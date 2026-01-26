Parni čistač SC 1 Multi
Kompaktni ručni parni čistač SC 1 Multi spreman je za upotrebu za 30 sekundi i omogućuje praktično, dubinsko čišćenje.
Kompaktni ručni čistač na paru SC 1 Multi čisti bez kemikalija i spreman je za dubinsko čišćenje u trenu. Temeljito čišćenje uklanja do 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija²⁾ s tvrdih površina. Kompaktan i praktičan dizajn uređaja omogućuje mu udobno korištenje i jednostavno spremanje u najmanjim prostorima. SC 1 Multi spreman je za upotrebu za 30 sekundi i lako se puni zahvaljujući uklonjivom spremniku za vodu – za dulje intervale održavanja i manje prekida. Zamjenjivi uložak za uklanjanje kamenca osigurava automatsko uklanjanje kamenca za pet puta dulji vijek trajanja proizvoda. LED zaslon s upravljačkom pločom omogućuje jednostavno i bez napora rukovanje. Različiti načini rada poput zagrijavanja, spremnosti za upotrebu, načina rada s parom i izmjene uloška uvijek su na zaslonu. Postoji i mogućnost proširenja na inovativni višenamjenski 4-u-1 parni čistač.
Značajke i prednosti
Kompaktan i praktičan dizajn uređajaJednostavno rukovanje zahvaljujući kompaktnom dizajnu uređaja. Ergonomičan oblik za naporno čišćenje bez napora. Uređaj se može pospremiti na malo mjesta, izravno na mjestu uporabe, pa je stoga uvijek pri ruci.
Neprekidno ispuštanje pare i integrirana kartuša za otklanjanje kamencaLako zamjenjivi spremnik može se u bilo koje vrijeme bez problema napuniti vodom za kontinuiranu paru, bez prekida rada. Patrona za inteligentno uklanjanje kamenca automatski uklanja kamenac iz vode, dramatično produžujući radni vijek uređaja. LED indikator svjetla pokazuje kada je potrebno promijeniti patrone s napovedanom obavijesti od sat vremena.
LED zaslon s kontrolnom pločomZa jednostavno i lako rukovanje. Jednostavno dodirivanje kontrolne ploče za aktivaciju pare – bez fizičkog napora. Lak za razumijevanje svjetlosni prikaz pokazuje sljedeće načine: grijanje, spremno za upotrebu, para i zamjena patrone.
Kratko vrijeme zagrijavanja
- Uz vrijeme zagrijavanja od svega 30 sekunda, uređaj je u trenu spreman za uporabu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Površinski učinak po punjenju spremnika (otprilike) (m²)
|pribl. 30
|Učinak grijanja (W)
|1300
|Dužina kabela (m)
|5
|Vrijeme zagrijavanja (min)
|0,5
|Sadržaj spremnika (ml)
|200
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|1,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Testovi su pokazali da se pri čišćenju jedne točke u trajanju 30 sekundi pri maksimalnoj razini pare i izravanim kontaktom s površinom za čišćenje Kärcherovim parnim čistačem može ukloniti 99,999% virusa s ovojnicom poput koronavirusa ili gripe (osim virusa Hepatitisa B) na uobičajenim glatkim tvrdim kućanskim površinama (testna klica: Modificirani virus Vaccinia Ankaravirus). / ²⁾ Pri temeljitom čišćenju Kärcher parnim čistačem 99,99% svih uobičajenih bakterija u kućanstvu biti će ubijeno na uobičajenim glatkim tvrdim površinama, pod uvjetom da brzina čišćenja iznosi 30 cm/s pri maksimalnoj razini pare i izravnom dodiru s površinom za čišćenje (testna klica: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimalni faktor za koji se produljuje životni vijek proizvoda, na temelju internih ispitivanja s tvrdoćom vode od 20 °dH i karbonatnom tvrdoćom od 15 °dH.
Opseg isporuke
- Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu: 1 Komad(a)
- Kartuša za uklanjanje kamenca: 1 Komad(a)
- Ručna mlaznica
Oprema
- Spremnik: uklonjiv i može se ponovno napuniti kad god je potrebno
Videos
Područja primjene
- Armature
- Umivaonici
- Zidne pločice
- Prozori i staklene površine
- Nape
- Kuhališta