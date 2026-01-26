Parni čistač SC 1 Multi & Up Textile Edition
Višenamjenski 4-u-1 parni mop SC 1 Multi & Up Textile Edition može se koristiti u tri različita položaja i kao ručni parni glačač – savršeno se prilagođavajući individualnim potrebama.
Kompaktni SC 1 Multi & Up Textile Edition 4-u-1 parni mop čisti bez kemikalija i može se koristiti za tren oka za dubinsko čišćenje po kući, bilo kao višenamjenski ručni aparat za paru ili kao svestrani 3-u-1 parni mop zahvaljujući EasyFix velikom setu podnih mlaznica koji je uključen. Radeći u tri različita položaja uređaja – gornjem, srednjem i donjem – savršeno se prilagođava individualnim zahtjevima. Temeljito čišćenje s Kärcher parnim čistačem uklanja do 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija²⁾ s tvrdih površina. Kompaktan i praktičan dizajn uređaja čini ga ugodnim za korištenje i lakim za pohranjivanje u najmanjem prostoru. SC 1 Multi & Up Textile Edition spreman je za upotrebu za 30 sekundi i lako se puni zahvaljujući uklonjivom spremniku za vodu – što znači da nema dugih vremena čekanja ili prekida. Zamjenjivi uložak za uklanjanje kamenca osigurava automatsko uklanjanje kamenca tijekom životnog vijeka proizvoda koji je pet puta duži. LED rasvjetni zaslon s upravljačkom pločom omogućuje jednostavan rad bez napora. Različiti načini rada kao što su zagrijavanje, spreman za upotrebu, način rada na paru i rok za promjenu uloška uvijek su prikazani.
Značajke i prednosti
Inovativna i izuzetno svestrana 4-u-1 primjena
- Inovativni dizajn uređaja omogućuje mu korištenje kao višenamjenskog ručnog parnog čistača SC 1 Multi ili kao parnog mopa SC 1 Multi & Up Textile Edition 3-u-1 zahvaljujući priloženom setu mlaznica za pod EasyFix Large.
- Jedinstveni 3-u-1 koncept s tri različite postavke mopova omogućava odabir optimalne konfiguracije mopova u bilo kojem trenutku.
- Gornja pozicija: maksimalna pokretljivost ispod namještaja i povremeno parenje. Srednja pozicija: kombinacija dobre pokretljivosti ispod namještaja i ugodne težine u ruci. Donja pozicija: uređaj je lagan kao pero u ruci i samostojan za kratke pauze.
Kompaktan i praktičan dizajn uređaja
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući kompaktnom dizajnu uređaja.
- Ergonomičan oblik za naporno čišćenje bez napora.
- Uređaj se može pospremiti na malo mjesta, izravno na mjestu uporabe, pa je stoga uvijek pri ruci.
Neprekidno ispuštanje pare i integrirana kartuša za otklanjanje kamenca
- Lako zamjenjivi spremnik može se u bilo koje vrijeme bez problema napuniti vodom za kontinuiranu paru, bez prekida rada.
- Patrona za inteligentno uklanjanje kamenca automatski uklanja kamenac iz vode, dramatično produžujući radni vijek uređaja.
- LED indikator svjetla pokazuje kada je potrebno promijeniti patrone s napovedanom obavijesti od sat vremena.
LED zaslon s kontrolnom pločom
- Za jednostavno i lako rukovanje.
- Jednostavno dodirivanje kontrolne ploče za aktivaciju pare – bez fizičkog napora.
- Lak za razumijevanje svjetlosni prikaz pokazuje sljedeće načine: grijanje, spremno za upotrebu, para i zamjena patrone.
Kratko vrijeme zagrijavanja
- Uz vrijeme zagrijavanja od svega 30 sekunda, uređaj je u trenu spreman za uporabu.
EasyFix velika mlaznica za pod s fleksibilnim spojem i pričvršćivanjem pomoću čičak trake za krpu za čišćenje podova
- Zahvaljujući velikoj podnoj mlaznici EasyFix, SC 1 Multi & Up Textile Edition stoji samostalno u najnižem položaju uređaja, pričvršćen izravno na podnu mlaznicu. Podna mlaznica također omogućuje brže čišćenje.
- Zamjena krpe bez kontakta s nečistoćom i komforno postavljanje krpe za pod zahvaljujući sustavu s čičkom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Površinski učinak po punjenju spremnika (otprilike) (m²)
|pribl. 30
|Učinak grijanja (W)
|1300
|Dužina kabela (m)
|5
|Vrijeme zagrijavanja (min)
|0,5
|Sadržaj spremnika (ml)
|200
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|1,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|3,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|345 x 113 x 190
Opseg isporuke
- EasyFix Velika univerzalna krpa za čišćenje podova: 1 Komad(a)
- Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu: 1 Komad(a)
- Kartuša za uklanjanje kamenca: 1 Komad(a)
- Uređaj za paru za odjeću
- Ručna mlaznica
- Mlaznica za pod: EasyFix Velik
- Količina parnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina parnih cijevi: 0.5 m
Oprema
- Spremnik: uklonjiv i može se ponovno napuniti kad god je potrebno
- Vezica za kabel na kuku i petlju
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Armature
- Umivaonici
- Zidne pločice
- Prozori i staklene površine
- Nape
- Kuhališta