Komplet okrugle četke s mjedenim vlaknima

Set okrugle četke s mjedenim čekinjama za uklanjanje tvrdokorne i ukorijenjene prljavštine. Idealan za neosjetljive površine.

Set okruglih četkica s čvrstim mjedenim čekinjama za lako uklanjanje tvrdokorne prljavštine i naslaga - na primjer na rešetki pećnice ili ploče za kuhanje. Čvrste metalne čekinje čine četke za čišćenje moćnom među četkama za parne čistače. Pažnja: Nije prikladno za osjetljive površine kao što su drvo ili plastika.

Značajke i prednosti
Čekinja od mesinga
  • Stabilna čekinja za lako odstranjivanje tvrdokorne nečistoće
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 40 x 26 x 26
Područja primjene
  • Roštilj
  • Pećnica
  • Tvrdokorne nečistoće
Pribor
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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