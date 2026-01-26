Parni čistač SC 1 Multi & Up Textile Edition

Višenamjenski 4-u-1 parni mop SC 1 Multi & Up Textile Edition može se koristiti u tri različita položaja i kao ručni parni glačač – savršeno se prilagođavajući individualnim potrebama.

Kompaktni SC 1 Multi & Up Textile Edition 4-u-1 parni mop čisti bez kemikalija i može se koristiti za tren oka za dubinsko čišćenje po kući, bilo kao višenamjenski ručni aparat za paru ili kao svestrani 3-u-1 parni mop zahvaljujući EasyFix velikom setu podnih mlaznica koji je uključen. Radeći u tri različita položaja uređaja – gornjem, srednjem i donjem – savršeno se prilagođava individualnim zahtjevima. Temeljito čišćenje s Kärcher parnim čistačem uklanja do 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija²⁾ s tvrdih površina. Kompaktan i praktičan dizajn uređaja čini ga ugodnim za korištenje i lakim za pohranjivanje u najmanjem prostoru. SC 1 Multi & Up Textile Edition spreman je za upotrebu za 30 sekundi i lako se puni zahvaljujući uklonjivom spremniku za vodu – što znači da nema dugih vremena čekanja ili prekida. Zamjenjivi uložak za uklanjanje kamenca osigurava automatsko uklanjanje kamenca tijekom životnog vijeka proizvoda koji je pet puta duži. LED rasvjetni zaslon s upravljačkom pločom omogućuje jednostavan rad bez napora. Različiti načini rada kao što su zagrijavanje, spreman za upotrebu, način rada na paru i rok za promjenu uloška uvijek su prikazani.

Značajke i prednosti
Inovativna i izuzetno svestrana 4-u-1 primjena
  • Inovativni dizajn uređaja omogućuje mu korištenje kao višenamjenskog ručnog parnog čistača SC 1 Multi ili kao parnog mopa SC 1 Multi & Up Textile Edition 3-u-1 zahvaljujući priloženom setu mlaznica za pod EasyFix Large.
  • Jedinstveni 3-u-1 koncept s tri različite postavke mopova omogućava odabir optimalne konfiguracije mopova u bilo kojem trenutku.
  • Gornja pozicija: maksimalna pokretljivost ispod namještaja i povremeno parenje. Srednja pozicija: kombinacija dobre pokretljivosti ispod namještaja i ugodne težine u ruci. Donja pozicija: uređaj je lagan kao pero u ruci i samostojan za kratke pauze.
Kompaktan i praktičan dizajn uređaja
  • Jednostavno rukovanje zahvaljujući kompaktnom dizajnu uređaja.
  • Ergonomičan oblik za naporno čišćenje bez napora.
  • Uređaj se može pospremiti na malo mjesta, izravno na mjestu uporabe, pa je stoga uvijek pri ruci.
Neprekidno ispuštanje pare i integrirana kartuša za otklanjanje kamenca
  • Lako zamjenjivi spremnik može se u bilo koje vrijeme bez problema napuniti vodom za kontinuiranu paru, bez prekida rada.
  • Patrona za inteligentno uklanjanje kamenca automatski uklanja kamenac iz vode, dramatično produžujući radni vijek uređaja.
  • LED indikator svjetla pokazuje kada je potrebno promijeniti patrone s napovedanom obavijesti od sat vremena.
LED zaslon s kontrolnom pločom
  • Za jednostavno i lako rukovanje.
  • Jednostavno dodirivanje kontrolne ploče za aktivaciju pare – bez fizičkog napora.
  • Lak za razumijevanje svjetlosni prikaz pokazuje sljedeće načine: grijanje, spremno za upotrebu, para i zamjena patrone.
Kratko vrijeme zagrijavanja
  • Uz vrijeme zagrijavanja od svega 30 sekunda, uređaj je u trenu spreman za uporabu.
EasyFix velika mlaznica za pod s fleksibilnim spojem i pričvršćivanjem pomoću čičak trake za krpu za čišćenje podova
  • Zahvaljujući velikoj podnoj mlaznici EasyFix, SC 1 Multi & Up Textile Edition stoji samostalno u najnižem položaju uređaja, pričvršćen izravno na podnu mlaznicu. Podna mlaznica također omogućuje brže čišćenje.
  • Zamjena krpe bez kontakta s nečistoćom i komforno postavljanje krpe za pod zahvaljujući sustavu s čičkom.
Specifikacije

Tehnički podaci

Površinski učinak po punjenju spremnika (otprilike) (m²) pribl. 30
Učinak grijanja (W) 1300
Dužina kabela (m) 5
Vrijeme zagrijavanja (min) 0,5
Sadržaj spremnika (ml) 200
Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Boja bijela
Težina bez pribora (kg) 1,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 3,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 345 x 113 x 190

Opseg isporuke

  • EasyFix Velika univerzalna krpa za čišćenje podova: 1 Komad(a)
  • Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu: 1 Komad(a)
  • Kartuša za uklanjanje kamenca: 1 Komad(a)
  • Uređaj za paru za odjeću
  • Ručna mlaznica
  • Mlaznica za pod: EasyFix Velik
  • Količina parnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina parnih cijevi: 0.5 m

Oprema

  • Spremnik: uklonjiv i može se ponovno napuniti kad god je potrebno
  • Vezica za kabel na kuku i petlju
Parni čistač SC 1 Multi & Up Textile Edition
Parni čistač SC 1 Multi & Up Textile Edition
Parni čistač SC 1 Multi & Up Textile Edition
Parni čistač SC 1 Multi & Up Textile Edition
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Armature
  • Umivaonici
  • Zidne pločice
  • Prozori i staklene površine
  • Nape
  • Kuhališta
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH