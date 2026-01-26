Parni čistač SC 4 EasyFix

Praktično i neprekinuto čišćenje parom: s parnim čistačem SC 4 EasyFix s EasyFix podnom mlaznicom i spremnikom za vodu koji se može trajno puniti i odvojiti.

Parni čistač SC 4 EasyFix nudi visoku razinu praktičnosti, može se pohvaliti integriranim pretincem za pohranu kabela, odjeljkom za pohranu pribora i parkirnim mjestom za podnu mlaznicu. Podna mlaznica EasyFix jamči izvrsnu ergonomiju zahvaljujući svom fleksibilnom spoju, dok tehnologija lamela osigurava blistavo čiste rezultate. Pomoću praktičnog sustava kuka i petlja, krpa za pod od mikrovlakana može se brzo i jednostavno pričvrstiti na podnu mlaznicu i ponovno ukloniti bez potrebe da dođe u dodir s prljavštinom. Pomoću dvostupanjske regulacije pare, intenzitet pare se može prilagoditi površini i prljavštini. Širok raspon dodataka brzo će učiniti da pločice, ploče za kuhanje, nape i čak i najmanji otvori zasjaju kao novi – uklanjajući i najtvrdokorniju prljavštinu. Spremnik za vodu koji se može trajno puniti i ukloniti omogućuje nesmetano čišćenje. SC 4 EasyFix čisti bez kemikalija i može se koristiti praktički bilo gdje u domu. Temeljito čišćenje s Kärcher parnim čistačem uklanja 99,999% koronavirusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija²⁾ s tipičnih tvrdih površina u kućanstvu.

Značajke i prednosti
Parni čistač SC 4 EasyFix: Odvojivi spremnik za vodu koji se stalno puni
Odvojivi spremnik za vodu koji se stalno puni
Neprekidno čišćenje i komforno punjenje vode.
Parni čistač SC 4 EasyFix: Komplet za čišćenje poda EasyFix s fleksibilnim zglobom na podnoj mlaznici i komfornim fiksiranjem krpe za pod pomoću čička
Komplet za čišćenje poda EasyFix s fleksibilnim zglobom na podnoj mlaznici i komfornim fiksiranjem krpe za pod pomoću čička
Optimalni rezultati čišćenja na različitim tvrdim podovima u kućanstvu zahvaljujući učinkovitoj lamelnoj tehnologiji. Zamjena krpe bez kontakta s nečistoćom i komforno postavljanje krpe za pod zahvaljujući sustavu s čičkom. Ergonomsko, učinkovito čišćenje uz potpuni kontakt s podom kod svake veličine tijela zahvaljujući fleksibilnom zglobu mlaznice.
Parni čistač SC 4 EasyFix: Integrirani pretinac za spremanje kabela
Integrirani pretinac za spremanje kabela
Sigurno pospremanje kabela i ostalog pribora.
Multifunkcionalni pribor
  • Prilagođeno čišćenje različitih površina pomoću podne mlaznice, ručne mlaznice, okrugle četke itd.
Krpa za pod i navlaka za ručnu mlaznicu od visokokvalitetnih mikrovlakana
  • Za temeljite rezultate čišćenja i još bolje otapanje i uklanjanje nečistoće.
Zaštita za djecu na pištolju za paru
  • Sustav zatvaranja pruža sigurnu zaštitu od nestručnog korištenja od strane male djece.
Regulacija količine pare u 2 stupnja
  • Količina pare može se individualno prilagoditi odgovarajućoj površini i stupnju onečišćenja.
Spremanje pribora i parkirni položaj
  • Komforno pospremanje pribora. Parkirni položaj za jednostavno odlaganje mlaznice za pod u slučaju prekida rada.
On/Off prekidač na uređaju
  • Praktično uključivanje i isključivanje uređaja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Certifikat testa¹⁾ Ubija do 99.999% corona virusa¹⁾ i 99.99% bakterija²⁾
Površinski učinak po punjenju spremnika (otprilike) (m²) pribl. 100
Učinak grijanja (W) 2000
Maks. tlak pare (bar) maks. 3,5
Dužina kabela (m) 4
Vrijeme zagrijavanja (min) 4
Kapacitet kotla (l) 0,5
Sadržaj spremnika (l) 0,8
Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Boja bijela
Težina bez pribora (kg) 4,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 380 x 251 x 273

¹⁾ Testovi su pokazali da se pri čišćenju jedne točke u trajanju 30 sekundi pri maksimalnoj razini pare i izravanim kontaktom s površinom za čišćenje Kärcherovim parnim čistačem može ukloniti 99,999% virusa s ovojnicom poput koronavirusa ili gripe (osim virusa Hepatitisa B) na uobičajenim glatkim tvrdim kućanskim površinama (testna klica: Modificirani virus Vaccinia Ankaravirus). / ²⁾ Pri temeljitom čišćenju Kärcher parnim čistačem 99,99% svih uobičajenih bakterija u kućanstvu biti će ubijeno na uobičajenim glatkim tvrdim površinama, pod uvjetom da brzina čišćenja iznosi 30 cm/s pri maksimalnoj razini pare i izravnom dodiru s površinom za čišćenje (testna klica: Enterococcus hirae).

Opseg isporuke

  • EasyFix univerzalna krpa za čišćenje podova: 1 Komad(a)
  • Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu: 1 Komad(a)
  • Prah za odstranjivanje kamenca: 3 Komad(a)
  • Mlaznica s točkastim mlazom
  • Ručna mlaznica
  • Okrugla četka, mala (crna): 1 Komad(a)
  • Mlaznica za pod: EasyFix
  • Količina parnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina parnih cijevi: 0.5 m

Oprema

  • Zaštita za djecu
  • Sigurnosni ventil
  • Regulacija količine pare: na ručki (dva koraka)
  • Spremnik: uklonjiv i može se ponovno napuniti kad god je potrebno
  • Parno crijevo s pištoljem: 2.2 m
  • Integrirani prekidač za uklj./isklj.
  • Pospremanje pribora na uređaju
Videos
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Armature
  • Umivaonici
  • Zidne pločice
  • Prozori i staklene površine
  • Nape
  • Kuhališta
Pribor
Sredstva za čišćenje
