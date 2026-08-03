Komplet okrugle četke s mjedenim vlaknima
Set okrugle četke s mjedenim čekinjama za uklanjanje tvrdokorne i ukorijenjene prljavštine. Idealan za neosjetljive površine.
Set okruglih četkica s čvrstim mjedenim čekinjama za lako uklanjanje tvrdokorne prljavštine i naslaga - na primjer na rešetki pećnice ili ploče za kuhanje. Čvrste metalne čekinje čine četke za čišćenje moćnom među četkama za parne čistače. Pažnja: Nije prikladno za osjetljive površine kao što su drvo ili plastika.
Značajke i prednosti
Čekinja od mesinga
- Stabilna čekinja za lako odstranjivanje tvrdokorne nečistoće
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|40 x 26 x 26
Kompatibilni uređaji
- SC 1
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 1 EasyFix Premium (yellow)
- SC 1 Premium (white)
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 1.020
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2 Premium
- SC 2 Premium (yellow)*EU
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix (yellow) WaterPromotion *EU
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix parni čistač
- SC 3 Premium EasyFix (w) WaterPromotion*
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix (yellow) WaterPromotion*EU
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium Iron
- SC 4 Premium
Područja primjene
- Roštilj
- Pećnica
- Tvrdokorne nečistoće