Set okruglih četkica s čvrstim mjedenim čekinjama za lako uklanjanje tvrdokorne prljavštine i naslaga - na primjer na rešetki pećnice ili ploče za kuhanje. Čvrste metalne čekinje čine četke za čišćenje moćnom među četkama za parne čistače. Pažnja: Nije prikladno za osjetljive površine kao što su drvo ili plastika.