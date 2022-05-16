Učinkovito čišćenje pećnice parom

Priprema za čišćenje Nemojte odlagati čišćenje pećnice. Što duže zagorjela hrana i masnoća ostaju, to ih je teže ukloniti. Počnite tako da vlažnom krpom obrišete sve labave ostatke hrane.

Korištenje parnog čistača Za uklanjanje tvrdokornih ostataka, preporučuje se korištenje parnog čistača. Priključite okruglu četku ili ručnu mlaznicu i očistite unutrašnjost pećnice, uključujući vrata. Toplina pare omekšava prljavštinu, što olakšava njezino brisanje.

Dodatne metode Za uklanjanje tvrdoglavih zagorjelih mrlja, možete koristiti jastučić za ribanje od nehrđajućeg čelika. Stavite ga preko okrugle četke i trljajte zahvaćeno područje dok ne postane vlažno. Preporučuje se brisanje otpuštenih čestica krpom od mikrovlakana kako biste osigurali da se prljavština ukloni efikasno.

Natapanje tekućinom za pranje posuđa prije korištenja parnog čistača također olakšava uklanjanje prljavštine.