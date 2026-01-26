Iznimno praktično glačalo SC 4 EasyFix čisti bez kemikalija i može se koristiti bilo gdje u domu. Pomoću dvostupanjske regulacije pare, intenzitet pare se može prilagoditi površini i prljavštini. Temeljito čišćenje Kärcher parnim čistačem uklanja 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija²⁾ s tipičnih tvrdih površina u kućanstvu. Korištenjem odgovarajućeg pribora, uređaj osigurava izvrsne rezultate čišćenja na pločicama, pločama za kuhanje, napama, pa čak iu najmanjim prazninama. Čak se i tvrdokorna prljavština pouzdano uklanja. Isporučeno glačalo na paru skraćuje uobičajeno vrijeme glačanja za pola. Podna mlaznica EasyFix ima impresivnu kombinaciju fleksibilnog zgloba za izvrsnu ergonomiju i lamelne tehnologije za savršene rezultate čišćenja. Zahvaljujući praktičnom sustavu zakačenja i petlje, krpa za čišćenje podova može se brzo i jednostavno pričvrstiti na podnu mlaznicu i ponovno ukloniti bez potrebe da dođe u kontakt s prljavštinom. Odvojivi spremnik za vodu može se stalno puniti – za nesmetano čišćenje. Ostali detalji opreme: integrirani pretinac za odlaganje kabela, pretinac za odlaganje pribora, parkirno mjesto za podnu mlaznicu.