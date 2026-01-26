Parni čistač SC 2 EasyFix
SC 2 EasyFix iz Kärchera početni je model za čišćenje parom bez kemikalija. Za čistu čistoću na tvrdim površinama u cijelom domu.
Jednostavan i intuitivan za korištenje početni parni čistač SC 2 EasyFix nudi regulaciju pare u dva koraka za prilagođavanje intenziteta pare površini i razini prljavštine. Praktično odlaganje pribora na uređaju kao i parkirno mjesto za podnu mlaznicu korisni su detalji za još praktičnije čišćenje parom. Podna mlaznica EasyFix s fleksibilnim spojem jamči izvrsnu ergonomiju i zahvaljujući tehnologiji lamela osigurava savršene rezultate čišćenja. Zahvaljujući praktičnom sustavu kuka i petlja, krpa za čišćenje poda može se brzo i jednostavno pričvrstiti na podnu mlaznicu i ponovno ukloniti bez potrebe da dođe u dodir s prljavštinom. SC 2 EasyFix čisti potpuno bez kemikalija i može se koristiti univerzalno. Temeljito čišćenje s Kärcher parnim čistačem uklanja do 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija²⁾ s tipičnih tvrdih površina u kućanstvu. Pomoću raznih dodataka higijenski se čiste pločice, ploče za kuhanje, nape pa čak i najmanji otvori. Čak se i tvrdokorna prljavština pouzdano uklanja.
Značajke i prednosti
Spremanje pribora i parkirni položajKomforno pospremanje pribora i jednostavno odlaganje podne mlaznice u slučaju prekida rada.
Komplet za čišćenje poda EasyFix s fleksibilnim zglobom na podnoj mlaznici i komfornim fiksiranjem krpe za pod pomoću čičkaOptimalni rezultati čišćenja na različitim tvrdim podovima u kućanstvu zahvaljujući učinkovitoj lamelnoj tehnologiji. Zamjena krpe bez kontakta s nečistoćom i komforno postavljanje krpe za pod zahvaljujući sustavu s čičkom. Ergonomsko, učinkovito čišćenje uz potpuni kontakt s podom kod svake veličine tijela zahvaljujući fleksibilnom zglobu mlaznice.
Zaštita za djecu na pištolju za paruSustav zatvaranja pruža sigurnu zaštitu od nestručnog korištenja od strane male djece.
Multifunkcionalni pribor
- Prilagođeno čišćenje najrazličitijih površina pomoću podne mlaznice, ručne mlaznice, okrugle četke i dr.
Krpa za čišćenje podova i poklopac za ručnu mlaznicu
- Za temeljite rezultate čišćenja i još bolje otapanje i uklanjanje nečistoće.
Regulacija količine pare u 2 stupnja
- Količina pare može se individualno prilagoditi odgovarajućoj površini i stupnju onečišćenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Certifikat testa¹⁾
|Ubija do 99.999% corona virusa¹⁾ i 99.99% bakterija²⁾
|Površinski učinak po punjenju spremnika (otprilike) (m²)
|pribl. 75
|Učinak grijanja (W)
|1500
|Maks. tlak pare (bar)
|maks. 3,2
|Dužina kabela (m)
|4
|Vrijeme zagrijavanja (min)
|6,5
|Kapacitet kotla (l)
|1
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|2,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|4,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|380 x 254 x 260
¹⁾ Testovi su pokazali da se pri čišćenju jedne točke u trajanju 30 sekundi pri maksimalnoj razini pare i izravanim kontaktom s površinom za čišćenje Kärcherovim parnim čistačem može ukloniti 99,999% virusa s ovojnicom poput koronavirusa ili gripe (osim virusa Hepatitisa B) na uobičajenim glatkim tvrdim kućanskim površinama (testna klica: Modificirani virus Vaccinia Ankaravirus). / ²⁾ Pri temeljitom čišćenju Kärcher parnim čistačem 99,99% svih uobičajenih bakterija u kućanstvu biti će ubijeno na uobičajenim glatkim tvrdim površinama, pod uvjetom da brzina čišćenja iznosi 30 cm/s pri maksimalnoj razini pare i izravnom dodiru s površinom za čišćenje (testna klica: Enterococcus hirae).
Opseg isporuke
- EasyFix univerzalna krpa za čišćenje podova: 1 Komad(a)
- Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu: 1 Komad(a)
- Mlaznica s točkastim mlazom
- Ručna mlaznica
- Okrugla četka, mala (crna): 1 Komad(a)
- Mlaznica za pod: EasyFix
- Količina parnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina parnih cijevi: 0.5 m
Oprema
- Zaštita za djecu
- Sigurnosni ventil
- Regulacija količine pare: na ručki (dva koraka)
- Parno crijevo s pištoljem: 2.2 m
- Pospremanje pribora na uređaju
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Armature
- Umivaonici
- Zidne pločice
- Prozori i staklene površine
- Nape
- Kuhališta