Parni čistač SC 2 EasyFix

SC 2 EasyFix iz Kärchera početni je model za čišćenje parom bez kemikalija. Za čistu čistoću na tvrdim površinama u cijelom domu.

Jednostavan i intuitivan za korištenje početni parni čistač SC 2 EasyFix nudi regulaciju pare u dva koraka za prilagođavanje intenziteta pare površini i razini prljavštine. Praktično odlaganje pribora na uređaju kao i parkirno mjesto za podnu mlaznicu korisni su detalji za još praktičnije čišćenje parom. Podna mlaznica EasyFix s fleksibilnim spojem jamči izvrsnu ergonomiju i zahvaljujući tehnologiji lamela osigurava savršene rezultate čišćenja. Zahvaljujući praktičnom sustavu kuka i petlja, krpa za čišćenje poda može se brzo i jednostavno pričvrstiti na podnu mlaznicu i ponovno ukloniti bez potrebe da dođe u dodir s prljavštinom. SC 2 EasyFix čisti potpuno bez kemikalija i može se koristiti univerzalno. Temeljito čišćenje s Kärcher parnim čistačem uklanja do 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija²⁾ s tipičnih tvrdih površina u kućanstvu. Pomoću raznih dodataka higijenski se čiste pločice, ploče za kuhanje, nape pa čak i najmanji otvori. Čak se i tvrdokorna prljavština pouzdano uklanja.

Značajke i prednosti
Parni čistač SC 2 EasyFix: Spremanje pribora i parkirni položaj
Spremanje pribora i parkirni položaj
Komforno pospremanje pribora i jednostavno odlaganje podne mlaznice u slučaju prekida rada.
Parni čistač SC 2 EasyFix: Komplet za čišćenje poda EasyFix s fleksibilnim zglobom na podnoj mlaznici i komfornim fiksiranjem krpe za pod pomoću čička
Komplet za čišćenje poda EasyFix s fleksibilnim zglobom na podnoj mlaznici i komfornim fiksiranjem krpe za pod pomoću čička
Optimalni rezultati čišćenja na različitim tvrdim podovima u kućanstvu zahvaljujući učinkovitoj lamelnoj tehnologiji. Zamjena krpe bez kontakta s nečistoćom i komforno postavljanje krpe za pod zahvaljujući sustavu s čičkom. Ergonomsko, učinkovito čišćenje uz potpuni kontakt s podom kod svake veličine tijela zahvaljujući fleksibilnom zglobu mlaznice.
Parni čistač SC 2 EasyFix: Zaštita za djecu na pištolju za paru
Zaštita za djecu na pištolju za paru
Sustav zatvaranja pruža sigurnu zaštitu od nestručnog korištenja od strane male djece.
Multifunkcionalni pribor
  • Prilagođeno čišćenje najrazličitijih površina pomoću podne mlaznice, ručne mlaznice, okrugle četke i dr.
Krpa za čišćenje podova i poklopac za ručnu mlaznicu
  • Za temeljite rezultate čišćenja i još bolje otapanje i uklanjanje nečistoće.
Regulacija količine pare u 2 stupnja
  • Količina pare može se individualno prilagoditi odgovarajućoj površini i stupnju onečišćenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Certifikat testa¹⁾ Ubija do 99.999% corona virusa¹⁾ i 99.99% bakterija²⁾
Površinski učinak po punjenju spremnika (otprilike) (m²) pribl. 75
Učinak grijanja (W) 1500
Maks. tlak pare (bar) maks. 3,2
Dužina kabela (m) 4
Vrijeme zagrijavanja (min) 6,5
Kapacitet kotla (l) 1
Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Boja bijela
Težina bez pribora (kg) 2,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 4,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 380 x 254 x 260

¹⁾ Testovi su pokazali da se pri čišćenju jedne točke u trajanju 30 sekundi pri maksimalnoj razini pare i izravanim kontaktom s površinom za čišćenje Kärcherovim parnim čistačem može ukloniti 99,999% virusa s ovojnicom poput koronavirusa ili gripe (osim virusa Hepatitisa B) na uobičajenim glatkim tvrdim kućanskim površinama (testna klica: Modificirani virus Vaccinia Ankaravirus). / ²⁾ Pri temeljitom čišćenju Kärcher parnim čistačem 99,99% svih uobičajenih bakterija u kućanstvu biti će ubijeno na uobičajenim glatkim tvrdim površinama, pod uvjetom da brzina čišćenja iznosi 30 cm/s pri maksimalnoj razini pare i izravnom dodiru s površinom za čišćenje (testna klica: Enterococcus hirae).

Opseg isporuke

  • EasyFix univerzalna krpa za čišćenje podova: 1 Komad(a)
  • Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu: 1 Komad(a)
  • Mlaznica s točkastim mlazom
  • Ručna mlaznica
  • Okrugla četka, mala (crna): 1 Komad(a)
  • Mlaznica za pod: EasyFix
  • Količina parnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina parnih cijevi: 0.5 m

Oprema

  • Zaštita za djecu
  • Sigurnosni ventil
  • Regulacija količine pare: na ručki (dva koraka)
  • Parno crijevo s pištoljem: 2.2 m
  • Pospremanje pribora na uređaju
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Armature
  • Umivaonici
  • Zidne pločice
  • Prozori i staklene površine
  • Nape
  • Kuhališta
Pribor
Sredstva za čišćenje
