Uklanjanje kamenca iz perilice posuđa kućnim pripravcima

Redovito čišćenje perilice posuđa, uključujući uklanjanje kamenca, ključno je za njezinu dugotrajnost i učinkovitost. Kamenac možete ukloniti pokretanjem ciklusa s praznom perilicom koristeći kućne pripravke. Na dno perilice pospite 1-2 žlice sode bikarbone ili praška za pecivo, a u pretinac za deterdžent ulijte oko 20 ml octenog ekstrakta. Pokrenite program na najvišoj temperaturi bez prethodnog pranja. Ako pretpranje nije moguće isključiti, octeni ekstrakt dodajte izravno u već zagrijanu perilicu nakon pretpranja.

Važno je da se soda bikarbona i ocat koriste odvojeno jer tako učinkovitije uklanjaju kamenac i imaju antibakterijski učinak. Alternativno, umjesto octenog ekstrakta, možete koristiti šalicu octa, koju dodajete nakon zagrijavanja perilice. Za najbolje rezultate, isključite perilicu na sat vremena nakon dodavanja octa kako biste produžili vrijeme djelovanja. Na kraju, pričekajte da se perilica ohladi prije otvaranja kako biste izbjegli isparavanje octene pare.

Ova metoda osigurava čistu i higijensku perilicu posuđa uz minimalan trud.