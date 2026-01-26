Parni čistač SC 3 EasyFix
Parni čistač SC 3 EasyFix s podnom mlaznicom i uloškom za kamenac omogućuje nesmetano čišćenje zahvaljujući spremniku za vodu koji se može trajno puniti. Zagrijava se za samo 30 sekundi.
SC 3 EasyFix je najbrži parni čistač i spreman je za rad nakon vremena zagrijavanja od samo 30 sekundi. Spremnik za vodu može se napuniti u bilo kojem trenutku za nesmetano čišćenje. Uložak za uklanjanje kamenca samostalno uklanja kamenac iz vode, čime se produljuje životni vijek uređaja. Kärcher SC 3 EasyFix čisti bez kemikalija i može se koristiti praktički bilo gdje u domu. Može se koristiti na svim vrstama tvrdih površina u kućanstvu. Temeljito čišćenje s Kärcher parnim čistačem uklanja 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija²⁾ s tipičnih tvrdih površina u kućanstvu. Njegov opsežni pribor daje higijenske rezultate pri čišćenju pločica, ploča za kuhanje, napa i čak i najmanjih pukotina – uklanjajući čak i tvrdokornu prljavštinu. Također dolazi s EasyFix podnom mlaznicom s fleksibilnim zglobom za izvrsnu ergonomiju i lamelnom tehnologijom za savršene rezultate čišćenja. Koristeći praktičan sustav kuke i petlje, krpa za čišćenje poda može se bez napora pričvrstiti na podnu mlaznicu i ponovno ukloniti bez potrebe da dođe u dodir s prljavštinom. Korištenjem dvostupanjske regulacije pare, intenzitet pare može se savršeno prilagoditi površini i prljavštini. Dodatni detalji: spremište pribora i parkirno mjesto za podnu mlaznicu.
Značajke i prednosti
Kratko vrijeme zagrijavanjaUz vrijeme zagrijavanja od svega 30 sekunda, uređaj je u trenu spreman za uporabu.
Komplet za čišćenje poda EasyFix s fleksibilnim zglobom na podnoj mlaznici i komfornim fiksiranjem krpe za pod pomoću čičkaOptimalni rezultati čišćenja na različitim tvrdim podovima u kućanstvu zahvaljujući učinkovitoj lamelnoj tehnologiji. Zamjena krpe bez kontakta s nečistoćom i komforno postavljanje krpe za pod zahvaljujući sustavu s čičkom. Ergonomsko, učinkovito čišćenje uz potpuni kontakt s podom kod svake veličine tijela zahvaljujući fleksibilnom zglobu mlaznice.
Neprekidno ispuštanje pare i integrirana kartuša za otklanjanje kamencaSpremnik se može bez problema puniti u bilo koje vrijeme - za neprekidno ispuštanje pare bez prekida rada. Zahvaljujući inteligentnoj kartuši za uklanjanje kamenca, kamenac iz vode u spremniku odstranjuje se potpuno automatski.
Multifunkcionalni pribor
- Prilagođeno čišćenje različitih površina pomoću podne mlaznice, ručne mlaznice, okrugle četke itd.
Krpa za čišćenje podova i poklopac za ručnu mlaznicu
- Za temeljite rezultate čišćenja i još bolje otapanje i uklanjanje nečistoće.
Zaštita za djecu na pištolju za paru
- Sustav zatvaranja pruža sigurnu zaštitu od nestručnog korištenja od strane male djece.
Regulacija količine pare u 2 stupnja
- Količina pare može se individualno prilagoditi odgovarajućoj površini i stupnju onečišćenja.
Spremanje pribora i parkirni položaj
- Komforno pospremanje pribora. Parkirni položaj za jednostavno odlaganje mlaznice za pod u slučaju prekida rada.
On/Off prekidač na uređaju
- Praktično uključivanje i isključivanje uređaja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Certifikat testa¹⁾
|Ubija do 99.999% corona virusa¹⁾ i 99.99% bakterija²⁾
|Površinski učinak po punjenju spremnika (otprilike) (m²)
|pribl. 75
|Učinak grijanja (W)
|1900
|Maks. tlak pare (bar)
|maks. 3,5
|Dužina kabela (m)
|4
|Vrijeme zagrijavanja (min)
|0,5
|Sadržaj spremnika (l)
|1
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|3,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|4,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Testovi su pokazali da se pri čišćenju jedne točke u trajanju 30 sekundi pri maksimalnoj razini pare i izravanim kontaktom s površinom za čišćenje Kärcherovim parnim čistačem može ukloniti 99,999% virusa s ovojnicom poput koronavirusa ili gripe (osim virusa Hepatitisa B) na uobičajenim glatkim tvrdim kućanskim površinama (testna klica: Modificirani virus Vaccinia Ankaravirus). / ²⁾ Pri temeljitom čišćenju Kärcher parnim čistačem 99,99% svih uobičajenih bakterija u kućanstvu biti će ubijeno na uobičajenim glatkim tvrdim površinama, pod uvjetom da brzina čišćenja iznosi 30 cm/s pri maksimalnoj razini pare i izravnom dodiru s površinom za čišćenje (testna klica: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimalni faktor za koji se produljuje životni vijek proizvoda, na temelju internih ispitivanja s tvrdoćom vode od 20 °dH i karbonatnom tvrdoćom od 15 °dH.
Opseg isporuke
- EasyFix univerzalna krpa za čišćenje podova: 1 Komad(a)
- Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu: 1 Komad(a)
- Kartuša za uklanjanje kamenca: 1 Komad(a)
- Mlaznica s točkastim mlazom
- Ručna mlaznica
- Okrugla četka, mala (crna): 1 Komad(a)
- Mlaznica za pod: EasyFix
- Količina parnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina parnih cijevi: 0.5 m
Oprema
- Zaštita za djecu
- Sigurnosni ventil
- Regulacija količine pare: na ručki (dva koraka)
- Spremnik: može se napuniti kad god je potrebno
- Parno crijevo s pištoljem: 2.2 m
- Integrirani prekidač za uklj./isklj.
- Pospremanje pribora na uređaju
Videos
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Armature
- Umivaonici
- Zidne pločice
- Prozori i staklene površine
- Nape
- Kuhališta