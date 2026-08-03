Parni čistač SG 4/2 Classic

Vrlo kompaktan i jednostavan za korištenje: Kärcherov parni čistač SG 4/2 Classic s jedinstvenim dizajnom sve-u-jednom i VapoHydro funkcijom za čišćenje i sanitaciju bez kemikalija.

Zahvaljujući jedinstvenom dizajnu sve-u-jednom kutije, vrlo je kompaktan, robustan i izdržljiv, također je opsežno opremljen i vrlo jednostavan za korištenje: parni čistač SG 4/2 Classic impresionira izvrsnim rezultatima čišćenja, vrhunskim performansama i omogućuje maksimalnu učinkovitost. Lagani stroj, težak samo 7,5 kilograma, najkompaktniji je profesionalni parni čistač u svojoj klasi, spreman je za korištenje za samo 3 minute i s tlakom pare od 4 bara nudi više nego dovoljno rezervi za dubinsko čišćenje i sanitaciju bez upotrebe kemikalija. Pultovi, oprema za doziranje, pločice, ploče za kuhanje, pećnice i još mnogo toga pomno se čiste do najmanjih pukotina – bez obzira na razinu onečišćenja. U posebno tvrdoglavim slučajevima spojiva funkcija VapoHydro pomaže s toplom vodom i učinkovito uklanja teške kontaminacije i masnoće, spremnik za vodu se može ukloniti i napuniti u bilo kojem trenutku. Dodaci kao što su crijevo za paru, ručna mlaznica, točkasta mlaznica, mlaznica za napajanje, okrugla četka, ravna četka, strugač za paru i poklopac od mikrovlakana pohranjuju se izravno u stroju – podna mlaznica je također dostupna kao opcija.

Značajke i prednosti
Parni čistač SG 4/2 Classic: Kompaktan dizajn kutije sve-u-jednom
Kompaktan dizajn kutije sve-u-jednom
Doguvječan, robustan, pa stoga i vrlo ekonomičan uređaj. Ušteda prostora, udobno pohranjivanje pribora u samom stroju. Lako se prenosi jednom rukom zahvaljujući maloj težini (7,5 kg).
Parni čistač SG 4/2 Classic: Jednostavan koncept rukovanja
Jednostavan koncept rukovanja
Praktična tlačna sklopka za uključivanje i isključivanje parnog čistača. LED indikatori pokazuju spremnost za korištenje, nedostatak vode i servisni interval.
Parni čistač SG 4/2 Classic: VapoHydro funkcija
VapoHydro funkcija
Snažna kombinacija za čišćenje pare i tople vode. Otopljena prljavština se lako ispire. Povećava snagu čišćenja kod vrlo tvrdokorne prljavštine.
Sveobuhvatan pribor
  • Višenamjenski pribor za čišćenje raznih površina.
  • Ušteda prostora, udobno pohranjivanje pribora u samom stroju.
  • Podna mlaznica, mlaznica za prozore i tekstilna mlaznica dostupne su kao opcije.
Odvojivi spremnik svježe vode
  • Spremnik svježe vode može se napuniti u bilo koje vrijeme.
  • Dugi programi čišćenja s funkcijom pare ili VapoHydro bez ikakvih prekida.
Brzo je spreman za uporabu u bilo kojem trenutku
  • Spreman u roku od 3 minute nakon uključivanja.
  • Svim dodacima može se lako pristupiti u bilo kojem trenutku zahvaljujući dizajnu kutije sve-u-jednom.
Specifikacije

Tehnički podaci

Kapacitet kotla (l) 0,5
Sadržaj spremnika (l) 1,5
tlak pare (bar) maks. 4
Učinak grijanja (W) 2250
Temperatura kotla (°C) maks. 145
Dužina kabela (m) 5
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 7
Težina uklj. ambalažu (kg) 9,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 460 x 298 x 265

Opseg isporuke

  • Ručna mlaznica s četkom: 165 mm
  • Parno crijevo s pištoljem: 2.5 m
  • Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu
  • Mrežasta torba za pribor

Oprema

  • Ergonomska ručka za nošenje
  • Power mlaznica
  • Točkasta mlaznica, duga
Videos
Područja primjene
  • Idealno za upotrebu u hotelskom sektoru, ugostiteljskim objektima, maloprodaji i čišćenju zgrada
  • Za čišćenje svih vrsta sanitarnih prostorija u turističkim objektima
  • Za čišćenje radnih površina, sudopera, nape, slavina u kuhinjama
  • Higijensko čišćenje i sanitacija bez kemikalija
  • Za čišćenje jako posjećenih mjesta kao što su bifei, vitrine ili pultovi
  • Za čišćenje sudopera, tuševa, kada, ogledala i prozora
  • Savršeno za kampove, kruzere i u kućama za odmor
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