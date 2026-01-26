SC 3 Deluxe je spreman za pokretanje nakon vremena zagrijavanja od samo 30 sekundi i eliminira do 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija²⁾ na tvrdim površinama. S integriranim pretincem za pohranu pribora na uređaju, moguće je jednostavno i praktično pohranjivanje pribora, kabela i crijeva. Ostale značajke uključuju integrirani uložak za uklanjanje kamenca, spremnik za vodu koji se može stalno puniti za nesmetano čišćenje, LED traku za prikaz načina rada kao i razne dodatke za uklanjanje tvrdokorne prljavštine s pločica, ploča za kuhanje, napa i fuga. Također dolazi s EasyFix podnom mlaznicom s fleksibilnim zglobom za izvrsnu ergonomiju i lamelnom tehnologijom za savršene rezultate čišćenja. Koristeći praktičan sustav kuke i petlje, krpa za čišćenje poda može se bez napora pričvrstiti na podnu mlaznicu i ponovno ukloniti bez potrebe da dođe u dodir s prljavštinom. Dvostupanjska regulacija pare uvijek jamči savršeno prilagođavanje protoka pare površini i odgovarajućoj razini prljavštine.