Kompaktan i lagan SC 2 Deluxe početni parni čistač nudi regulaciju pare u dva koraka za prilagođavanje intenziteta pare površini i razini prljavštine. Temeljito čišćenje s Kärcher parnim čistačem uklanja do 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija²⁾ s tipičnih kućanskih tvrdih površina – potpuno bez kemikalija. SC 2 Deluxe može prikazati način rada u bilo kojem trenutku putem inovativnog osvijetljenog LED prstena. Pribor se može pohraniti u torbicu za pribor. Podna mlaznica EasyFix s fleksibilnim spojem jamči izvrsnu ergonomiju i zahvaljujući tehnologiji lamela osigurava savršene rezultate čišćenja. Zahvaljujući praktičnom sustavu kuka i petlja, krpa za čišćenje poda može se brzo i jednostavno pričvrstiti na podnu mlaznicu i ponovno ukloniti bez potrebe da dođe u dodir s prljavštinom. Pomoću raznih dodataka higijenski se čiste pločice, ploče za kuhanje, nape pa čak i najmanji otvori. Čak se i tvrdokorna prljavština može pouzdano ukloniti.