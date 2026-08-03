Zahvaljujući jedinstvenom dizajnu sve-u-jednom kutije, vrlo je kompaktan, robustan i izdržljiv, također je opsežno opremljen i vrlo jednostavan za korištenje: parni čistač SG 4/2 Classic impresionira izvrsnim rezultatima čišćenja, vrhunskim performansama i omogućuje maksimalnu učinkovitost. Lagani stroj, težak samo 7,5 kilograma, najkompaktniji je profesionalni parni čistač u svojoj klasi, spreman je za korištenje za samo 3 minute i s tlakom pare od 4 bara nudi više nego dovoljno rezervi za dubinsko čišćenje i sanitaciju bez upotrebe kemikalija. Pultovi, oprema za doziranje, pločice, ploče za kuhanje, pećnice i još mnogo toga pomno se čiste do najmanjih pukotina – bez obzira na razinu onečišćenja. U posebno tvrdoglavim slučajevima spojiva funkcija VapoHydro pomaže s toplom vodom i učinkovito uklanja teške kontaminacije i masnoće, spremnik za vodu se može ukloniti i napuniti u bilo kojem trenutku. Dodaci kao što su crijevo za paru, ručna mlaznica, točkasta mlaznica, mlaznica za napajanje, okrugla četka, ravna četka, strugač za paru i poklopac od mikrovlakana pohranjuju se izravno u stroju – podna mlaznica je također dostupna kao opcija.