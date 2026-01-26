Parni čistač SC 4 EasyFix Iron
Parni čistač SC 4 EasyFix Iron s EasyFix podnom mlaznicom i glačalom na paru. uklj. spremnik za vodu koji se može trajno puniti i odvojiti za nesmetano čišćenje.
Iznimno praktično glačalo SC 4 EasyFix čisti bez kemikalija i može se koristiti bilo gdje u domu. Pomoću dvostupanjske regulacije pare, intenzitet pare se može prilagoditi površini i prljavštini. Temeljito čišćenje Kärcher parnim čistačem uklanja 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija²⁾ s tipičnih tvrdih površina u kućanstvu. Korištenjem odgovarajućeg pribora, uređaj osigurava izvrsne rezultate čišćenja na pločicama, pločama za kuhanje, napama, pa čak iu najmanjim prazninama. Čak se i tvrdokorna prljavština pouzdano uklanja. Isporučeno glačalo na paru skraćuje uobičajeno vrijeme glačanja za pola. Podna mlaznica EasyFix ima impresivnu kombinaciju fleksibilnog zgloba za izvrsnu ergonomiju i lamelne tehnologije za savršene rezultate čišćenja. Zahvaljujući praktičnom sustavu zakačenja i petlje, krpa za čišćenje podova može se brzo i jednostavno pričvrstiti na podnu mlaznicu i ponovno ukloniti bez potrebe da dođe u kontakt s prljavštinom. Odvojivi spremnik za vodu može se stalno puniti – za nesmetano čišćenje. Ostali detalji opreme: integrirani pretinac za odlaganje kabela, pretinac za odlaganje pribora, parkirno mjesto za podnu mlaznicu.
Značajke i prednosti
Odvojivi spremnik za vodu koji se stalno puniNeprekidno čišćenje i komforno punjenje vode.
Komplet za čišćenje poda EasyFix s fleksibilnim zglobom na podnoj mlaznici i komfornim fiksiranjem krpe za pod pomoću čičkaOptimalni rezultati čišćenja na različitim tvrdim podovima u kućanstvu zahvaljujući učinkovitoj lamelnoj tehnologiji. Zamjena krpe bez kontakta s nečistoćom i komforno postavljanje krpe za pod zahvaljujući sustavu s čičkom. Ergonomsko, učinkovito čišćenje uz potpuni kontakt s podom kod svake veličine tijela zahvaljujući fleksibilnom zglobu mlaznice.
Integrirani pretinac za spremanje kabelaSigurno pospremanje kabela i ostalog pribora.
Parno glačalo EasyFinish
- Parno glačalo sa namještenom temperaturom, automatskim gašenjem i laganim potplatom. Ušteda vremena do 50%.
Multifunkcionalni pribor
- Prilagođeno čišćenje različitih površina pomoću podne mlaznice, ručne mlaznice, okrugle četke itd.
Krpa za čišćenje podova i poklopac za ručnu mlaznicu
- Za temeljite rezultate čišćenja i još bolje otapanje i uklanjanje nečistoće.
Zaštita za djecu na pištolju za paru
- Sustav zatvaranja pruža sigurnu zaštitu od nestručnog korištenja od strane male djece.
Regulacija količine pare u 2 stupnja
- Količina pare može se individualno prilagoditi odgovarajućoj površini i stupnju onečišćenja.
Spremanje pribora i parkirni položaj
- Komforno pospremanje pribora. Parkirni položaj za jednostavno odlaganje mlaznice za pod u slučaju prekida rada.
On/Off prekidač na uređaju
- Praktično uključivanje i isključivanje uređaja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Certifikat testa¹⁾
|Ubija do 99.999% corona virusa¹⁾ i 99.99% bakterija²⁾
|Površinski učinak po punjenju spremnika (otprilike) (m²)
|pribl. 100
|Učinak grijanja (W)
|2000
|Maks. tlak pare (bar)
|maks. 3,5
|Dužina kabela (m)
|4
|Vrijeme zagrijavanja (min)
|4
|Kapacitet kotla (l)
|0,5
|Sadržaj spremnika (l)
|0,8
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|4,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|7,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Testovi su pokazali da se pri čišćenju jedne točke u trajanju 30 sekundi pri maksimalnoj razini pare i izravanim kontaktom s površinom za čišćenje Kärcherovim parnim čistačem može ukloniti 99,999% virusa s ovojnicom poput koronavirusa ili gripe (osim virusa Hepatitisa B) na uobičajenim glatkim tvrdim kućanskim površinama (testna klica: Modificirani virus Vaccinia Ankaravirus). / ²⁾ Pri temeljitom čišćenju Kärcher parnim čistačem 99,99% svih uobičajenih bakterija u kućanstvu biti će ubijeno na uobičajenim glatkim tvrdim površinama, pod uvjetom da brzina čišćenja iznosi 30 cm/s pri maksimalnoj razini pare i izravnom dodiru s površinom za čišćenje (testna klica: Enterococcus hirae).
Opseg isporuke
- EasyFix univerzalna krpa za čišćenje podova: 1 Komad(a)
- Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu: 1 Komad(a)
- Prah za odstranjivanje kamenca: 3 Komad(a)
- Mlaznica s točkastim mlazom
- Ručna mlaznica
- Okrugla četka, mala (crna): 1 Komad(a)
- Parno glačalo EasyFinish
- Mlaznica za pod: EasyFix
- Količina parnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina parnih cijevi: 0.5 m
Oprema
- Zaštita za djecu
- Sigurnosni ventil
- Regulacija količine pare: na ručki (dva koraka)
- Spremnik: uklonjiv i može se ponovno napuniti kad god je potrebno
- Parno crijevo s pištoljem: 2.3 m
- Željezni spoj
- Integrirani prekidač za uklj./isklj.
- Pospremanje pribora na uređaju
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Armature
- Umivaonici
- Zidne pločice
- Prozori i staklene površine
- Nape
- Kuhališta
- Glačanje