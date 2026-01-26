Parni čistač SC 4 Deluxe

SC 4 Deluxe sa osvijetljenom LED trakom i savršenim spremištem za pribor čisti udobno i bez ikakvih prekida zahvaljujući spremniku za vodu koji se može trajno puniti i odvojiti.

Parni čistač SC 4 Deluxe čisti snažno pri 4,0 bara i uklanja do 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija²⁾ na tvrdim površinama. Spremnik se može ukloniti i trajno puniti, što jamči nesmetano čišćenje. Iznimno veliki integrirani pretinac za pohranu pribora jamči praktično pohranjivanje pribora, kabela i crijeva izravno na uređaju. Ostale značajke uključuju osvijetljenu LED traku za prikaz načina rada, EasyFix podnu mlaznicu s fleksibilnim spojem za maksimalnu ergonomiju, inovativnu tehnologiju lamela, praktični sustav na kuku i petlju za krpu za čišćenje poda i razne dodatke za uklanjanje tvrdokorne prljavštine. na pločicama, pločama za kuhanje i napama te u pukotinama i spojevima. Pomoću trostupanjske regulacije pare protok pare uvijek se može savršeno prilagoditi površini i prljavštini.

Značajke i prednosti
Parni čistač SC 4 Deluxe: Odvojivi spremnik za vodu koji se stalno puni
Odvojivi spremnik za vodu koji se stalno puni
Neprekidno čišćenje i komforno punjenje vode.
Parni čistač SC 4 Deluxe: Praktično mjesto za odlaganje pribora i parking pozicija
Praktično mjesto za odlaganje pribora i parking pozicija
Praktično skladištenje pribora, produžne cijevi, kabela i crijeva za paru. Parkirni položaj za jednostavno parkiranje podne mlaznice tijekom pauze.
Parni čistač SC 4 Deluxe: Komplet za čišćenje poda EasyFix s fleksibilnim zglobom na podnoj mlaznici i komfornim fiksiranjem krpe za pod pomoću čička
Komplet za čišćenje poda EasyFix s fleksibilnim zglobom na podnoj mlaznici i komfornim fiksiranjem krpe za pod pomoću čička
Optimalni rezultati čišćenja na najrazličitijim tvrdim podovima u kućanstvu zahvaljujući učinkovitoj lamelnoj tehnici. Zamjena krpe bez kontakta s nečistoćom i komforno postavljanje krpe za pod zahvaljujući sustavu s čičkom. Ergonomsko, učinkovito čišćenje uz potpuni kontakt s podom kod svake veličine tijela zahvaljujući fleksibilnom zglobu mlaznice.
LED prikaz na uređaju
  • Ako LED indikator svijetli crveno, uređaj se još zagrijava. Ako svijetli zeleno, uređaj je spreman za rad.
Multifunkcionalni pribor
  • Prilagođeno čišćenje različitih površina pomoću podne mlaznice, ručne mlaznice, okrugle četke itd.
Krpa za čišćenje podova i poklopac za ručnu mlaznicu
  • Za temeljite rezultate čišćenja i još bolje otapanje i uklanjanje nečistoće.
Zaštita za djecu na pištolju za paru
  • Sustav zatvaranja pruža sigurnu zaštitu od nestručnog korištenja od strane male djece.
Trostupanjska kontrola protoka pare
  • Protok pare može se prilagoditi površini i razini prljavštine.
Okretni regulator On/Off na uređaju
  • Praktično uključivanje i isključivanje uređaja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Certifikat testa¹⁾ Ubija do 99.999% corona virusa¹⁾ i 99.99% bakterija²⁾
Površinski učinak po punjenju spremnika (otprilike) (m²) pribl. 130
Učinak grijanja (W) 2200
Maks. tlak pare (bar) 4
Dužina kabela (m) 5
Vrijeme zagrijavanja (min) 3
Kapacitet kotla (l) 0,5
Sadržaj spremnika (l) 1,3
Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja bijela
Težina bez pribora (kg) 5,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 400 x 265 x 300

¹⁾ Testovi su pokazali da se pri čišćenju jedne točke u trajanju 30 sekundi pri maksimalnoj razini pare i izravanim kontaktom s površinom za čišćenje Kärcherovim parnim čistačem može ukloniti 99,999% virusa s ovojnicom poput koronavirusa ili gripe (osim virusa Hepatitisa B) na uobičajenim glatkim tvrdim kućanskim površinama (testna klica: Modificirani virus Vaccinia Ankaravirus). / ²⁾ Pri temeljitom čišćenju Kärcher parnim čistačem 99,99% svih uobičajenih bakterija u kućanstvu biti će ubijeno na uobičajenim glatkim tvrdim površinama, pod uvjetom da brzina čišćenja iznosi 30 cm/s pri maksimalnoj razini pare i izravnom dodiru s površinom za čišćenje (testna klica: Enterococcus hirae).

Opseg isporuke

  • EasyFix univerzalna krpa za čišćenje podova: 1 Komad(a)
  • Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu: 1 Komad(a)
  • Prah za odstranjivanje kamenca: 3 Komad(a)
  • Mlaznica s točkastim mlazom
  • Ručna mlaznica
  • Okrugla četka, mala (crna): 1 Komad(a)
  • Četka za pukotine
  • Mlaznica za pod: EasyFix
  • Količina parnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina parnih cijevi: 0.5 m

Oprema

  • Zaštita za djecu
  • Sigurnosni ventil
  • Regulacija količine pare: na uređaju (u tri koraka)
  • Spremnik: uklonjiv i može se ponovno napuniti kad god je potrebno
  • Parno crijevo s pištoljem: 2.2 m
  • Integrirani prekidač za uklj./isklj.
  • Pospremanje pribora na uređaju
Parni čistač SC 4 Deluxe
Parni čistač SC 4 Deluxe
Parni čistač SC 4 Deluxe
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Armature
  • Umivaonici
  • Zidne pločice
  • Prozori i staklene površine
  • Nape
  • Kuhališta
  • Spojevi pločica
Pribor
