Parni čistač SC 3 EasyFix Go!Further
SC 3 Easy Fix Go!Further je crni parni čistač ograničenog izdanja s 35% recikliranog sadržaja⁴⁾ i ekskluzivnim priborom, poput Re!Fibe krpa za čišćenje podova.
Čistač na paru koji ide korak dalje – ograničeno izdanje crnog SC 3 EasyFix Go!Further, izrađen od 35 posto reciklirane plastike⁴⁾ s ekskluzivnim priborom, nudi najbolje rezultate čišćenja i visoku razinu udobnosti. Uređaj je spreman za upotrebu nakon samo 30 sekundi zagrijavanja i uklanja do 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućnih bakterija²⁾ na tvrdim površinama. Mlaznica za pod EasyFix s fleksibilnim zglobom i tehnologijom lamela osigurava maksimalnu ergonomiju tijekom upotrebe i savršene rezultate čišćenja. Priložene krpe za čišćenje poda Re!Fibe izrađene su od 100 posto recikliranog poliestera s CiCLO® tehnologijom⁵⁾ i mogu se lako pričvrstiti na mlaznicu za pod pomoću praktičnog čičak zatvarača i ukloniti bez kontakta s prljavštinom. Još jedan ekskluzivni pribor je fleksibilna ručna mlaznica, koja je savršena za čišćenje tvrdokorne prljavštine na ravnim i, prije svega, zakrivljenim površinama poput sudopera i kade. Spremnik za vodu koji se može stalno puniti omogućuje neprekidan rad, dok uložak za uklanjanje kamenca automatski uklanja kamenac iz vode, povećavajući vijek trajanja uređaja.
Značajke i prednosti
Kratko vrijeme zagrijavanjaUz vrijeme zagrijavanja od svega 30 sekunda, uređaj je u trenu spreman za uporabu.
Komplet za čišćenje poda EasyFix s fleksibilnim zglobom na podnoj mlaznici i komfornim fiksiranjem krpe za pod pomoću čičkaOptimalni rezultati čišćenja na različitim tvrdim podovima u kućanstvu zahvaljujući učinkovitoj lamelnoj tehnologiji Ergonomsko, učinkovito čišćenje uz potpuni kontakt s podom kod svake veličine tijela zahvaljujući fleksibilnom zglobu mlaznice.
Značajke održivostiDizajn s 35% reciklirane plastike⁴⁾. Korištenje uloška za uklanjanje kamenca produžuje vijek trajanja uređaja deset puta³⁾. Zahvaljujući Re!Fibe krpi, koja je izrađena od 100% recikliranog poliestera s CiCLO® tehnologijom⁵⁾, smanjuje se utjecaj mikroplastike na vodene putove⁶⁾.
Neprekidno ispuštanje pare i integrirana kartuša za otklanjanje kamenca
- Spremnik se može bez problema puniti u bilo koje vrijeme - za neprekidno ispuštanje pare bez prekida rada.
Multifunkcionalni pribor
- Prilagođeno čišćenje različitih površina pomoću podne mlaznice, ručne mlaznice, okrugle četke itd.
Krpa za čišćenje podova i poklopac za ručnu mlaznicu
- Za temeljite rezultate čišćenja i još bolje otapanje i uklanjanje nečistoće.
Zaštita za djecu na pištolju za paru
- Sustav zatvaranja pruža sigurnu zaštitu od nestručnog korištenja od strane male djece.
Regulacija količine pare u 2 stupnja
- Količina pare može se individualno prilagoditi odgovarajućoj površini i stupnju onečišćenja.
Spremanje pribora i parkirni položaj
- Komforno pospremanje pribora. Parkirni položaj za jednostavno odlaganje mlaznice za pod u slučaju prekida rada.
On/Off prekidač na uređaju
- Jednostavno uključivanje i isključivanje uređaja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Certifikat testa¹⁾
|Ubija do 99.999% corona virusa¹⁾ i 99.99% bakterija²⁾
|Površinski učinak po punjenju spremnika (otprilike) (m²)
|pribl. 75
|Učinak grijanja (W)
|1900
|Maks. tlak pare (bar)
|maks. 3,5
|Dužina kabela (m)
|4
|Vrijeme zagrijavanja (min)
|0,5
|Sadržaj spremnika (l)
|1
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|Crna
|Težina bez pribora (kg)
|3,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|4,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Testovi su pokazali da se pri čišćenju jedne točke u trajanju 30 sekundi pri maksimalnoj razini pare i izravanim kontaktom s površinom za čišćenje Kärcherovim parnim čistačem može ukloniti 99,999% virusa s ovojnicom poput koronavirusa ili gripe (osim virusa Hepatitisa B) na uobičajenim glatkim tvrdim kućanskim površinama (testna klica: Modificirani virus Vaccinia Ankaravirus). / ²⁾ Pri temeljitom čišćenju Kärcher parnim čistačem 99,99% svih uobičajenih bakterija u kućanstvu biti će ubijeno na uobičajenim glatkim tvrdim površinama, pod uvjetom da brzina čišćenja iznosi 30 cm/s pri maksimalnoj razini pare i izravnom dodiru s površinom za čišćenje (testna klica: Enterococcus hirae). / ³⁾ U usporedbi s istim uređajem bez uloška. Redovita zamjena uloška za uklanjanje kamenca u intervalima održavanja je neophodna. Minimalno produljenje vijeka trajanja proizvoda temelji se na internom testu trajnosti s tvrdoćom vode 20 °dH i karbonatnom tvrdoćom 15 °dH. / ⁴⁾ Samo proizvod, svi plastični dijelovi osim pribora. / ⁵⁾ Isključujući čičak traku. / ⁶⁾ Svaki put kada se tekstil pere, odbacuju se mikrovlakna koja završavaju u našim oceanima. Razgradnja poliesterskih vlakana s CICLO® tehnologijom iznosi 94,3 % u 3,7 godina, dok je razgradnja običnih poliesterskih vlakana samo 4,9 % u 3,7 godina (prema standardu ASTM D6691). Ova tkanina nije kompostabilna. Odložite u skladu s lokalnim propisima o odlaganju otpada. Logotip i znakovi CiCLO® registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Intrinsic Advanced Materials, LLC.
Opseg isporuke
- Re!Fibe EasyFix univerzalna krpa za čišćenje poda: 2 Komad(a)
- Fleksibilna krpa za ručnu mlaznicu: 1 Komad(a)
- Kartuša za uklanjanje kamenca: 1 Komad(a)
- Mlaznica s točkastim mlazom
- Fleksibilna ručna mlaznica
- Okrugla četka, mala (crna): 1 Komad(a)
- Mlaznica za pod: EasyFix
- Količina parnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina parnih cijevi: 0.5 m
Oprema
- Zaštita za djecu
- Sigurnosni ventil
- Regulacija količine pare: na ručki (dva koraka)
- Spremnik: može se napuniti kad god je potrebno
- Parno crijevo s pištoljem: 2.2 m
- Integrirani prekidač za uklj./isklj.
- Pospremanje pribora na uređaju
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Armature
- Umivaonici
- Zidne pločice
- Prozori i staklene površine
- Nape
- Kuhališta