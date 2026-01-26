Parni čistač SC 4 EasyFix nudi visoku razinu praktičnosti, može se pohvaliti integriranim pretincem za pohranu kabela, odjeljkom za pohranu pribora i parkirnim mjestom za podnu mlaznicu. Podna mlaznica EasyFix jamči izvrsnu ergonomiju zahvaljujući svom fleksibilnom spoju, dok tehnologija lamela osigurava blistavo čiste rezultate. Pomoću praktičnog sustava kuka i petlja, krpa za pod od mikrovlakana može se brzo i jednostavno pričvrstiti na podnu mlaznicu i ponovno ukloniti bez potrebe da dođe u dodir s prljavštinom. Pomoću dvostupanjske regulacije pare, intenzitet pare se može prilagoditi površini i prljavštini. Širok raspon dodataka brzo će učiniti da pločice, ploče za kuhanje, nape i čak i najmanji otvori zasjaju kao novi – uklanjajući i najtvrdokorniju prljavštinu. Spremnik za vodu koji se može trajno puniti i ukloniti omogućuje nesmetano čišćenje. SC 4 EasyFix čisti bez kemikalija i može se koristiti praktički bilo gdje u domu. Temeljito čišćenje s Kärcher parnim čistačem uklanja 99,999% koronavirusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija²⁾ s tipičnih tvrdih površina u kućanstvu.