Parni čistač SC 5 EF Iron Select Bath Edition
Parni čistač SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition s tlakom pare od 4,2 bara uključuje parno glačalo, VapoHydro funkciju, podnu mlaznicu i druge dodatke.
Ne samo da je SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition dobra cifra, on također obećava punu snagu čišćenja: izvanredan tlak pare od 4,2 bara čini ga najboljim parnim čistačem u svojoj klasi. Četverostupanjska regulacija pare omogućuje podešavanje protoka pare prema potrebi. Temeljito čišćenje s Kärcher parnim čistačem uklanja 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija²⁾ s tipičnih kućanskih tvrdih površina. A zahvaljujući širokom rasponu dostupnog pribora, može savršeno očistiti glatke površine, nape, kutove i praznine. Posebno praktično glačalo na paru koje je također uključeno ubrzava glačanje za 50%. Funkcija VapoHydro dodatno omogućuje dodavanje vruće vode te lakše uklanjanje i ispiranje tvrdokorne prljavštine. Fleksibilna podna mlaznica EasyFix ima impresivnu i učinkovitu tehnologiju lamela. Pomoću sustava kuka i petlja, krpa za čišćenje poda može se jednostavno pričvrstiti na podnu mlaznicu bez potrebe da dođe u dodir s prljavštinom. Spremnik za vodu može se ukloniti i trajno puniti. također dolazi s integriranim odjeljkom za pohranu kabela, odjeljkom za pohranu dodatne opreme, parkirnim mjestom za podnu mlaznicu.
Značajke i prednosti
VapoHydro funkcijaUključenje vruće vode dodatno uz paru. Tako se nečistoća lakše otapa i jednostavno ispire. Za još bolje rezultate čišćenja.
Komplet za čišćenje poda EasyFix s fleksibilnim zglobom na podnoj mlaznici i komfornim fiksiranjem krpe za pod pomoću čičkaOptimalni rezultati čišćenja na različitim tvrdim podovima u kućanstvu zahvaljujući učinkovitoj lamelnoj tehnologiji. Zamjena krpe bez kontakta s nečistoćom i komforno postavljanje krpe za pod zahvaljujući sustavu s čičkom. Ergonomsko, učinkovito čišćenje uz potpuni kontakt s podom kod svake veličine tijela zahvaljujući fleksibilnom zglobu mlaznice.
Odvojivi spremnik za vodu koji se stalno puniZa neprekidno čišćenje i komforno punjenje vode.
Multifunkcionalni pribor uklj. glačalo na paru
- Prilagođeno čišćenje različitih površina pomoću podne mlaznice, ručne mlaznice, okrugle četke itd.
- Parno glačalo sa namještenom temperaturom, automatskim gašenjem i laganim potplatom. Ušteda vremena do 50%.
Krpa za čišćenje podova i poklopac za ručnu mlaznicu
- Za temeljite rezultate čišćenja i još bolje otapanje i uklanjanje nečistoće.
Zaštita za djecu na pištolju za paru
- Sustav zatvaranja pruža sigurnu zaštitu od nestručnog korištenja od strane male djece.
Regulacija količine pare u 4 stupnja
- Količina pare može se individualno prilagoditi odgovarajućoj površini i stupnju onečišćenja.
Spremanje pribora i parkirni položaj
- Komforno pospremanje pribora. Parkirni položaj za jednostavno odlaganje mlaznice za pod u slučaju prekida rada.
Okretni regulator On/Off na uređaju
- Praktično uključivanje i isključivanje uređaja.
Integrirani pretinac za spremanje kabela
- Sigurno pospremanje kabela i ostalog pribora.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Certifikat testa¹⁾
|Ubija do 99.999% corona virusa¹⁾ i 99.99% bakterija²⁾
|Površinski učinak po punjenju spremnika (otprilike) (m²)
|pribl. 150
|Učinak grijanja (W)
|2250
|Maks. tlak pare (bar)
|maks. 4,2
|Dužina kabela (m)
|6
|Vrijeme zagrijavanja (min)
|3
|Kapacitet kotla (l)
|0,5
|Sadržaj spremnika (l)
|1,5
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|10,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Testovi su pokazali da se pri čišćenju jedne točke u trajanju 30 sekundi pri maksimalnoj razini pare i izravanim kontaktom s površinom za čišćenje Kärcherovim parnim čistačem može ukloniti 99,999% virusa s ovojnicom poput koronavirusa ili gripe (osim virusa Hepatitisa B) na uobičajenim glatkim tvrdim kućanskim površinama (testna klica: Modificirani virus Vaccinia Ankaravirus). / ²⁾ Pri temeljitom čišćenju Kärcher parnim čistačem 99,99% svih uobičajenih bakterija u kućanstvu biti će ubijeno na uobičajenim glatkim tvrdim površinama, pod uvjetom da brzina čišćenja iznosi 30 cm/s pri maksimalnoj razini pare i izravnom dodiru s površinom za čišćenje (testna klica: Enterococcus hirae).
Opseg isporuke
- EasyFix univerzalna krpa za čišćenje podova: 1 Komad(a)
- Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu: 1 Komad(a)
- Prah za odstranjivanje kamenca: 3 Komad(a)
- Mlaznica s točkastim mlazom
- Ručna mlaznica
- Prozorska mlaznica Comfort
- Okrugla četka, mala (crna): 1 Komad(a)
- XXL četka za procjepe
- Parno glačalo EasyFinish
- Mlaznica za pod: EasyFix
- Količina parnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina parnih cijevi: 0.5 m
Oprema
- Zaštita za djecu
- Sigurnosni ventil
- Regulacija količine pare: na uređaju (četiri koraka)
- Spremnik: uklonjiv i može se ponovno napuniti kad god je potrebno
- Parno crijevo s pištoljem: 2.3 m
- Željezni spoj
- Integrirani prekidač za uklj./isklj.
- VapoHydro funkcija
- Pospremanje pribora na uređaju
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Armature
- Umivaonici
- Zidne pločice
- Prozori i staklene površine
- Nape
- Kuhališta
- Glačanje