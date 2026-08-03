Komplet Power mlaznica nozzle
Komplet Power mlaznica sadrži jednu Power mlaznicu uklj. produžni element. Idealno za jednostavno i ekološko čišćenje teško pristupačnih mjesta, kao što su npr. kutovi i fuge.
Power mlaznica, sadržana u kompletu zajedno s produžnim elementom enormno povećava moć čišćenja mlaznice s točkastim mlazom. Mlaz pare je još učinkovitiji i osigurava jednostavno i ekološko čišćenje teško pristupačnih mjesta, kao što su npr. kutovi, rubovi i fuge. Prikladno za razne namjene u kuhinji, kupaonici i WC-u.
Značajke i prednosti
Suženi otvor za izlaz pare
- Snaga čišćenja mlaza pare dodatno je ojačana.
- Zbog povećane snage čišćenja bez problema se odstranjuje nečistoća iz fuga i kutova.
Produžni element za mlaznicu s točkastim mlazom
- Jednostavna dostupnost teško pristupačnih mjesta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|107 x 21 x 21
Kompatibilni uređaji
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix (yellow) WaterPromotion *EU
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix parni čistač
- SC 3 Premium EasyFix (w) WaterPromotion*
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix (yellow) WaterPromotion*EU
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium Iron
Područja primjene
- Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
Pronađi rezervne dijelove
Pronađite rezervne dijelove i dijagrame za svoju Kärcher opremu za čišćenje. Odaberite "Pronađi rezervne dijelove" za početak pretraživanja ili se obratite svom ovlaštenom Kärcher prodavaču ili partneru.