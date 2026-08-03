Power mlaznica, sadržana u kompletu zajedno s produžnim elementom enormno povećava moć čišćenja mlaznice s točkastim mlazom. Mlaz pare je još učinkovitiji i osigurava jednostavno i ekološko čišćenje teško pristupačnih mjesta, kao što su npr. kutovi, rubovi i fuge. Prikladno za razne namjene u kuhinji, kupaonici i WC-u.