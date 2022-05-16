Čišćenje pećnice: najbolji savjeti i kućni pripravci
Masnoća i zagorjeli ostaci hrane u pećnici, na ploči za kuhanje i na napi mogu značajno smanjiti užitak kuhanja i pečenja. Ovi ostaci često su tvrdoglavi i otežavaju održavanje čistoće. U nastavku su navedeni savjeti za učinkovito čišćenje pećnice.
Učinkovito čišćenje pećnice parom
Priprema za čišćenje Nemojte odlagati čišćenje pećnice. Što duže zagorjela hrana i masnoća ostaju, to ih je teže ukloniti. Počnite tako da vlažnom krpom obrišete sve labave ostatke hrane.
Korištenje parnog čistača Za uklanjanje tvrdokornih ostataka, preporučuje se korištenje parnog čistača. Priključite okruglu četku ili ručnu mlaznicu i očistite unutrašnjost pećnice, uključujući vrata. Toplina pare omekšava prljavštinu, što olakšava njezino brisanje.
Dodatne metode Za uklanjanje tvrdoglavih zagorjelih mrlja, možete koristiti jastučić za ribanje od nehrđajućeg čelika. Stavite ga preko okrugle četke i trljajte zahvaćeno područje dok ne postane vlažno. Preporučuje se brisanje otpuštenih čestica krpom od mikrovlakana kako biste osigurali da se prljavština ukloni efikasno.
Natapanje tekućinom za pranje posuđa prije korištenja parnog čistača također olakšava uklanjanje prljavštine.
Ako imate pirolitičku pećnicu sa samočišćenjem, ribanje je prošlost. Ovdje temperature od preko 500 °C pretvaraju masnoću i ostatke hrane u pepeo koji jednostavno treba obrisati.
Najbolji kućni pripravci za čišćenje pećnice
Čišćenje pećnice može biti izazovno, no postoje učinkoviti kućni pripravci koji mogu zamijeniti komercijalne kemijske proizvode. Sredstva za čišćenje pećnica u tekućem, gel ili pjenastom obliku često sadrže visoke razine alkalija i dodatke za uklanjanje masnoće. No, provjereni domaći recepti nude sigurniju i ekološki prihvatljivu alternativu.
U nastavku su neka jednostavna i učinkovita domaća rješenja za čišćenje pećnice. Uključujemo i metodu čišćenja pećnice parom. Ona može pomoći u uklanjanju tvrdokornih mrlja i masnoća bez agresivnih kemikalija.
Soda bikarbona: Ovaj svestrani kućni preparat učinkovito uklanja tvrdokornu prljavštinu s pećnice. Pomiješajte sodu bikarbonu s vodom u omjeru 1:1 kako biste dobili pastu. Nanesite je na zapečena mjesta i ostavite da djeluje 30 minuta. Tijekom tog vremena, soda bikarbona će se pjeniti, a zatim se sušiti, olakšavajući uklanjanje zagorjele hrane. Ako nemate sodu bikarbonu, prašak za pecivo može poslužiti kao alternativa sličnog učinka.
Ocat: Ovaj prirodni čistač također je iznimno učinkovit za čišćenje pećnice. Za blage mrlje, pomiješajte kuhinjski ocat s malo tekućine za pranje posuđa i spužvom utrljajte smjesu na zahvaćeno područje. Ostavite da djeluje kratko, a zatim obrišite vlažnom krpom. Za tvrdokornu prljavštinu, napunite vatrostalnu posudu vodom i dodajte 2-3 žlice octenog ekstrakta. Stavite posudu u pećnicu na 150 °C i ostavite 45 minuta. Para koja nastaje pomoći će u otpuštanju prljavštine. Nakon hlađenja, obrišite unutrašnjost pećnice vlažnom krpom. Umjesto octenog ekstrakta, možete koristiti i vodu s limunovim sokom.
Sol: Sol može biti korisna za uklanjanje zagorenih mjesta. Prvo navlažite dno pećnice ili posude za pečenje krpom. Zatim pospite sol po mrljama, pokrivajući ih bijelim slojem. Zagrijte pećnicu na 50 °C i isključite je čim sol porumeni. Nakon što se pećnica ohladi, pažljivo uklonite sol.
Čišćenje nape
Napa igra ključnu ulogu u kuhinji tako što uklanja paru i čestice masnoće koje nastaju prilikom kuhanja. Međutim, redovito korištenje može dovesti do nakupljanja masnoće na njoj, posebno na ispušnim napama od nehrđajućeg čelika.
Za učinkovito čišćenje pećnice i nape, parni čistač je odličan alat. Koristite krpu od mikrovlakana na ručnoj mlaznici, ispuštajte paru i trljajte površinu nape dok toplina ne otopi naslage masnoće. Ako su naslage starije, potrebno je dodatno trljanje i pritisak. Kod čišćenja nape od zrnatog nehrđajućeg čelika, važno je prati površinu u smjeru zrna. Tijekom čišćenja, krpu treba redovito mijenjati jer se masnoća nakuplja.
Kao alternativu, možete koristiti alkalno sredstvo za čišćenje ili mješavinu vode i sredstva za pranje. Ako je prljavština jača, soda bikarbona može biti učinkovit kućni lijek. Pomiješajte vodu i sodu bikarbonu u pastu, nanesite je na nape, ostavite kratko da djeluje, a zatim obrišite površinu vodom i temeljito osušite.
Savjet: čišćenje filtera za masnoću
Redovito čišćenje filtera za masnoću ispušne nape ključno je za učinkovito funkcioniranje kuhinje, posebno ako se često kuha. Preporučuje se čišćenje svakih 6-8 tjedana. Filteri su obično izrađeni od metala, što omogućuje lako pranje u perilici posuđa ili ručno s toplom sapunicom.
Osim toga, postoje modeli ispušnih napa opremljeni filterima s aktivnim ugljenom. Ovi specijalni filteri, namijenjeni nape s recirkulirajućim zrakom, efikasno uklanjaju mirise nastale tijekom kuhanja. Potrebno ih je redovito mijenjati kako bi se osigurala optimalna funkcionalnost.
Čišćenje ploče za kuhanje: korištenje pare za borbu protiv zagorjelih ostataka hrane
Svi smo iskusili situaciju kada nešto od kuhanja iskipi na kuhinjskoj ploči, ostavljajući zagorjele ostatke hrane koje je teško ukloniti. Da biste brzo i učinkovito očistili ploču za kuhanje, preporučujemo korištenje parnog čistača. Postavite jastučić za ribanje od nehrđajućeg čelika na okruglu četku parnog čistača i čistite površinu uz kontinuirano isparavanje. Para stvara zaštitni sloj, sprječavajući ogrebotine na staklenoj površini.
Spojevi i rubovi se mogu očistiti bez jastučića koristeći detaljnu mlaznicu koja neće oštetiti ploču. Međutim, imajte na umu da para ne bi trebala biti usmjerena izravno na silikonske spojeve; umjesto toga, obrišite ih pažljivo. Nakon čišćenja, osušite površinu krpom.
Ovaj postupak također možete primijeniti na posude za pečenje i rešetke za roštilj. Za uklanjanje otopljene plastike ili zagorjelih ostataka, koristite poseban strugač za keramičke ploče. Držite ga pod najravnijim mogućim kutom. Ove metode osigurat će vam urednu i čistu kuhinju uz minimalan trud.
Čišćenje ploče za kuhanje kućnim pripravcima
Provjereni kućni pripravci su učinkovit i ekološki način čišćenja ploča za kuhanje. Mogu zamijeniti komercijalna sredstva za čišćenje pećnica ili specijalizirane deterdžente za keramičke površine.
Preporučuje se miješanje dvije žličice praška za pecivo s 100 ml mlake vode kako bi se dobila viskozna otopina. Ovu smjesu nanesite na površinu ploče, ostavite da djeluje nekoliko minuta, a zatim ispolirajte suhom krpom od mikrovlakana. Također, krpa natopljena octom može biti korisna za uklanjanje tvrdokorne prljavštine, a mješavina octa i praška za pecivo može se nanijeti krpom za dodatnu učinkovitost.
Kako biste spriječili stvaranje tvrdih naslaga, preporučuje se brzo čišćenje ploče nakon svake upotrebe, uklanjanjem svih ostataka. Dovoljno je prebrisati površinu vlažnom krpom, a zatim osušiti. Ako je potrebno, dodajte malo tekućine za pranje posuđa na krpu kako biste uklonili masnoću. Prije čišćenja, osigurajte da je ploča potpuno ohlađena.
Jedna od alternativa koja može uvelike olakšati proces čišćenja je vibrirajući bežični brisač. On u jednom koraku zamagljuje i čisti površinu, uklanjajući prljavštinu bez napora. Osim toga, tekućinu je moguće nježno ukloniti s keramičke ploče pomoću usisavača za prozore, što dodatno olakšava održavanje čistoće kuhinje.