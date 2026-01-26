Parni čistač SC 4 Deluxe
SC 4 Deluxe sa osvijetljenom LED trakom i savršenim spremištem za pribor čisti udobno i bez ikakvih prekida zahvaljujući spremniku za vodu koji se može trajno puniti i odvojiti.
Parni čistač SC 4 Deluxe čisti snažno pri 4,0 bara i uklanja do 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija²⁾ na tvrdim površinama. Spremnik se može ukloniti i trajno puniti, što jamči nesmetano čišćenje. Iznimno veliki integrirani pretinac za pohranu pribora jamči praktično pohranjivanje pribora, kabela i crijeva izravno na uređaju. Ostale značajke uključuju osvijetljenu LED traku za prikaz načina rada, EasyFix podnu mlaznicu s fleksibilnim spojem za maksimalnu ergonomiju, inovativnu tehnologiju lamela, praktični sustav na kuku i petlju za krpu za čišćenje poda i razne dodatke za uklanjanje tvrdokorne prljavštine. na pločicama, pločama za kuhanje i napama te u pukotinama i spojevima. Pomoću trostupanjske regulacije pare protok pare uvijek se može savršeno prilagoditi površini i prljavštini.
Značajke i prednosti
Odvojivi spremnik za vodu koji se stalno puniNeprekidno čišćenje i komforno punjenje vode.
Praktično mjesto za odlaganje pribora i parking pozicijaPraktično skladištenje pribora, produžne cijevi, kabela i crijeva za paru. Parkirni položaj za jednostavno parkiranje podne mlaznice tijekom pauze.
Komplet za čišćenje poda EasyFix s fleksibilnim zglobom na podnoj mlaznici i komfornim fiksiranjem krpe za pod pomoću čičkaOptimalni rezultati čišćenja na najrazličitijim tvrdim podovima u kućanstvu zahvaljujući učinkovitoj lamelnoj tehnici. Zamjena krpe bez kontakta s nečistoćom i komforno postavljanje krpe za pod zahvaljujući sustavu s čičkom. Ergonomsko, učinkovito čišćenje uz potpuni kontakt s podom kod svake veličine tijela zahvaljujući fleksibilnom zglobu mlaznice.
LED prikaz na uređaju
- Ako LED indikator svijetli crveno, uređaj se još zagrijava. Ako svijetli zeleno, uređaj je spreman za rad.
Multifunkcionalni pribor
- Prilagođeno čišćenje različitih površina pomoću podne mlaznice, ručne mlaznice, okrugle četke itd.
Krpa za čišćenje podova i poklopac za ručnu mlaznicu
- Za temeljite rezultate čišćenja i još bolje otapanje i uklanjanje nečistoće.
Zaštita za djecu na pištolju za paru
- Sustav zatvaranja pruža sigurnu zaštitu od nestručnog korištenja od strane male djece.
Trostupanjska kontrola protoka pare
- Protok pare može se prilagoditi površini i razini prljavštine.
Okretni regulator On/Off na uređaju
- Praktično uključivanje i isključivanje uređaja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Certifikat testa¹⁾
|Ubija do 99.999% corona virusa¹⁾ i 99.99% bakterija²⁾
|Površinski učinak po punjenju spremnika (otprilike) (m²)
|pribl. 130
|Učinak grijanja (W)
|2200
|Maks. tlak pare (bar)
|4
|Dužina kabela (m)
|5
|Vrijeme zagrijavanja (min)
|3
|Kapacitet kotla (l)
|0,5
|Sadržaj spremnika (l)
|1,3
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|5,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Testovi su pokazali da se pri čišćenju jedne točke u trajanju 30 sekundi pri maksimalnoj razini pare i izravanim kontaktom s površinom za čišćenje Kärcherovim parnim čistačem može ukloniti 99,999% virusa s ovojnicom poput koronavirusa ili gripe (osim virusa Hepatitisa B) na uobičajenim glatkim tvrdim kućanskim površinama (testna klica: Modificirani virus Vaccinia Ankaravirus). / ²⁾ Pri temeljitom čišćenju Kärcher parnim čistačem 99,99% svih uobičajenih bakterija u kućanstvu biti će ubijeno na uobičajenim glatkim tvrdim površinama, pod uvjetom da brzina čišćenja iznosi 30 cm/s pri maksimalnoj razini pare i izravnom dodiru s površinom za čišćenje (testna klica: Enterococcus hirae).
Opseg isporuke
- EasyFix univerzalna krpa za čišćenje podova: 1 Komad(a)
- Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu: 1 Komad(a)
- Prah za odstranjivanje kamenca: 3 Komad(a)
- Mlaznica s točkastim mlazom
- Ručna mlaznica
- Okrugla četka, mala (crna): 1 Komad(a)
- Četka za pukotine
- Mlaznica za pod: EasyFix
- Količina parnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina parnih cijevi: 0.5 m
Oprema
- Zaštita za djecu
- Sigurnosni ventil
- Regulacija količine pare: na uređaju (u tri koraka)
- Spremnik: uklonjiv i može se ponovno napuniti kad god je potrebno
- Parno crijevo s pištoljem: 2.2 m
- Integrirani prekidač za uklj./isklj.
- Pospremanje pribora na uređaju
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Armature
- Umivaonici
- Zidne pločice
- Prozori i staklene površine
- Nape
- Kuhališta
- Spojevi pločica