Čišćenje odvoda bez kemikalija

Voda u vašem tušu ili kadi ne otječe kako treba? Osjećate neugodan miris iz sudopera? Vrijeme je za brzo djelovanje. Ipak, kod začepljenog odvoda u kućanstvu ne morate odmah posezati za agresivnim kemijskim sredstvima. Uz nekoliko praktičnih savjeta i prirodnih rješenja, čišćenje odvoda može biti učinkovito i ekološki prihvatljivo, a uz to možete spriječiti i buduća začepljenja.

Čišćenje odvoda sudopera parnim čistačem

Čišćenje odvoda: što zaista djeluje

Masnoće i ostaci hrane iz kuhinje, te sapun i kosa iz kupaonice, svakodnevno prolaze kroz odvode. To stvara naslage koje se s vremenom talože u cijevima. Ako se te naslage ne uklanjaju redovito, mogu uzrokovati začepljenja zbog kojih voda više ne otječe.

Iako trgovine nude razne granule, gelove i pjene za čišćenje odvoda, takvi kemijski proizvodi često pružaju samo privremeno rješenje, a ponekad mogu čak dodatno oštetiti cijevi. Kada se suočite s problemom začepljenja odvoda u sudoperu ili umivaoniku, nije nužno odmah posegnuti za agresivnim kemijskim sredstvima. Mnoga provjerena kućna rješenja mogu biti jednako učinkovita za čišćenje odvoda i cijevi, a pritom su sigurnija i ekološki prihvatljivija.

Čišćenje odvoda soda bikarbonom i octom

Čišćenje odvoda kućnim pripravcima

Komercijalna sredstva za čišćenje odvoda često su agresivna i mogu štetiti okolišu i zdravlju. Ako odvod nije potpuno začepljen i voda polako otječe, prirodni kućni pripravci, uz parni čistač, ekološki su način za uklanjanje naslaga. Među najučinkovitijim prirodnim metodama ističu se sljedeće:

  • Ocat i prašak za pecivo: U odvod ulijte četiri žlice praška za pecivo, a zatim dodajte pola šalice (otprilike 100 ml) octene esencije. Ova kombinacija izaziva kemijsku reakciju praćenu šumom. Kada šum prestane, cijev isperite kipućom vodom kako biste temeljito očistili odvod.
  • Ocat i soda bikarbona ili soda za pranje: Soda bikarbona ili soda za pranje mogu zamijeniti prašak za pecivo. Ulijte četiri žlice sode ili sode bikarbone u odvod, dodajte pola šalice octene esencije, a nakon prestanka šuma isperite vrućom vodom.

Čišćenje odvoda parnim čistačem

Parni čistač idealan je alat za učinkovito čišćenje odvoda. Zahvaljujući visokoj temperaturi i snažnom mlazu pare, čak i tvrdokorna masnoća i prljavština brzo se otapaju i uklanjaju. Para prodire u teško dostupna mjesta, pomažući u uklanjanju manjih blokada te neutraliziranju neugodnih mirisa.

Što učiniti:

  • Postavite detaljnu mlaznicu (power mlaznicu) izravno na odvod i pustite paru. Tijekom čišćenja držite krpu od mikrovlakana preko odvoda kako biste spriječili povratno prskanje prljavštine.

     
  • Izbjegavajte izravno parenje plastičnih dijelova ispod sudopera, jer visoke temperature mogu uzrokovati oštećenja.
 
Redovito čišćenje odvoda parom, bilo u kuhinji ili kupaonici, sprječava nakupljanje naslaga i širenje neugodnih mirisa. Detaljna mlaznica također je korisna za temeljito čišćenje preljeva na sudoperima i umivaonicima.

 
Čišćenje odvoda gumom za odštopavanje

Čišćenje odvoda sudopera i cijevi

Začepljenja odvoda često se nalaze u sifonu, tj. u U-zavoju ispod sudopera. Kod tvrdokornih začepljenja preporučuje se upotreba gumene odštopavajuće gume. Pritisak koji se stvara gumom pomaže u uklanjanju nečistoća poput dlaka, masnoće ili ostataka hrane. Čvrsto stavite gumu na sredinu odvoda. Pustite vodu dok klip ne bude prekriven. Zatim, pomičite klip naprijed-natrag, ali ga ne podižite iz vode. Nakon nekoliko ponavljanja provjerite teče li voda kroz odvod. Ako voda još uvijek ne prolazi, ponovite postupak.


Druga učinkovita mehanička sredstva za čišćenje odvoda uključuju čišćenje kablom, četkice za odvod ili fleksibilne zavojnice. Također, u mnogim slučajevima možete jednostavno odvojiti sifon i očistiti ga zasebno.

Prevencija začepljenja odvoda

Redovito održavanje može spriječiti tvrdoglava začepljenja odvoda u kuhinji i kupaonici. Evo nekoliko korisnih savjeta:

  • Redovito ispiranje kipućom vodom: Povremeno ispiranje odvoda kipućom vodom uklanja naslage i pomaže održati cijevi čistima.
  • Izbjegavajte bacanje ostataka hrane: Nikada nemojte bacati ostatke hrane u kuhinjski odvod.
  • Zaštita odvoda: Koristite hvataljke za kosu kako biste spriječili ulazak dlaka u odvode u umivaoniku, tušu i kadi.
  • Čišćenje parom: Ako već koristite parni čistač u kuhinji ili kupaonici, iskoristite ga i za brzo čišćenje odvoda. Time ćete izbjeći dugotrajnije čišćenje u budućnosti.
Ovo bi vas također moglo zanimati:

Kärcher savjeti za čišćenje kade i tuša
Kärcher savjeti za čišćenje kupaonice
Kärcher savjeti za čišćenje kuhinje
