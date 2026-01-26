Parni čistač SC 3 EasyFix Go!Further

SC 3 Easy Fix Go!Further je crni parni čistač ograničenog izdanja s 35% recikliranog sadržaja⁴⁾ i ekskluzivnim priborom, poput Re!Fibe krpa za čišćenje podova.

Čistač na paru koji ide korak dalje – ograničeno izdanje crnog SC 3 EasyFix Go!Further, izrađen od 35 posto reciklirane plastike⁴⁾ s ekskluzivnim priborom, nudi najbolje rezultate čišćenja i visoku razinu udobnosti. Uređaj je spreman za upotrebu nakon samo 30 sekundi zagrijavanja i uklanja do 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućnih bakterija²⁾ na tvrdim površinama. Mlaznica za pod EasyFix s fleksibilnim zglobom i tehnologijom lamela osigurava maksimalnu ergonomiju tijekom upotrebe i savršene rezultate čišćenja. Priložene krpe za čišćenje poda Re!Fibe izrađene su od 100 posto recikliranog poliestera s CiCLO® tehnologijom⁵⁾ i mogu se lako pričvrstiti na mlaznicu za pod pomoću praktičnog čičak zatvarača i ukloniti bez kontakta s prljavštinom. Još jedan ekskluzivni pribor je fleksibilna ručna mlaznica, koja je savršena za čišćenje tvrdokorne prljavštine na ravnim i, prije svega, zakrivljenim površinama poput sudopera i kade. Spremnik za vodu koji se može stalno puniti omogućuje neprekidan rad, dok uložak za uklanjanje kamenca automatski uklanja kamenac iz vode, povećavajući vijek trajanja uređaja.

Značajke i prednosti
Parni čistač SC 3 EasyFix Go!Further: Kratko vrijeme zagrijavanja
Kratko vrijeme zagrijavanja
Uz vrijeme zagrijavanja od svega 30 sekunda, uređaj je u trenu spreman za uporabu.
Parni čistač SC 3 EasyFix Go!Further: Komplet za čišćenje poda EasyFix s fleksibilnim zglobom na podnoj mlaznici i komfornim fiksiranjem krpe za pod pomoću čička
Komplet za čišćenje poda EasyFix s fleksibilnim zglobom na podnoj mlaznici i komfornim fiksiranjem krpe za pod pomoću čička
Optimalni rezultati čišćenja na različitim tvrdim podovima u kućanstvu zahvaljujući učinkovitoj lamelnoj tehnologiji Ergonomsko, učinkovito čišćenje uz potpuni kontakt s podom kod svake veličine tijela zahvaljujući fleksibilnom zglobu mlaznice.
Parni čistač SC 3 EasyFix Go!Further: Značajke održivosti
Značajke održivosti
Dizajn s 35% reciklirane plastike⁴⁾. Korištenje uloška za uklanjanje kamenca produžuje vijek trajanja uređaja deset puta³⁾. Zahvaljujući Re!Fibe krpi, koja je izrađena od 100% recikliranog poliestera s CiCLO® tehnologijom⁵⁾, smanjuje se utjecaj mikroplastike na vodene putove⁶⁾.
Neprekidno ispuštanje pare i integrirana kartuša za otklanjanje kamenca
  • Spremnik se može bez problema puniti u bilo koje vrijeme - za neprekidno ispuštanje pare bez prekida rada.
Multifunkcionalni pribor
  • Prilagođeno čišćenje različitih površina pomoću podne mlaznice, ručne mlaznice, okrugle četke itd.
Krpa za čišćenje podova i poklopac za ručnu mlaznicu
  • Za temeljite rezultate čišćenja i još bolje otapanje i uklanjanje nečistoće.
Zaštita za djecu na pištolju za paru
  • Sustav zatvaranja pruža sigurnu zaštitu od nestručnog korištenja od strane male djece.
Regulacija količine pare u 2 stupnja
  • Količina pare može se individualno prilagoditi odgovarajućoj površini i stupnju onečišćenja.
Spremanje pribora i parkirni položaj
  • Komforno pospremanje pribora. Parkirni položaj za jednostavno odlaganje mlaznice za pod u slučaju prekida rada.
On/Off prekidač na uređaju
  • Jednostavno uključivanje i isključivanje uređaja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Certifikat testa¹⁾ Ubija do 99.999% corona virusa¹⁾ i 99.99% bakterija²⁾
Površinski učinak po punjenju spremnika (otprilike) (m²) pribl. 75
Učinak grijanja (W) 1900
Maks. tlak pare (bar) maks. 3,5
Dužina kabela (m) 4
Vrijeme zagrijavanja (min) 0,5
Sadržaj spremnika (l) 1
Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Boja Crna
Težina bez pribora (kg) 3,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 4,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 360 x 236 x 253

¹⁾ Testovi su pokazali da se pri čišćenju jedne točke u trajanju 30 sekundi pri maksimalnoj razini pare i izravanim kontaktom s površinom za čišćenje Kärcherovim parnim čistačem može ukloniti 99,999% virusa s ovojnicom poput koronavirusa ili gripe (osim virusa Hepatitisa B) na uobičajenim glatkim tvrdim kućanskim površinama (testna klica: Modificirani virus Vaccinia Ankaravirus). / ²⁾ Pri temeljitom čišćenju Kärcher parnim čistačem 99,99% svih uobičajenih bakterija u kućanstvu biti će ubijeno na uobičajenim glatkim tvrdim površinama, pod uvjetom da brzina čišćenja iznosi 30 cm/s pri maksimalnoj razini pare i izravnom dodiru s površinom za čišćenje (testna klica: Enterococcus hirae). / ³⁾ U usporedbi s istim uređajem bez uloška. Redovita zamjena uloška za uklanjanje kamenca u intervalima održavanja je neophodna. Minimalno produljenje vijeka trajanja proizvoda temelji se na internom testu trajnosti s tvrdoćom vode 20 °dH i karbonatnom tvrdoćom 15 °dH. / ⁴⁾ Samo proizvod, svi plastični dijelovi osim pribora. / ⁵⁾ Isključujući čičak traku. / ⁶⁾ Svaki put kada se tekstil pere, odbacuju se mikrovlakna koja završavaju u našim oceanima. Razgradnja poliesterskih vlakana s CICLO® tehnologijom iznosi 94,3 % u 3,7 godina, dok je razgradnja običnih poliesterskih vlakana samo 4,9 % u 3,7 godina (prema standardu ASTM D6691). Ova tkanina nije kompostabilna. Odložite u skladu s lokalnim propisima o odlaganju otpada. Logotip i znakovi CiCLO® registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Intrinsic Advanced Materials, LLC.

Opseg isporuke

  • Re!Fibe EasyFix univerzalna krpa za čišćenje poda: 2 Komad(a)
  • Fleksibilna krpa za ručnu mlaznicu: 1 Komad(a)
  • Kartuša za uklanjanje kamenca: 1 Komad(a)
  • Mlaznica s točkastim mlazom
  • Fleksibilna ručna mlaznica
  • Okrugla četka, mala (crna): 1 Komad(a)
  • Mlaznica za pod: EasyFix
  • Količina parnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina parnih cijevi: 0.5 m

Oprema

  • Zaštita za djecu
  • Sigurnosni ventil
  • Regulacija količine pare: na ručki (dva koraka)
  • Spremnik: može se napuniti kad god je potrebno
  • Parno crijevo s pištoljem: 2.2 m
  • Integrirani prekidač za uklj./isklj.
  • Pospremanje pribora na uređaju
Parni čistač SC 3 EasyFix Go!Further
Parni čistač SC 3 EasyFix Go!Further
Parni čistač SC 3 EasyFix Go!Further
Parni čistač SC 3 EasyFix Go!Further
Parni čistač SC 3 EasyFix Go!Further
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Armature
  • Umivaonici
  • Zidne pločice
  • Prozori i staklene površine
  • Nape
  • Kuhališta
Pribor
