kamencem. To stvara teško uklonjivi kalcijev citrat. Za uklanjanje kamenca pripremite otopinu od 10 žlica limunske kiseline i 2 litre hladne vode. Pokrenite praznu perilicu posuđa na najnižoj temperaturi. Kada se voda rasporedi unutar perilice, pauzirajte program i ulijte pripremljenu otopinu. Zatvorite perilicu, ostavite da djeluje jedan sat, a zatim ponovno pokrenite program. Prednost limunske kiseline u odnosu na ocat je ugodan miris limuna.
Sprječavanje kamenca
Da biste spriječili nakupljanje kamenca, stavite polovice limuna u pretinac za pribor za jelo. Radite to svakodnevno, tijekom normalnog ciklusa pranja. Ovo ne samo da smanjuje rizik od kamenca, već ostavlja i ugodan miris na vašem posuđu.