Kompaktni SC 1 Multi & Up Textile Edition 4-u-1 parni mop čisti bez kemikalija i može se koristiti za tren oka za dubinsko čišćenje po kući, bilo kao višenamjenski ručni aparat za paru ili kao svestrani 3-u-1 parni mop zahvaljujući EasyFix velikom setu podnih mlaznica koji je uključen. Radeći u tri različita položaja uređaja – gornjem, srednjem i donjem – savršeno se prilagođava individualnim zahtjevima. Temeljito čišćenje s Kärcher parnim čistačem uklanja do 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija²⁾ s tvrdih površina. Kompaktan i praktičan dizajn uređaja čini ga ugodnim za korištenje i lakim za pohranjivanje u najmanjem prostoru. SC 1 Multi & Up Textile Edition spreman je za upotrebu za 30 sekundi i lako se puni zahvaljujući uklonjivom spremniku za vodu – što znači da nema dugih vremena čekanja ili prekida. Zamjenjivi uložak za uklanjanje kamenca osigurava automatsko uklanjanje kamenca tijekom životnog vijeka proizvoda koji je pet puta duži. LED rasvjetni zaslon s upravljačkom pločom omogućuje jednostavan rad bez napora. Različiti načini rada kao što su zagrijavanje, spreman za upotrebu, način rada na paru i rok za promjenu uloška uvijek su prikazani.