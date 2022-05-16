Čišćenje odvoda bez kemikalija

Čišćenje odvoda: što zaista djeluje

Masnoće i ostaci hrane iz kuhinje, te sapun i kosa iz kupaonice, svakodnevno prolaze kroz odvode. To stvara naslage koje se s vremenom talože u cijevima. Ako se te naslage ne uklanjaju redovito, mogu uzrokovati začepljenja zbog kojih voda više ne otječe.

Iako trgovine nude razne granule, gelove i pjene za čišćenje odvoda, takvi kemijski proizvodi često pružaju samo privremeno rješenje, a ponekad mogu čak dodatno oštetiti cijevi. Kada se suočite s problemom začepljenja odvoda u sudoperu ili umivaoniku, nije nužno odmah posegnuti za agresivnim kemijskim sredstvima. Mnoga provjerena kućna rješenja mogu biti jednako učinkovita za čišćenje odvoda i cijevi, a pritom su sigurnija i ekološki prihvatljivija.