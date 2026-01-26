Parni čistač SC 1 Multi & Up
SC 1 Multi & Up višenamjenski 4-u-1 parni mop može se koristiti u tri različite pozicije i kao ručni parni čistač – savršeno se prilagođava individualnim potrebama.
Kompaktni SC 1 Multi & Up 4-u-1 parni mop čisti bez kemikalija i može se koristiti u tren oka za dubinsko čišćenje po cijelom domu, bilo kao višenamjenski ručni parni čistač ili kao svestrani 3-u-1 parni mop zahvaljujući uključenom EasyFix Large setu za mlaznicu za pod. Radeći u tri različite pozicije uređaja – gornjoj, srednjoj i donjoj – savršeno se prilagođava individualnim potrebama. Temeljito čišćenje s Kärcher parnim čistačem uklanja do 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija²⁾ s tvrdih površina. Kompaktni i praktični dizajn uređaja čini ga udobnim za upotrebu i jednostavnim za pohranu u najmanjim prostorima. SC 1 Multi & Up spreman je za upotrebu u 30 sekundi i lako se dopunjava zahvaljujući uklonjivom rezervoaru za vodu – što znači da nema dugih vremena čekanja ili prekida. Zamjenjivi kartus za odstranjivanje kamenca osigurava automatsko uklanjanje kamenca, čime se produžuje životni vijek proizvoda do pet puta. LED zaslon s kontrolnom pločom omogućava jednostavno i bez napora upravljanje. Različiti modovi kao što su zagrijavanje, spremnost za uporabu, parni način i promjena kartusa uvijek su prikazani na zaslonu.
Značajke i prednosti
Inovativna i izuzetno svestrana 4-u-1 primjenaInovativni dizajn uređaja omogućuje da se koristi ili kao višenamjenski SC 1 Multi ručni parni čistač ili kao SC 1 Multi & Up 3-u-1 parni mop zahvaljujući uključenom EasyFix velikom mlaznici za pod. Jedinstveni 3-u-1 koncept s tri različite postavke mopova omogućava odabir optimalne konfiguracije mopova u bilo kojem trenutku. Gornja pozicija: maksimalna pokretljivost ispod namještaja i povremeno parenje. Srednja pozicija: kombinacija dobre pokretljivosti ispod namještaja i ugodne težine u ruci. Donja pozicija: uređaj je lagan kao pero u ruci i samostojan za kratke pauze.
Kompaktan i praktičan dizajn uređajaJednostavno rukovanje zahvaljujući kompaktnom dizajnu uređaja. Ergonomičan oblik za naporno čišćenje bez napora. Uređaj se može pospremiti na malo mjesta, izravno na mjestu uporabe, pa je stoga uvijek pri ruci.
Neprekidno ispuštanje pare i integrirana kartuša za otklanjanje kamencaLako zamjenjivi spremnik može se u bilo koje vrijeme bez problema napuniti vodom za kontinuiranu paru, bez prekida rada. Patrona za inteligentno uklanjanje kamenca automatski uklanja kamenac iz vode, dramatično produžujući radni vijek uređaja. LED indikator svjetla pokazuje kada je potrebno promijeniti patrone s napovedanom obavijesti od sat vremena.
LED zaslon s kontrolnom pločom
- Za jednostavno i lako rukovanje.
- Jednostavno dodirivanje kontrolne ploče za aktivaciju pare – bez fizičkog napora.
- Lak za razumijevanje svjetlosni prikaz pokazuje sljedeće načine: grijanje, spremno za upotrebu, para i zamjena patrone.
Kratko vrijeme zagrijavanja
- Uz vrijeme zagrijavanja od svega 30 sekunda, uređaj je u trenu spreman za uporabu.
EasyFix velika mlaznica za pod s fleksibilnim spojem i pričvršćivanjem pomoću čičak trake za krpu za čišćenje podova
- Zahvaljujući EasyFix velikoj mlaznici za pod, SC 1 Multi & Up je samostojan u najnižoj poziciji uređaja, izravno pričvršćen za mlaznicu za pod. Mlaznica za pod također omogućava brže čišćenje.
- Zamjena krpe bez kontakta s nečistoćom i komforno postavljanje krpe za pod zahvaljujući sustavu s čičkom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Površinski učinak po punjenju spremnika (otprilike) (m²)
|pribl. 30
|Učinak grijanja (W)
|1300
|Dužina kabela (m)
|5
|Vrijeme zagrijavanja (min)
|0,5
|Sadržaj spremnika (ml)
|200
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|1,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|3,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Testovi su pokazali da se pri čišćenju jedne točke u trajanju 30 sekundi pri maksimalnoj razini pare i izravanim kontaktom s površinom za čišćenje Kärcherovim parnim čistačem može ukloniti 99,999% virusa s ovojnicom poput koronavirusa ili gripe (osim virusa Hepatitisa B) na uobičajenim glatkim tvrdim kućanskim površinama (testna klica: Modificirani virus Vaccinia Ankaravirus). / ²⁾ Pri temeljitom čišćenju Kärcher parnim čistačem 99,99% svih uobičajenih bakterija u kućanstvu biti će ubijeno na uobičajenim glatkim tvrdim površinama, pod uvjetom da brzina čišćenja iznosi 30 cm/s pri maksimalnoj razini pare i izravnom dodiru s površinom za čišćenje (testna klica: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimalni faktor za koji se produljuje životni vijek proizvoda, na temelju internih ispitivanja s tvrdoćom vode od 20 °dH i karbonatnom tvrdoćom od 15 °dH.
Opseg isporuke
- EasyFix Velika univerzalna krpa za čišćenje podova: 1 Komad(a)
- Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu: 1 Komad(a)
- Kartuša za uklanjanje kamenca: 1 Komad(a)
- Ručna mlaznica
- Mlaznica za pod: EasyFix Velik
- Količina parnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina parnih cijevi: 0.5 m
Oprema
- Spremnik: uklonjiv i može se ponovno napuniti kad god je potrebno
- Vezica za kabel na kuku i petlju
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Armature
- Umivaonici
- Zidne pločice
- Prozori i staklene površine
- Nape
- Kuhališta