Parni čistač SC 4 Deluxe čisti snažno pri 4,0 bara i uklanja do 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija²⁾ na tvrdim površinama. Spremnik se može ukloniti i trajno puniti, što jamči nesmetano čišćenje. Iznimno veliki integrirani pretinac za pohranu pribora jamči praktično pohranjivanje pribora, kabela i crijeva izravno na uređaju. Ostale značajke uključuju osvijetljenu LED traku za prikaz načina rada, EasyFix podnu mlaznicu s fleksibilnim spojem za maksimalnu ergonomiju, inovativnu tehnologiju lamela, praktični sustav na kuku i petlju za krpu za čišćenje poda i razne dodatke za uklanjanje tvrdokorne prljavštine. na pločicama, pločama za kuhanje i napama te u pukotinama i spojevima. Pomoću trostupanjske regulacije pare protok pare uvijek se može savršeno prilagoditi površini i prljavštini.