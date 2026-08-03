Parni čistač SG 4/2 Classic
Vrlo kompaktan i jednostavan za korištenje: Kärcherov parni čistač SG 4/2 Classic s jedinstvenim dizajnom sve-u-jednom i VapoHydro funkcijom za čišćenje i sanitaciju bez kemikalija.
Zahvaljujući jedinstvenom dizajnu sve-u-jednom kutije, vrlo je kompaktan, robustan i izdržljiv, također je opsežno opremljen i vrlo jednostavan za korištenje: parni čistač SG 4/2 Classic impresionira izvrsnim rezultatima čišćenja, vrhunskim performansama i omogućuje maksimalnu učinkovitost. Lagani stroj, težak samo 7,5 kilograma, najkompaktniji je profesionalni parni čistač u svojoj klasi, spreman je za korištenje za samo 3 minute i s tlakom pare od 4 bara nudi više nego dovoljno rezervi za dubinsko čišćenje i sanitaciju bez upotrebe kemikalija. Pultovi, oprema za doziranje, pločice, ploče za kuhanje, pećnice i još mnogo toga pomno se čiste do najmanjih pukotina – bez obzira na razinu onečišćenja. U posebno tvrdoglavim slučajevima spojiva funkcija VapoHydro pomaže s toplom vodom i učinkovito uklanja teške kontaminacije i masnoće, spremnik za vodu se može ukloniti i napuniti u bilo kojem trenutku. Dodaci kao što su crijevo za paru, ručna mlaznica, točkasta mlaznica, mlaznica za napajanje, okrugla četka, ravna četka, strugač za paru i poklopac od mikrovlakana pohranjuju se izravno u stroju – podna mlaznica je također dostupna kao opcija.
Značajke i prednosti
Kompaktan dizajn kutije sve-u-jednomDoguvječan, robustan, pa stoga i vrlo ekonomičan uređaj. Ušteda prostora, udobno pohranjivanje pribora u samom stroju. Lako se prenosi jednom rukom zahvaljujući maloj težini (7,5 kg).
Jednostavan koncept rukovanjaPraktična tlačna sklopka za uključivanje i isključivanje parnog čistača. LED indikatori pokazuju spremnost za korištenje, nedostatak vode i servisni interval.
VapoHydro funkcijaSnažna kombinacija za čišćenje pare i tople vode. Otopljena prljavština se lako ispire. Povećava snagu čišćenja kod vrlo tvrdokorne prljavštine.
Sveobuhvatan pribor
- Višenamjenski pribor za čišćenje raznih površina.
- Ušteda prostora, udobno pohranjivanje pribora u samom stroju.
- Podna mlaznica, mlaznica za prozore i tekstilna mlaznica dostupne su kao opcije.
Odvojivi spremnik svježe vode
- Spremnik svježe vode može se napuniti u bilo koje vrijeme.
- Dugi programi čišćenja s funkcijom pare ili VapoHydro bez ikakvih prekida.
Brzo je spreman za uporabu u bilo kojem trenutku
- Spreman u roku od 3 minute nakon uključivanja.
- Svim dodacima može se lako pristupiti u bilo kojem trenutku zahvaljujući dizajnu kutije sve-u-jednom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Kapacitet kotla (l)
|0,5
|Sadržaj spremnika (l)
|1,5
|tlak pare (bar)
|maks. 4
|Učinak grijanja (W)
|2250
|Temperatura kotla (°C)
|maks. 145
|Dužina kabela (m)
|5
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|9,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|460 x 298 x 265
Opseg isporuke
- Ručna mlaznica s četkom: 165 mm
- Parno crijevo s pištoljem: 2.5 m
- Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu
- Mrežasta torba za pribor
Oprema
- Ergonomska ručka za nošenje
- Power mlaznica
- Točkasta mlaznica, duga
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Područja primjene
- Idealno za upotrebu u hotelskom sektoru, ugostiteljskim objektima, maloprodaji i čišćenju zgrada
- Za čišćenje svih vrsta sanitarnih prostorija u turističkim objektima
- Za čišćenje radnih površina, sudopera, nape, slavina u kuhinjama
- Higijensko čišćenje i sanitacija bez kemikalija
- Za čišćenje jako posjećenih mjesta kao što su bifei, vitrine ili pultovi
- Za čišćenje sudopera, tuševa, kada, ogledala i prozora
- Savršeno za kampove, kruzere i u kućama za odmor
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