Parni čistač SC 3 Deluxe EasyFix

Vrijeme zagrijavanja je samo 30 sekundi: SC 3 Deluxe, s LED trakom i savršenim spremnikom za dodatke, čisti bez prekida zahvaljujući spremniku za vodu koji se trajno puni.

SC 3 Deluxe je spreman za pokretanje nakon vremena zagrijavanja od samo 30 sekundi i eliminira do 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija²⁾ na tvrdim površinama. S integriranim pretincem za pohranu pribora na uređaju, moguće je jednostavno i praktično pohranjivanje pribora, kabela i crijeva. Ostale značajke uključuju integrirani uložak za uklanjanje kamenca, spremnik za vodu koji se može stalno puniti za nesmetano čišćenje, LED traku za prikaz načina rada kao i razne dodatke za uklanjanje tvrdokorne prljavštine s pločica, ploča za kuhanje, napa i fuga. Također dolazi s EasyFix podnom mlaznicom s fleksibilnim zglobom za izvrsnu ergonomiju i lamelnom tehnologijom za savršene rezultate čišćenja. Koristeći praktičan sustav kuke i petlje, krpa za čišćenje poda može se bez napora pričvrstiti na podnu mlaznicu i ponovno ukloniti bez potrebe da dođe u dodir s prljavštinom. Dvostupanjska regulacija pare uvijek jamči savršeno prilagođavanje protoka pare površini i odgovarajućoj razini prljavštine.

Značajke i prednosti
Parni čistač SC 3 Deluxe EasyFix: Kratko vrijeme zagrijavanja
Kratko vrijeme zagrijavanja
Uz vrijeme zagrijavanja od svega 30 sekunda, uređaj je u trenu spreman za uporabu.
Parni čistač SC 3 Deluxe EasyFix: Praktično mjesto za odlaganje pribora i parking pozicija
Praktično mjesto za odlaganje pribora i parking pozicija
Praktično skladištenje pribora, produžne cijevi, kabela i crijeva za paru. Parkirni položaj za jednostavno parkiranje podne mlaznice tijekom pauze.
Parni čistač SC 3 Deluxe EasyFix: Neprekidno ispuštanje pare i integrirana kartuša za otklanjanje kamenca
Neprekidno ispuštanje pare i integrirana kartuša za otklanjanje kamenca
Spremnik se može bez problema puniti u bilo koje vrijeme - za neprekidno ispuštanje pare bez prekida rada. Zahvaljujući inteligentnoj kartuši za uklanjanje kamenca, kamenac iz vode u spremniku odstranjuje se potpuno automatski.
Komplet za čišćenje poda EasyFix s fleksibilnim zglobom na podnoj mlaznici i komfornim fiksiranjem krpe za pod pomoću čička
  • Optimalni rezultati čišćenja na najrazličitijim tvrdim podovima u kućanstvu zahvaljujući učinkovitoj lamelnoj tehnici.
  • Zamjena krpe bez kontakta s nečistoćom i komforno postavljanje krpe za pod zahvaljujući sustavu s čičkom.
  • Ergonomsko, učinkovito čišćenje uz potpuni kontakt s podom kod svake veličine tijela zahvaljujući fleksibilnom zglobu mlaznice.
Multifunkcionalni pribor
  • Prilagođeno čišćenje različitih površina pomoću podne mlaznice, ručne mlaznice, okrugle četke itd.
Krpa za čišćenje podova i poklopac za ručnu mlaznicu
  • Za temeljite rezultate čišćenja i još bolje otapanje i uklanjanje nečistoće.
Zaštita za djecu na pištolju za paru
  • Sustav zatvaranja pruža sigurnu zaštitu od nestručnog korištenja od strane male djece.
Regulacija količine pare u 2 stupnja
  • Količina pare može se individualno prilagoditi odgovarajućoj površini i stupnju onečišćenja.
On/Off prekidač na uređaju
  • Praktično uključivanje i isključivanje uređaja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Certifikat testa¹⁾ Ubija do 99.999% corona virusa¹⁾ i 99.99% bakterija²⁾
Površinski učinak po punjenju spremnika (otprilike) (m²) pribl. 75
Učinak grijanja (W) 1900
Maks. tlak pare (bar) maks. 3,5
Dužina kabela (m) 4
Vrijeme zagrijavanja (min) 0,5
Sadržaj spremnika (l) 1
Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Boja bijela
Težina bez pribora (kg) 3,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 361 x 251 x 282

¹⁾ Testovi su pokazali da se pri čišćenju jedne točke u trajanju 30 sekundi pri maksimalnoj razini pare i izravanim kontaktom s površinom za čišćenje Kärcherovim parnim čistačem može ukloniti 99,999% virusa s ovojnicom poput koronavirusa ili gripe (osim virusa Hepatitisa B) na uobičajenim glatkim tvrdim kućanskim površinama (testna klica: Modificirani virus Vaccinia Ankaravirus). / ²⁾ Pri temeljitom čišćenju Kärcher parnim čistačem 99,99% svih uobičajenih bakterija u kućanstvu biti će ubijeno na uobičajenim glatkim tvrdim površinama, pod uvjetom da brzina čišćenja iznosi 30 cm/s pri maksimalnoj razini pare i izravnom dodiru s površinom za čišćenje (testna klica: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimalni faktor za koji se produljuje životni vijek proizvoda, na temelju internih ispitivanja s tvrdoćom vode od 20 °dH i karbonatnom tvrdoćom od 15 °dH.

Opseg isporuke

  • EasyFix univerzalna krpa za čišćenje podova: 1 Komad(a)
  • Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu: 1 Komad(a)
  • Kartuša za uklanjanje kamenca: 1 Komad(a)
  • Mlaznica s točkastim mlazom
  • Ručna mlaznica
  • Okrugla četka, mala (crna): 1 Komad(a)
  • Četka za pukotine
  • Mlaznica za pod: EasyFix
  • Količina parnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina parnih cijevi: 0.5 m

Oprema

  • Zaštita za djecu
  • Sigurnosni ventil
  • Regulacija količine pare: na uređaju (u dva koraka)
  • Spremnik: može se napuniti kad god je potrebno
  • Parno crijevo s pištoljem: 2.2 m
  • Integrirani prekidač za uklj./isklj.
  • Pospremanje pribora na uređaju
Parni čistač SC 3 Deluxe EasyFix
Parni čistač SC 3 Deluxe EasyFix
Parni čistač SC 3 Deluxe EasyFix
Parni čistač SC 3 Deluxe EasyFix
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Armature
  • Umivaonici
  • Zidne pločice
  • Prozori i staklene površine
  • Nape
  • Kuhališta
  • Spojevi pločica
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH