Tehnički podaci

Certifikat testa¹⁾ Ubija do 99.999% corona virusa¹⁾ i 99.99% bakterija²⁾ Površinski učinak po punjenju spremnika (otprilike) (m²) pribl. 75 Učinak grijanja (W) 1900 Maks. tlak pare (bar) maks. 3,5 Dužina kabela (m) 4 Vrijeme zagrijavanja (min) 0,5 Sadržaj spremnika (l) 1 Broj faza električne energije (Ph) 1 Napon (V) 220 / 240 Frekvencija ( Hz ) 50 / 60 Boja Crna Težina bez pribora (kg) 3,1 Težina uklj. ambalažu (kg) 4,6 Dimenzije (d × š × v) (mm) 360 x 236 x 253

¹⁾ Testovi su pokazali da se pri čišćenju jedne točke u trajanju 30 sekundi pri maksimalnoj razini pare i izravanim kontaktom s površinom za čišćenje Kärcherovim parnim čistačem može ukloniti 99,999% virusa s ovojnicom poput koronavirusa ili gripe (osim virusa Hepatitisa B) na uobičajenim glatkim tvrdim kućanskim površinama (testna klica: Modificirani virus Vaccinia Ankaravirus). / ²⁾ Pri temeljitom čišćenju Kärcher parnim čistačem 99,99% svih uobičajenih bakterija u kućanstvu biti će ubijeno na uobičajenim glatkim tvrdim površinama, pod uvjetom da brzina čišćenja iznosi 30 cm/s pri maksimalnoj razini pare i izravnom dodiru s površinom za čišćenje (testna klica: Enterococcus hirae). / ³⁾ U usporedbi s istim uređajem bez uloška. Redovita zamjena uloška za uklanjanje kamenca u intervalima održavanja je neophodna. Minimalno produljenje vijeka trajanja proizvoda temelji se na internom testu trajnosti s tvrdoćom vode 20 °dH i karbonatnom tvrdoćom 15 °dH. / ⁴⁾ Samo proizvod, svi plastični dijelovi osim pribora. / ⁵⁾ Isključujući čičak traku. / ⁶⁾ Svaki put kada se tekstil pere, odbacuju se mikrovlakna koja završavaju u našim oceanima. Razgradnja poliesterskih vlakana s CICLO® tehnologijom iznosi 94,3 % u 3,7 godina, dok je razgradnja običnih poliesterskih vlakana samo 4,9 % u 3,7 godina (prema standardu ASTM D6691). Ova tkanina nije kompostabilna. Odložite u skladu s lokalnim propisima o odlaganju otpada. Logotip i znakovi CiCLO® registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Intrinsic Advanced Materials, LLC.