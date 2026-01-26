Kompaktni SC 1 Multi & Up 4-u-1 parni mop čisti bez kemikalija i može se koristiti u tren oka za dubinsko čišćenje po cijelom domu, bilo kao višenamjenski ručni parni čistač ili kao svestrani 3-u-1 parni mop zahvaljujući uključenom EasyFix Large setu za mlaznicu za pod. Radeći u tri različite pozicije uređaja – gornjoj, srednjoj i donjoj – savršeno se prilagođava individualnim potrebama. Temeljito čišćenje s Kärcher parnim čistačem uklanja do 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija²⁾ s tvrdih površina. Kompaktni i praktični dizajn uređaja čini ga udobnim za upotrebu i jednostavnim za pohranu u najmanjim prostorima. SC 1 Multi & Up spreman je za upotrebu u 30 sekundi i lako se dopunjava zahvaljujući uklonjivom rezervoaru za vodu – što znači da nema dugih vremena čekanja ili prekida. Zamjenjivi kartus za odstranjivanje kamenca osigurava automatsko uklanjanje kamenca, čime se produžuje životni vijek proizvoda do pet puta. LED zaslon s kontrolnom pločom omogućava jednostavno i bez napora upravljanje. Različiti modovi kao što su zagrijavanje, spremnost za uporabu, parni način i promjena kartusa uvijek su prikazani na zaslonu.