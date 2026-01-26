Jednostavan i intuitivan za korištenje početni parni čistač SC 2 EasyFix nudi regulaciju pare u dva koraka za prilagođavanje intenziteta pare površini i razini prljavštine. Praktično odlaganje pribora na uređaju kao i parkirno mjesto za podnu mlaznicu korisni su detalji za još praktičnije čišćenje parom. Podna mlaznica EasyFix s fleksibilnim spojem jamči izvrsnu ergonomiju i zahvaljujući tehnologiji lamela osigurava savršene rezultate čišćenja. Zahvaljujući praktičnom sustavu kuka i petlja, krpa za čišćenje poda može se brzo i jednostavno pričvrstiti na podnu mlaznicu i ponovno ukloniti bez potrebe da dođe u dodir s prljavštinom. SC 2 EasyFix čisti potpuno bez kemikalija i može se koristiti univerzalno. Temeljito čišćenje s Kärcher parnim čistačem uklanja do 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija²⁾ s tipičnih tvrdih površina u kućanstvu. Pomoću raznih dodataka higijenski se čiste pločice, ploče za kuhanje, nape pa čak i najmanji otvori. Čak se i tvrdokorna prljavština pouzdano uklanja.