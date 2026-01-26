SC 3 EasyFix je najbrži parni čistač i spreman je za rad nakon vremena zagrijavanja od samo 30 sekundi. Spremnik za vodu može se napuniti u bilo kojem trenutku za nesmetano čišćenje. Uložak za uklanjanje kamenca samostalno uklanja kamenac iz vode, čime se produljuje životni vijek uređaja. Kärcher SC 3 EasyFix čisti bez kemikalija i može se koristiti praktički bilo gdje u domu. Može se koristiti na svim vrstama tvrdih površina u kućanstvu. Temeljito čišćenje s Kärcher parnim čistačem uklanja 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija²⁾ s tipičnih tvrdih površina u kućanstvu. Njegov opsežni pribor daje higijenske rezultate pri čišćenju pločica, ploča za kuhanje, napa i čak i najmanjih pukotina – uklanjajući čak i tvrdokornu prljavštinu. Također dolazi s EasyFix podnom mlaznicom s fleksibilnim zglobom za izvrsnu ergonomiju i lamelnom tehnologijom za savršene rezultate čišćenja. Koristeći praktičan sustav kuke i petlje, krpa za čišćenje poda može se bez napora pričvrstiti na podnu mlaznicu i ponovno ukloniti bez potrebe da dođe u dodir s prljavštinom. Korištenjem dvostupanjske regulacije pare, intenzitet pare može se savršeno prilagoditi površini i prljavštini. Dodatni detalji: spremište pribora i parkirno mjesto za podnu mlaznicu.