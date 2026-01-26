Kompaktni ručni čistač na paru SC 1 Multi čisti bez kemikalija i spreman je za dubinsko čišćenje u trenu. Temeljito čišćenje uklanja do 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija²⁾ s tvrdih površina. Kompaktan i praktičan dizajn uređaja omogućuje mu udobno korištenje i jednostavno spremanje u najmanjim prostorima. SC 1 Multi spreman je za upotrebu za 30 sekundi i lako se puni zahvaljujući uklonjivom spremniku za vodu – za dulje intervale održavanja i manje prekida. Zamjenjivi uložak za uklanjanje kamenca osigurava automatsko uklanjanje kamenca za pet puta dulji vijek trajanja proizvoda. LED zaslon s upravljačkom pločom omogućuje jednostavno i bez napora rukovanje. Različiti načini rada poput zagrijavanja, spremnosti za upotrebu, načina rada s parom i izmjene uloška uvijek su na zaslonu. Postoji i mogućnost proširenja na inovativni višenamjenski 4-u-1 parni čistač.