Komplet Power mlaznica nozzle

Komplet Power mlaznica sadrži jednu Power mlaznicu uklj. produžni element. Idealno za jednostavno i ekološko čišćenje teško pristupačnih mjesta, kao što su npr. kutovi i fuge.

Power mlaznica, sadržana u kompletu zajedno s produžnim elementom enormno povećava moć čišćenja mlaznice s točkastim mlazom. Mlaz pare je još učinkovitiji i osigurava jednostavno i ekološko čišćenje teško pristupačnih mjesta, kao što su npr. kutovi, rubovi i fuge. Prikladno za razne namjene u kuhinji, kupaonici i WC-u.

Značajke i prednosti
Suženi otvor za izlaz pare
  • Snaga čišćenja mlaza pare dodatno je ojačana.
  • Zbog povećane snage čišćenja bez problema se odstranjuje nečistoća iz fuga i kutova.
Produžni element za mlaznicu s točkastim mlazom
  • Jednostavna dostupnost teško pristupačnih mjesta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Dimenzije (d × š × v) (mm) 107 x 21 x 21
Područja primjene
  • Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
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